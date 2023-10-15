The Economist: российские войска «загоняют ВСУ в котёл», разрушая последние надежды Запада на успех

Российские войска перешли в непрерывное наступление, сообщает The Economist. Они активно занимают Авдеевку с трёх сторон, загоняя ВСУ в так называемый котёл. Западные официальные лица скептически относятся к тому, что до наступления зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины, а потеря Авдеевки и вовсе нанесёт «сильный удар по моральному духу» Киева и его союзников.

С начала этой недели в украинском конфликте произошли значительные изменения: российские войска перешли в непрерывное наступление, сообщает The Economist. Основное внимание уделяется городу Авдеевка, расположенному на восточной линии фронта. По информации британского издания, этот город находится в важном для ВСУ «стратегическом кармане, окружённом с трёх сторон российскими войсками».

Западные СМИ называют этот прорыв одним из самых крупных наступлений России с весны прошлого года. Целью операции является попытка загнать украинские войска в так называемый котёл и изменить ход военных действий так, чтобы инициатива окончательно перешла к России.

На данный момент у российских войск есть все шансы успешно осуществить наступление: Россия выделила значительные ресурсы для своей новой операции. Как заявляет The Economist со ссылкой на украинских официальных лиц, Россия отправила под Авдеевку до трёх батальонов, которые поддерживаются танками, боевыми машинами пехоты и самолётами, запускающими с расстояния высокоточные управляемые бомбы.

«Потеря Авдеевки нанесёт большой удар по моральному духу Украины», — утверждает газета. Однако пострадает не только настрой Киева, но и надежды его западных союзников. С августа этого года продвижение украинских войск зашло в тупик, породив в США и Европе волну сомнений относительно дальнейшей поддержки конфликта. По словам The Economist, западные официальные лица «крайне скептически» относятся к тому, что до наступления зимы ситуация на линии фронта изменится в пользу Украины. В попытках укрепить фронт со стороны Авдеевки Украине придётся перебросить туда большую часть своих сил, что ещё больше снизит шансы на успешный исход контрнаступления ВСУ.