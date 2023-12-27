Кандидат в президенты США: за бедность благодарите Белый дом, который сорит вашими деньгами

Вашингтон тратит деньги направо и налево, при этом убеждая американцев в том, что с экономикой всё в порядке, — однако люди всё видят своими глазами, заявил кандидат в президенты США Перри Джонсон в интервью Стивену Гарднеру. Пока демократы в Белом доме отправляют миллиарды Украине и не могут справиться с растущим госдолгом, жители США тратят баснословные суммы на продукты, а покупка машины или дома для многих стала несбыточной мечтой.

Сэр, вы добились большого успеха. Вы воплотили в жизнь американскую мечту. Но достижима ли эта американская мечта для молодого поколения?

ПЕРРИ ДЖОНСОН, кандидат в президенты США от Республиканской партии: Если мы не сделаем ничего, чтобы остановить происходящее, — она станет недостижимой. Вашингтон решил взять на себя слишком много — они тратят деньги как в последний раз.

Но подумайте о среднестатистических американцах, что на самом деле происходит с ними из-за действий правительства? Мы идём в продуктовый магазин и видим, что товары явно на 30-40 процентов дороже, чем два или три года назад. Демократы могут заявлять, что всё великолепно, что всё замечательно, но на самом деле достаточно пойти и купить немного еды, чтобы понять, что это не так.

И упаси вас господи попытаться купить дом в наши дни! Примерно три года назад, если бы вы внесли первоначальный взнос в размере семи процентов на покупку дома в районе Троя, где находится мой офис, общая стоимость ипотеки с этим семипроцентным взносом составила бы около двух тысяч долларов в месяц. При этом средний дом в Трое большой, около 3100 квадратных футов. Но сегодня он стоит четыре тысячи долларов в месяц при тех же семи процентах первоначального взноса. Это на 100 процентов больше. И неважно, о каком районе идёт речь — Трой, Мичиган или Айова, — картина везде одна и та же. Купить дом в ипотеку сейчас на 100 процентов дороже, чем три года назад. То же самое и с покупкой автомобиля. Стоимость аренды машины сегодня на 70-80 процентов больше, чем три года назад.

Мне так нравится, когда они говорят об инфляции. Мы слышим: «О, инфляция действительно очень низкая! У нас очень низкие показатели инфляции — всего около четырёх процентов, если не считать продукты питания, энергию и жильё». А что тогда считать? Если подумать, ситуация в стране действительно невообразимая. А причина заключается в том, что правительство решило потратить гораздо больше ваших денег.

Они увеличили денежную массу примерно на 4,5 триллиона долларов, но при этом не предоставили никаких товаров и услуг на эти 4,5 триллиона. Они утверждали, что им пришлось увеличить бюджет из-за COVID-19, так? Теперь коронавируса нет, и можно бы было предположить, что теперь они сократят расходы. Но нет, они не собираются этого делать. Даже наоборот, они собираются ещё больше влезть в долги.

Когда я начинал свою кампанию, я преувеличивал размер нашего госдолга. Я говорил, что он составляет около 32 триллионов долларов, а было около 31,5 или 31,6. Сейчас наш госдолг составляет почти 34 триллиона — 33,9 триллиона долларов. И когда мы занимали деньги под 0,6, 0,8 или 1 процент, это тоже было округление, потому что тогда речь шла о трате менее 300 миллиардов на проценты. Но когда вы занимаете деньги под 4-5,5 процента — это уже огромные суммы. Даже при четырёх процентах речь идёт о 1,3-4 триллионах долларов. Это составляет 30-40 процентов того, что мы собираем в виде налогов, и это только на проценты по нашему госдолгу. Этому необходимо положить конец.

Правительство совершенно не заботится о том, чтобы отслеживать и обращать внимание на то, сколько денег тратится и на что. И мы ясно видим это на некоторых примерах. Они отправляют Украине около ста миллиардов долларов. Мы попросили предоставить счёт, чтобы они могли отчитаться о том, куда они потратили деньги. Всё, чего мы хотели, — это подотчётность. А они не смогли принять этот законопроект. Не сумели принять простой проект, который бы объяснил, куда ушли их деньги.

В Пентагоне проводились проверки, и за последние пять раз они не прошли ни одной. Они провалили все проверки. А в ходе последней проверки бюджета в размере 780 миллиардов долларов они не смогли отчитаться более чем за 220 миллиардов. Они понятия не имеют, куда ушли эти деньги. Я задаюсь вопросом: это вообще приемлемо?

Так что сейчас, когда вы идёте в магазин и тратите огромные деньги на продукты, можете сказать спасибо вашему правительству. Когда вы платите все эти дополнительные деньги за аренду или пытаетесь купить дом — скажите спасибо правительству. И когда идёте покупать машину и видите, как сильно взлетели цены, опять же — скажите спасибо правительству.

Дата выхода в эфир 26 декабря 2023 года.