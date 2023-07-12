CGTN: в Токио прошли демонстрации против участия Японии в саммите НАТО

Жители Токио вышли на спонтанные демонстрации в знак протеста против присутствия премьер-министра Японии Фумио Кисиды на саммите Североатлантического альянса, который проходит в Вильнюсе. По мнению протестующих, НАТО — это военный союз, а они выступают категорически против участия Японии в любых военных конфликтах, передаёт CGTN.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида 11 июля присоединился к саммиту лидеров стран, входящих в состав Организации Североатлантического договора (НАТО). В тот же день на улицах Токио прошли спонтанные демонстрации протеста против такого решения.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Что Япония сделала во время Второй мировой войны? Она установила колониальное господство над Корейским полуостровом и развязала агрессивную войну против Китая. В мае правительство Кисиды принимало у себя саммит G7, а теперь он участвует в саммите НАТО. Они сделали это не для того, чтобы защитить свою страну. Люди во всем мире сейчас выступают против войны, и мы как граждане Японии также должны выразить свое несогласие!
ПРОТЕСТУЮЩИЙ: Это военный альянс, и входящие в него страны были вовлечены в разные войны. Присутствие премьер-министра Кисиды на саммите НАТО и предложение открыть бюро связи НАТО в Токио можно рассматривать как шаги, направленные на разжигание военных конфликтов или подготовку новых. Мы категорически против этого.
ПРОТЕСТУЮЩИЙ:НАТО — это трансатлантическая организация, в то время как Япония расположена вдалеке от того региона, где сейчас происходят конфликты. Теперь же Япония хочет совершить долгий путь, чтобы присутствовать на саммите НАТО и даже открыть у себя бюро связи НАТО. Зачем? Потому что они хотят вовлечь и Азию в украинский конфликт. Мы не должны допустить, чтобы это произошло! Мы должны разоблачить их ложь и объединить большее количество людей для того, чтобы остановить эту подготовку к войне.
ПРОТЕСТУЩАЯ:В настоящее время у нас нестабильная ситуация с работой, и нам даже бывает трудно прокормить себя. Однако японское правительство при этом без колебаний увеличивает расходы на оборону, что означает подготовку к войне. Поэтому мы обязаны высказать своё мнение и принять участие в протестах!
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