Military Watch: США ставят себя в уязвимое положение, помогая вооружением Израилю и Украине

Развёртывая средства противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и передавая их Украине, США меняют баланс сил в других регионах не в свою пользу, пишет Military Watch. Как отмечает портал, масштабная помощь союзникам в сочетании с медленными темпами пополнения арсенала ставят Соединённые Штаты в уязвимое положение.

Развёртывание Соединёнными Штатами новых средств противовоздушной обороны на Ближнем Востоке и масштабная военная помощь Украине негативно для Вашингтона повлияют на баланс сил в других регионах, предупреждает Military Watch. Это увеличивает нагрузку на американскую противовоздушную оборону по всему миру, учитывая нехватку имеющихся систем ПВО, которую маловероятно удастся устранить в ближайшее время из-за ограниченных производственных мощностей.

Как отмечает портал, США полагаются на наземные системы противовоздушной обороны не только на Ближнем Востоке, но и на множестве других театров военных действий, в первую очередь в Восточной Европе и Тихоокеанском регионе. В первом случае они сталкиваются с крупными российскими ракетными арсеналами, а во втором — с арсеналами России, Китая и Северной Кореи, вместе взятых. При этом каждая из трёх стран, а также Иран продолжают значительно наращивать свой ракетный потенциал, в отличие от Соединённых Штатов, где этот процесс идёт очень медленными темпами.

Усиливая американские и союзнические силы на Ближнем Востоке, армия США развернула два из 15 батальонов ракетных комплексов Patriot — то есть 13% от своего арсенала. Ещё два батальона предназначены для обучения, а ещё по меньшей мере четыре батальона были развёрнуты в Германии, Японии и Южной Корее. Передача Украине систем Patriot ещё больше истощила арсенал.

По данным портала, батальон Patriot состоит из штабного подразделения и 3-5 огневых батарей; батареи, в свою очередь, из 4‑8 пусковых установок с четырьмя ракетами класса «земля — воздух» на каждой. Все комплексы оснащены радаром AN/MPQ-65 и различным вспомогательным оборудованием, например системами связи. На Patriot особенно полагаются из-за отсутствия эквивалентных западных систем, которые могли бы обеспечить сопоставимую защиту от тактических баллистических ракет малой дальности, которые летают на меньших высотах в сравнении с ракетами большей дальности.

Military Watch называет удар Ирана по базе в Ираке в начале января 2020 года, в результате которого погибло 109 американцев, демонстрацией «уязвимости американских целей для ударов баллистическими ракетами малой дальности». Сирия также использовала баллистические ракеты для нанесения ударов по объектам нефтедобычи на северо-востоке страны, которые находятся под контролем Турции и на которых незаконно добывалась сирийская нефть. Портал полагает, что обсуждалась возможность нанесения аналогичных ударов по американским объектам на северо-западе Сирии, где незаконные операции по добыче нефти имеют даже более значительные масштабны. Тем не менее арсеналы Ирана и Сирии ничтожно малы по сравнению с арсеналами России, Китая и Северной Кореи, а это означает, что переброска Patriot на Ближний Восток сделает американские войска только более уязвимыми в Восточной Азии и Восточной Европе.

Наряду с Patriot в октябре США перебросили на Ближний Восток систему противовоздушной обороны THAAD. Эта система значительно более дорогая и предназначена для обеспечения защиты от атак, производимых с большего расстояния, и для поражения ракет на гораздо больших высотах. По данным Military Watch, всего на балансе Вооружённых сил США семь батарей THAAD. При этом, учитывая медленные темпы поставок, ожидается, что следующая установка поступит в эксплуатацию только в 2025 году. Таким образом, любые потенциальные потери в бою ограничат способность армии реагировать на более широкий спектр угроз.

Все четыре страны — Россия, Китай, Северная Корея и Иран — располагают баллистическими ракетами средней или промежуточной дальности, для защиты от которых потребовались бы системы THAAD, напоминает портал. При этом он ставит под сомнение эффективность развёртывания этих систем за пределами континентальной части Соединённых Штатов, так как Китай и Северная Корея ставят на вооружение гиперзвуковые планирующие летательные аппараты, которые позволяют наносить удары слишком быстро для надёжного перехвата.

Во время войны в Персидском заливе в 1990—1991 годах Соединённые Штаты смогли развернуть основную часть своих сил, в том числе средства тактической противоракетной обороны, на Ближнем Востоке, где они были предназначены для противодействия скудному и устаревшему арсеналу Ирака. Сегодня, пишет Military Watch, напряжённость в отношениях сразу с несколькими гораздо более грозными в военном отношении странами поставила США в значительно более слабое положение.