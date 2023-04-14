Макгрегор: о коррупции в рядах ВСУ знают даже рядовые солдаты
Вот, что мы узнали про украинцев сегодня утром от нашего друга Сеймура Хёрша — и ни от Пентагона, ни от ЦРУ вы подобного, конечно, не услышите: военное, дипломатическое и политическое руководство Украины присвоило себе из отправленных в эту страну Джо Байденом денег 400 миллионов долларов — а когда туда на переговоры с президентом Зеленским поехал директор ЦРУ Бёрнс, он назвал имена всех этих людей, у него был список из 35 генералов, которые присвоили себе эти деньги, но там же вместе с ними фигурировал и сам Зеленский. В итоге Зеленский уволил десятерых генералов из этого списка, а вот в отношении остальных никаких шагов не предпринял, поскольку хищения такого типа хорошо известны и относятся к ним с пониманием.
Но это же деньги налогоплательщиков! Ну или, если совсем точно, деньги, которые взяли взаймы от имени налогоплательщиков и которые конгресс позволил президенту туда отправить, что он и сделал, причём как в виде безналичных переводов в украинские банки, так и в виде наличных, которые перевозились огромными грузовыми самолётами наших ВВС.
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