Die Welt: у ВСУ проблемы из-за непатриотичных беженцев-украинцев в Европе

«Образ Украины, объединённой патриотизмом, верен лишь отчасти», — считает экс-полковник Вольфганг Рихтер. В подтверждение этого в эфире телеканала Die Welt Рихтер указывает, что в Европе в настоящее время находятся 600 тыс. украинцев, годных к военной службе и не торопящихся возвращаться на родину, несмотря на призывы Киева. Его требования эксперт считает труднореализуемыми. По мнению Рихтера, это — «тревожный сигнал», говорящий о тяжёлом положении ВСУ с комплектацией частей.

КАТЯ ЛОШ, ведущая Die Welt: Об этом сейчас я поговорю с Вольфгангом Рихтером. Он полковник в отставке, а также военный эксперт, добро пожаловать. Итак, здесь и сейчас на телеканале Die Welt мы слышали, как президент Украины публично пожаловался, что мужчины уклоняются от призыва в армию. Разве это не тревожный знак?



ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Добрый день, фрау Лош. Да, конечно, это тревожный сигнал, но я думаю, эксперты уже давно знали об этом. Эти вопросы поднимались в бундестаге. Подобные запросы были в Австрии, мы слышали из Польши, что там также есть 80 000 молодых мужчин или мужчин призывного возраста. На уровне ЕС — это более 600 000. Это показывает, что образ Украины, объединённой патриотизмом, верен лишь отчасти. Молодых людей, которые уклоняются от этой военной службы, уже довольно много, и это число имеет значение. Можно ли теперь их вернуть — это будет зависеть от того, какие здесь будут приниматься политические решения и какова для этого правовая основа. Выдворить людей, чтобы их потом призвали на военную службу на Украине, будет не так-то просто.



КАТЯ ЛОШ, ведущая Die Welt: По вашей оценке, почему Зеленский заявил об этом публично сейчас? Разве это не опасно? Это могло бы понизить моральный дух тех, кто сейчас сражается на фронте? Или расчёт на то, что это усилит давление (на Запад. — ИноТВ)?

ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Конечно, с одной стороны, это расчёт на усиление давления, но прежде всего это показывает, что постепенно наступают проблемы с личным составом. Зеленский также давал понять за закрытыми дверями, что репатриация многих сотен тысяч таких призывников могла бы компенсировать кадровую слабость, от которой сейчас страдают украинские вооружённые силы. Так что дело не всегда только в материальном обеспечении, которое так часто занимало нашу общественность. Ведь речь также идёт о персонале, конечно, демография играет роль, и Украина в демографическом отношении намного уступает российским ресурсам, кадровым ресурсам. Кроме того, Украина также разделена, по крайней мере на востоке. Есть немало восточных украинцев, которые на российской стороне были призваны на военную службу добровольно или нет. В начале конфликта уже были две армии на востоке, и мы можем исходить из того, что более 100 тысяч восточных украинцев ведут бои против Киева вместе с русскими. И всё это даёт понять, что демографическая проблема — это на самом деле то, с чем приходится иметь дело Украине, и это, естественно, не говорит в пользу бесконечного затягивания боевых действий.



КАТЯ ЛОШ, ведущая Die Welt: Как долго тогда вообще сможет продержаться украинская армия?





ВОЛЬФГАНГ РИХТЕР, экс-полковник бундесвера: Конечно, сейчас сложно сказать, но во многом это будет зависеть от того, каких успехов она ещё сможет добиться на фронте. На данный момент мы видим хотя бы тактические успехи в наступлении, продолжающемся последние три месяца, как минимум в двух местах наметилось вклинивание. Я пока не говорю о прорыве, мы всё ещё в тактической зоне, но, по крайней мере, на Украине у нас есть успех, и он не обречён на данный момент из-за недостатка материалов. Запад поставил очень много. С украинской точки зрения теперь важно, чтобы логистика работала. Речь идёт не просто о крупных системах вооружения, а о западных системах вооружения, которые создали возросшую зависимость от западных поставок боеприпасов и западных запчастей. И конечно, необходимо заниматься этим, и здесь тоже есть проблемы. Но более серьёзной проблемой в долгосрочной перспективе — а мы, вероятно, уже размышляем о периоде, который в перспективе выйдет за рамки зимы, — будет демографическая проблема. И вопрос замены кадров, конечно, возможно, даже более важен.





Дата выхода в эфир 06 сентября 2023 года.