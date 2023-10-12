СТРАНА: на предприятиях Украины будут раздавать повестки

Работодатели на украинских предприятиях будут раздавать повестки для мобилизации. Как пишет «СТРАНА», они могут также предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию. Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы.

На предприятиях Украины будут раздавать повестки. Как пишет «СТРАНА», об этом заявил представитель Полтавского областного территориального центра комплектации Роман Истомин.

«Руководители предприятий, учреждений ведут учёт военнообязанных, и ТЦК доводит им распоряжение об их оповещении. Иными словами, они уполномочены вручать повестки подчинённым. Для удобства могут даже предоставить транспорт, чтобы люди организованно и оперативно могли пройти военно-врачебную комиссию. Если руководители не будут выполнять эти распоряжения, они будут оштрафованы», — пояснил он.

Как напоминает издание, ранее в Полтавском ТЦК сказали, что военкомы не могут силой вручать повестки, задерживать людей и останавливать машины.

«Нельзя применять силу к тому, кто отказывается расписываться в повестке: удерживать его, бить. Запрещается задерживать лицо и против его воли доставлять в полицейский участок или в ТЦК в случае отказа от повестки или после её вручения», — пояснил Истомин.

Также было сказано, что военкомы не имеют права забирать у человека документы, телефон, заходить к нему на частную территорию без полиции и оснований, а также останавливать общественный транспорт и другие средства передвижения.