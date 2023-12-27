Fox News: избиратели обвиняют Белый дом в неудовлетворительном состоянии экономики

Как показал новый опрос телеканала Fox News, 78 процентов американских избирателей считают, что экономика страны находится в плохом состоянии, причём большая часть вины за это ложится на Белый дом. По мнению стратега от демократов Лоры Финк, людей волнуют не только экономические показатели, но прежде всего — лучшие условия жизни; поэтому политики в США должны проявить инициативу и взять на себя ответственность за решение основных проблем и забот электората.

И в то время как до праймериз в Айове и Нью-Гэмпшире осталось меньше месяца, многие американцы не очень-то рады своим финансовым итогам. Как показывает новый опрос Fox News, 78 процентов избирателей считают, что экономика находится в плохом состоянии, причём большая часть вины за это ложится на Белый дом.



Станет ли это ключевым фактором, когда избиратели будут принимать решение? Что ж, давайте выясним это в ходе нашей праздничной политической дискуссии при участии стратега от демократов Лоры Финк и стратега от республиканцев Лорен Томлинсон. Лора, позвольте начать с вас! Все только и говорят об экономике...



ЛОРА ФИНК, стратег-демократ: Вообще я думаю, что избирателей волнует не только экономика — их волнует и лучшая жизнь. Они хотят лучшей экономики, они хотят лучшей жизни. Их волнуют цены на услуги здравоохранения, их волнует доступность абортов, они заботятся о том, чтобы сохранить социальное обеспечение и медицинское обслуживание для своих бабушек и дедушек. И также их волнует, чтобы корпорации были привлечены к ответственности за подтасовку цен и за то, что они продолжают удерживать высокие цены даже тогда, когда инфляция снижается. Вот как выглядит то, что они ищут. И это дело демократов и республиканцев — выйти вперёд и сказать, кто же займётся всеми этими проблемами и заботами.



Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года.