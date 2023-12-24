Nikkei: в США сочли фундаментальной ошибкой решение Японии передать ракеты для Patriot

Американские эксперты назвали решение Японии передать США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot в качестве косвенной помощи для Украины ошибочным, передаёт Nikkei Asia. Аналитики предупредили, что Токио отдаёт Вашингтону ценное вооружение, создавая риски для безопасности своей страны.

Специализирующиеся на Индо-Тихоокеанском регионе американские аналитики выступили с критикой решения Японии передать США ракеты для зенитных ракетных комплексов Patriot в качестве косвенной помощи Украине, сообщает Nikkei Asia.

Эксперты поставили под сомнение целесообразность вывоза оружия из Индо-Тихоокеанского региона для ведения боевых действий в Европе, учитывая как часто администрация президента США Джо Байдена называла Китай растущей угрозой.

По словам бывшего заместителя министра обороны США Элдриджа Колби, Вашингтон отправил Киеву оружие, которое не сможет быстро заместить для собственного пользования. Более того, Украина отвлекла американский военно-промышленный комплекс от решения более важных стратегических задач. Премьер-министр Японии Фумио Кисида «совершил фундаментальную ошибку, пойдя на поводу у администрации Байдена, которая отдает приоритет Европе», — заявил Колби.

Старший научный сотрудник международного Фонда Карнеги* Дженнифер Кавана предупредила, что у Японии уже не хватает зенитно-ракетных комплексов для защиты своих военных аэродромов. Токио передаёт Вашингтону ценное вооружение, создавая риски для своей страны. Так, в прошлом году Министерство обороны Японии объявило, что в настоящее время там располагают лишь около 60% ракет-перехватчиков, необходимых для защиты страны.

«Это кое-что говорит о приоритетах администрации Байдена. Они готовы отдать приоритет вооружению Украины, а не Азии, несмотря на их заявление о том, что Азия является приоритетным театром военных действий для Соединённых Штатов», — отметила Кавана.

Чтобы подготовить почву для передачи ракет для Patriot, Япония в пятницу впервые почти за десятилетие ослабила ограничения на экспорт вооружений, разрешив экспорт оружия в определённые страны. В соответствии с конституцией Японии, летальное оружие не может поставляться странам, находящимся в состоянии войны.

В оборонном ведомстве подчеркнули, что в случае с ракетами для Patriot «пунктом назначения являются США, а конечным пользователем — американские военные». Прежде чем передать их третьей стране, правительство США должно получить согласие Японии. Таким образом, ракеты нельзя отправить непосредственно на Украину, но пополнение их запасов даст Вашингтону больше свободы для отправки Киеву систем противовоздушной обороны американского производства.

* «Фонд Карнеги за международный мир» — организация, признанная иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 14.04.2023.