GT: рекордные военные бюджеты США и Японии на будущий год усложнят ситуацию в сфере мировой безопасности

После того как власти США и Японии объявили о рекордных оборонных бюджетах на 2024 год, эксперты расценили это как опасный сигнал, свидетельствующий об отходе Токио от послевоенной стратегии самообороны, пишет Global Times. По их мнению, подобное наращивание арсенала для противостояния с Китаем является попыткой США удержать глобальную гегемонию, в том числе за счёт усиления милитаристских тенденций в Японии, что будет способствовать нагнетанию напряжённости в регионе.

Соединённые Штаты Америки и Япония решили выделить на следующий год рекордные оборонные бюджеты. По мнению аналитиков, такое стремление наращивать арсенал для противостояния с Китаем в Азиатско-Тихоокеанском регионе вызывает обеспокоенность на фоне ухудшения ситуации с безопасностью, сообщает Global Times.



На прошлой неделе Вашингтон и Токио объявили о рекордных оборонных бюджетах, запланированных на 2024 год. И по сообщениям СМИ, это решение во многом направлено против Китая, отмечается в статье.



Президент США Джо Байден в минувшую пятницу подписал закон, касающийся расходов на национальную оборону в 2024 финансовом году. В рамках этого закона на ежегодные военные расходы предусмотрен рекордный бюджет в размере $886 млрд. Это свидетельствует о росте расходов примерно на 3% — и связано в первую очередь с планами по оказанию дополнительной военной помощи Украине и сдерживанию Китая, сообщают средства массовой информации.



Тайваньские СМИ, в частности, расценили этот законопроект как «дружественный для Тайбэя», поскольку в рамках этого закона предусмотрено создание программы обучения для местных военных. Кроме того, там упоминаются отчёты о поставках оружия, которое США согласились продать Тайваню, говорится в статье.



Ссылаясь на общедоступные данные, аналитики отмечают при этом, что США занимают первое место в мире по расходам на оборону с большим отрывом. При этом ежегодные военные расходы Вашингтона превышают суммарный показатель всех стран, занимающих в мировом рейтинге со второго по десятое место, подчёркивается в статье.



Но несмотря на это, США продолжают увеличивать свои военные расходы для поддержания своей глобальной гегемонии, в том числе чтобы обеспечить ресурсами сотни своих зарубежных военных баз, для поддержки различных военных операций. Об этом заявил неназванный китайский военный эксперт в интервью Global Times.



По его словам, США также регулярно отправляют свои военные самолёты и корабли для проведения непосредственной разведки вблизи прибрежных районов Китая, совершают транзитные перевозки через зону Тайваньского пролива, вторгаются в прибрежные воды у китайских островов и рифов в Южно-Китайском море, а также проводят провокационные манёвры.



Кроме того, Вашингтон активно продаёт оружие и оказывает военную помощь острову Тайвань, серьёзно нарушая тем самым национальный суверенитет, безопасность и интересы Китая, подчеркнул эксперт. В то же время обострившиеся конфликты в других странах мира, включая Украину и Израиль, в последнее время влияют на стратегию США, вынуждая и дальше увеличивать бюджет для пополнения истощающихся арсеналов, отметил он.



Несмотря на это, США не намерены отказываться от своей глобальной гегемонии, поэтому они решили обратиться за поддержкой к союзникам и дали молчаливое разрешение Японии отказаться от принципа исключительной самообороны, которого она придерживалась долгие годы, отмечают наблюдатели.



Как только Вашингтон объявил о своём рекордном бюджетном плане на военные расходы, кабинет министров Японии в пятницу также утвердил на 2024 финансовый год рекордный оборонный бюджет, который увеличился на 16% и достиг $56 млрд.



Это происходит на фоне того, что Токио ускоряет развёртывание крылатых ракет большой дальности, которые способны поражать цели на территории Китая или Северной Кореи. Кроме того, японские военные подразделения всё более активно сотрудничают с западными союзниками и всё больше переходят к наступательной стратегии, отмечают аналитики.



Кроме того, послевоенный запрет Японии на экспорт летального оружия был ослаблен, поскольку японское правительство одобрило поставку американских ракет Patriot класса «земля — воздух», произведённых в Японии по американской лицензии, обратно в США для пополнения арсеналов Пентагона. Такое ослабление запрета призвано укрепить оборонную промышленность Японии и расширить военную помощь союзникам для противодействия Китаю, говорится в статье.



По мнению аналитиков, в условиях ухудшающейся ситуации с глобальной безопасностью США фактически дали Японии молчаливое разрешение отойти от принципа самообороны, чтобы тем самым сохранить свою глобальную гегемонию в военной сфере. И всё это происходит на фоне опасного усиления правых милитаристских тенденций в политике Токио, подчёркивается в статье.



Япония открыла ящик Пандоры, заявил в интервью Global Times Сун Чжунпин, китайский военный эксперт и телекомментатор. Он упомянул про ещё одно недавнее соглашение, в рамках которого японские радиолокационные системы были отправлены на Филиппины. По мнению эксперта, стратегия Токио состоит в том, чтобы отойти от запрета на экспорт оружия и координировать свои действия со стратегией США в Индо-Тихоокеанском регионе с целью сдерживания Китая.



Между тем история свидетельствует, что от агрессивных действий японского правительства во время Второй мировой войны пострадал не только Китай, но и многие другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона, включая США. Поэтому эксперты призывают и Вашингтон, и Токио не забывать об уроках истории — и проявлять большую осторожность, чтобы исключить опасное возрождение японского милитаризма, заключает Global Times.