Сообщения журналиста Сеймура Хёрша о том, что украинские генералы расхищают средства, которые отправляет Киеву в качестве военной помощи Вашингтон, нисколько не удивительны. О таких хищениях прекрасно осведомлён даже рядовой состав ВСУ, подчеркнул в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник сухопутных сил США в отставке Дуглас Макгрегор. Как отметил Макгрегор, украинские солдаты регулярно публикуют в Telegram ролики, в которых обсуждают наживающихся на конфликте офицеров. Но эти видео, как правило, очень быстро удаляются.

Вот, что мы узнали про украинцев сегодня утром от нашего друга Сеймура Хёрша — и ни от Пентагона, ни от ЦРУ вы подобного, конечно, не услышите: военное, дипломатическое и политическое руководство Украины присвоило себе из отправленных в эту страну Джо Байденом денег 400 миллионов долларов — а когда туда на переговоры с президентом Зеленским поехал директор ЦРУ Бёрнс, он назвал имена всех этих людей, у него был список из 35 генералов, которые присвоили себе эти деньги, но там же вместе с ними фигурировал и сам Зеленский. В итоге Зеленский уволил десятерых генералов из этого списка, а вот в отношении остальных никаких шагов не предпринял, поскольку хищения такого типа хорошо известны и относятся к ним с пониманием.



Но это же деньги налогоплательщиков! Ну или, если совсем точно, деньги, которые взяли взаймы от имени налогоплательщиков и которые конгресс позволил президенту туда отправить, что он и сделал, причём как в виде безналичных переводов в украинские банки, так и в виде наличных, которые перевозились огромными грузовыми самолётами наших ВВС.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Да, и мы много раз об этом говорили — мы обсуждали и коррупцию, и пропажу военного оборудования, и сотни миллионов наличных денег, которые оказывались в самых разных местах.





И кстати, в рядах Вооружённых сил Украины эта проблема доходит вплоть до уровня подполковников — там на всех уровнях есть люди, которые прикарманивают себе наличность, и солдатам об этом прекрасно известно. Если зайдёте в Telegram и успеете увидеть ролики, которые публикуют украинские солдаты, пока их ещё не удалили, то можете услышать, как они это всё обсуждают.





Да, даже украинские солдаты обо всём этом знают. А вы думаете, почему мы слышим, как украинские солдаты говорят: «Первым делом надо вернуться и перевешать Зеленского с его командой, пока до них русские не добрались»? Такое до нас доходит уже не один месяц. Они прекрасно знают, что их предали.

Дата выхода в эфир 14 апреля 2023 года.