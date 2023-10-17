Der Tagesspiegel: угроза втягивания Германии в боевые действия — большинство немцев против поставки Украине ракет Taurus

Большинство немцев поддерживают решение канцлера Германии Олафа Шольца отказать Украине в поставках крылатых ракет Taurus, сообщает Der Tagesspiegel со ссылкой на результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov. 55% граждан ФРГ считают, что это правильный шаг, и только 26% — что неправильный. При этом 39% респондентов склоняются к мнению, что Берлин в целом оказывает Киеву слишком большую военную помощь.
Большая часть немцев поддерживает решение канцлера Германии Олафа Шольца не поставлять Украине крылатые ракеты Taurus, сообщает Der Tagesspiegel. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого социологическим институтом YouGov. 55% граждан ФРГ считают, что это правильное решение, и только 26% полагают, что оно неверное.
В начале октября после многомесячных консультаций и проверок Шольц решил всё-таки не предоставлять Киеву высокоточное вооружение с дальностью стрельбы в 500 км. Он обосновал это угрозой того, что в результате Германия может быть втянута в боевые действия на Украине. Берлин опасается, что украинцы могут использовать ракеты для нанесения ударов по объектам в глубине российских территорий. При этом Киев просит поставить Taurus уже с мая.
Союз ХДС\ХСС, а также некоторые зелёные политики и свободные демократы раскритиковали решение Шольца. Но практически все сторонники политических объединений, представленных в бундестаге, его поддерживают. Главным образом избиратели «Альтернативы для Германии» (79%). Среди социал-демократов это 59%, свободных демократов — 57%, левых — 49%, сторонников союза ХДС/ХСС — 53%, левых — 49% и зелёных — 40%. При этом среди зелёных целых 34% считают, что Шольц совершил ошибку.
После США Германия — второй по важности поставщик вооружения для Украины. Она уже предоставила ей танки, тяжёлую артиллерию и системы ПВО. Немцы к этому обстоятельству относятся по-разному. 39% респондентов, опрошенных YouGov, считают, что Берлин оказывает Киеву слишком большую поддержку. 29% полагают, что она оказывается в оптимальном объёме. При этом 18% убеждены, что немецкое правительство должно предоставить Украине больше оружия.
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