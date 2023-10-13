Американская правозащитница: США обостряют милитаристское безумие на Украине

Вашингтон и его союзники по НАТО с самого начала готовили почву для украинского конфликта. Более того, они продолжают делать всё, чтобы это вооружённое противостояние переросло в ядерную войну, заявила в интервью телепрограмме Democracy Now! американская политическая активистка Медея Бенджамин.

МЕДЕЯ БЕНДЖАМИН, политическая активистка и сопредседатель организации CODEPINK: Нелепо говорить о том, что он (украинский конфликт. — ИноТВ) не был спровоцирован. И давайте помнить, что неспровоцированное поведение не означает, что оно оправдано. Мы говорим, что это вторжение спровоцировали США и НАТО.

Будь то нарушения их соглашения о том, что НАТО не станет расширяться на восток и не возьмёт Украину (то есть Россию. — ИноТВ) в кольцо. Будь то участие во внутренних делах (Украины. — ИноТВ) США, поддержавших переворот в 2014 году, в результате которого было свергнуто демократически избранное правительство, имевшее хорошие отношения с Россией, и создано антироссийское. Или будь то финансирование антироссийских группировок. Виктория Нуланд, заместитель госсекретаря, с гордостью говорила о том, что США потратили 5 миллиардов долларов на создание такого рода гражданского общества.

США активно участвовали в попытках превратить Украину в прозападное антироссийское государство. И, конечно же, США никогда не потерпят присутствия антиамериканского военного альянса на своих границах.

Мы видели, что произошло во время российского (то есть Карибского. — ИноТВ) ракетного кризиса 1962 года. И нам следует поучиться у Джона Кеннеди, который вёл переговоры и пришёл к компромиссу с Хрущёвым. Он также сказал: «Когда вы находитесь в конфликте с ядерной державой, никогда не заставляйте её выбирать между унизительным отступлением и применением ядерного оружия». И именно такую ситуацию мы создаём в случае с Украиной.

У нас должно вызывать большую тревогу увеличение финансирования этого конфликта, потому что это очень опасно. Мы уже поставили (ВСУ. — ИноТВ) кассетные бомбы. Мы отправили снаряды с обеднённым ураном. Мы посылаем ракеты большей дальности.

Если так будет продолжаться, это неизбежно затронет страну НАТО, которая будет ссылаться на Пятую статью о более непосредственном участии всех стран альянса (в украинском конфликте. — ИноТВ), вовлечёт американские войска и увеличит вероятность применения ядерного оружия. Мы должны остановить это милитаристское безумие.

Дата публикации 11 октября 2023 года.