НАТО испытывает усталость от Украины и больше не может дать Украине ничего нового, поскольку боезапасы альянса опустошены. Об этом заявил бывший офицер морской пехоты Скотт Риттер в интервью журналисту Дэнни Хайфону. Экс-разведчик убеждён, что дефицит боеприпасов испытывают все страны военного блока, включая США, а некоторые из них уже неспособны вести крупные наземные операции.

Надежды возлагались на то, что Украина начнёт своё контрнаступление где-то в начале мая, но они не смогли этого сделать. Я думаю, что сыграл погодный фактор в сочетании с тем, чтобы просто доставить необходимые им ресурсы на линию фронта. ВСУ смогли начать это контрнаступление 8 июня.

На Украину оказывалось сильное давление со стороны НАТО, потому что в НАТО всё подробно обозначили, говоря: «Так, мы собираемся сделать это, а вам нужно выполнить вот это».

В НАТО растёт усталость, своего рода усталость от Украины. Суть в том, что НАТО полностью опустошило свои боезапасы. На самом деле у них мало что осталось, что они могут отдать, не нанеся ущерба самому НАТО, без снижения его боевой эффективности.

Некоторые люди в некоторых странах, таких как Германия, заявили, что они уже добились этого и Германия фактически сделала себя неспособной проводить крупные наземные военные операции в Европе. У них нет ресурсов для этого.

И даже страны, которые заявляют, что у них что-то есть в наличии — у них закончатся боеприпасы через неделю, а то и через 10 дней, может, и раньше. Кстати, это касается и Соединённых Штатов.

Дата выхода в эфир 12 октября 2023 года.