Путин добился успеха не только на Украине, но и во всём остальном мире, заявил экс-сотрудник ЦРУ Рэй Макговерн в интервью Dialogue works. Однако аналитика тревожит тот факт, что российскому лидеру приходится «с таким беспокойством и осторожностью наблюдать за Вашингтоном». Окружение Байдена сосредоточено только на своих личных интересах, и они используют любую ложь, чтобы в этой войне против России прибегнуть «к чему-то более серьёзному».

Я лишь хочу сказать, что Путин кажется энергичным, здоровым и уверенным в себе человеком. И он добился успеха не только на Украине, но и во всём мире. Слова о том, что США изолировали Россию, похожи на неудачную шутку. Что произошло на самом деле, так это то, что США и остальной «белый» Запад оказались в изоляции от остального мира, от людей с другим цветом кожи и России.

В силу своей профессии я слежу за этим уже давно, с начала 60-х годов, и меня очень тревожит, что никогда ещё российскому лидеру не приходилось с таким сомнением и осторожностью наблюдать за Вашингтоном, где нужно беспокоиться не только о политической беспристрастности, но и о личной заинтересованности людей, которые там сидят. Я уже говорил об этом раньше, объясню лишь вкратце. Байден, может, и видит всю ситуацию, но его окружение говорит ему: «Мы не можем проиграть на Украине». Байден отвечает: «Да, но у нас ведь больше нет 155-миллиметровых снарядов». А они продолжают: «Всё в порядке». И тогда Байден, если у него есть хоть капля здравого смысла, должен сказать: «А почему же у нас их нет? И вы говорите мне, что Россия собирается захватить не только Украину, но и Польшу, и страны Балтии, и всё остальное? Как так вышло, что у нас нет 155-миллиметровых снарядов для защиты от них?»

Понимаете, слова про то, что русские хотят чего-то ещё, кроме как сделать Украину нейтральной и безопасной для России, — это слишком очевидная ложь. Поэтому эти ребята в Вашингтоне будут говорить: «Мы должны обрисовать очень мрачную картину, и тогда, возможно, нам придётся прибегнуть к чему-то посерьёзнее».

Дата выхода в эфир 27 декабря 2023 года.