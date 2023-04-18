France info: «все боятся там умереть» — молодые украинцы пытаются избежать отправки на фронт

Украине необходимо больше новобранцев для отправки на фронт, однако население уже не испытывает такого энтузиазма и не выстраивается в очереди перед мобилизационными пунктами, пишет France info. К тому же в медкомиссии ужесточили порядок освобождения от службы, а выехать за границу и скрываться от повестки становится всё сложнее.

Украинская армия обращает всё меньше внимания на здоровье новобранцев: ей не хватает солдат для противостояния России, рассказывает France info. С начала конфликта в бою погибло от 100 до 150 тыс. украинцев. По официальным данным, для восьми отрядов людей достаточно, однако если раньше мужчины призывного возраста выстраивались в очередь перед мобилизационными пунктами, то теперь у них поубавилось энтузиазма.

Французские журналисты побеседовали с некоторыми украинцами, которые проходят медкомиссию. Ярослав и Богдан, 21-летние близнецы, вышли из здания с улыбками на лицах: они студенты и не попадают под мобилизацию, но уже давно параллельно учёбе проходят военную подготовку. «Идти воевать лучше с такой подготовкой — уже не простым солдатом, а офицером. Там получаешь хорошую подготовку, становишься более компетентным, — объясняет Ярослав. — На фронте есть офицеры и солдаты, но если есть возможность получить диплом, пройти специализацию, то лучше стать офицером, а не солдатом». Его брат добавляет: «Не страшно тем, кто глуп. Те, кто сражается на фронте, жертвуют жизнью ради нас, — все боятся там умереть».

Украине срочно нужны солдаты: у мужчин всё меньше возможностей выехать за границу или проигнорировать повестку, отмечается в статье. Теперь в армии внимательнее относятся к уточнениям по документам воинского учёта каждого военнообязанного. В соцсетях распространяются слухи о том, что врачи реже дают освобождение от воинской службы. Этого опасается 19-летний музыкант Дмитро: «Многие говорят, что медкомиссии теперь наплевать. Меня это совсем не успокаивает». Он надеется не попасться на улице армейским вербовщикам, которые проверяют документы. «Невозможно предугадать, когда или где они находятся, всё настолько непредсказуемо, — жалуется Дмитро. — Либо смотрим в Telegram-каналах, которые пишут о повестках, либо можем попросить у знакомых бронь».

Есть и те, кто скрывается от повесток, чтобы не попасть на фронт. Среди них 47-летний Дима. «Те, кто отправляется воевать, должны быть мотивированы, — поделился он своими взглядами с France info. — Нужно запретить отправлять туда всех тех, кто сомневается или не хочет ехать, потому что они скорее будут создавать проблемы». «А если уж мне не удастся уклониться, — рассуждает Дима, — то пусть за мной приходят в последнюю очередь».