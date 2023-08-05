Bild: в страхе перед Россией немцы отказываются служить в бундесвере

На фоне боевых действий на Украине в Германии стремительно выросло число отказников от военной службы, сообщает Bild. В 2022 году соответствующую заявку подали 1123 человека, что в пять раз больше, чем в 2021 году. А в 2023-м уже на конец апреля набралось 672 отказа. Немцы опасаются, что может быть объявлено чрезвычайное или военное положение и их мобилизуют, объясняет издание.

С начала боевых действий на Украине число уклонистов от военной службы в Германии увеличилось в пять раз, сообщает Bild. Немцы опасаются, что в случае частичной или полной мобилизации их могут отправить на войну. Тогда на фронте окажутся все мужчины в возрасте от 18 до 59 лет.



В подпункте 3 статьи 4 немецкой Конституции говорится, что «никого нельзя против его совести принуждать к несению военной службы с оружием». Этой лазейкой многие солдаты сейчас и пользуются, о чём свидетельствует официальный ответ немецкого правительства на запрос от левой фракции.



В 2020 году в бундесвер пришло 142 отказа от военной службы, в 2021 году — 209. В 2022 году произошёл резкий скачок. Заявки о нежелании служить в вооружённых силах написали 1123 немца, а в 2023-м на конец апреля уже набралось 672 отказа. Союз военнослужащих запаса также сообщает, что со стороны резервистов участились запросы по поводу возможности введения в стране военного положения. Раньше страх перед возможностью участия немецких солдат в войне был чем-то далёким. После начала боевых действий на Украине он стал для многих гораздо ближе.



Для того чтобы объявить в Германии так называемое чрезвычайное положение, за это должно проголосовать две трети бундестага. Это будет повышенная степень боевой готовности, которая подразумевает мобилизацию всех граждан ФРГ мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет. И это будет предварительный этап перед введением военного положения. Оно может также вступить в силу в случае, если на Германию будет совершено нападение с применением оружия. Тогда канцлер станет верховным главнокомандующим. Но до сих пор всё это были лишь теоретические сценарии: ни чрезвычайное, ни военное положение в современной Германии ещё ни разу не вводили.