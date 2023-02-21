USA TODAY: на фоне многомиллиардной помощи Киеву в США всё больше опасаются украинской коррупции

За время украинского конфликта США предоставили Киеву помощь на сумму $113 млрд в виде военной и финансовой помощи, сообщает USA TODAY. И теперь в Америке растут опасения по поводу того, что переданные Украине вооружения могут попасть в руки террористов, а деньги — в карманы коррумпированных чиновников.

На фоне того, как менее чем за год на Украину в виде вооружений и финансовой помощи было направлено более $100 млрд, в США растут опасения по поводу того, что переданное Киеву оружие может попасть в руки террористов, а доллары — в карманы коррумпированных чиновников, пишет USA TODAY.



Специальный генеральный инспектор, курирующий помощь Афганистану с 2012 года, и некоторые республиканцы в палате представителей предупреждают о необходимости более пристального контроля за военной и гуманитарной помощью Украине.



Масштабы усилий огромны, говорится в статье. Сумма, выделенная конгрессом в 2022 году и составляющая сейчас $113 млрд, близка к отметке $146 млрд, которые были потрачены за 20 лет на военную и гуманитарную помощь Афганистану, хотя расходы на отправку американских войск в эту страну были гораздо выше.



«Когда вы тратите так много денег в такой короткий срок и с таким минимальным контролем, то у вас будет мошенничество, растраты и злоупотребления», — сказал в интервью Джон Сопко, специальный генеральный инспектор по восстановлению Афганистана.



Пентагон отвергает этот нарратив, заявляя, что были приняты меры предосторожности, чтобы украинская сторона отчитывалась об американском оружии после его получения.



Между тем в американском обществе и на Капитолийском холме поддержка Украины до сих пор сильна, но ослабевает, говорится в статье.



Опрос Associated Press, проведённый в конце января, показал: 48% взрослых американцев заявили о том, что поддерживают передачу Киеву вооружений, при этом 29% высказались против, 22% сказали, что они ни за, ни против. Это, как отмечает USA TODAY, говорит о падении поддержки со стороны американской общественности по сравнению с маем 2022 года, когда 60% взрослых жителей США заявили, что они за отправку Украине оружия.



По мнению членов конгресса и Джона Сопко, поддержка среди американцев и украинцев может ещё больше ослабнуть, если не будет большей прозрачности и подотчётности за потраченные миллиарды. Ожидается, что расходы американских налогоплательщиков увеличатся, поскольку администрация Байдена отправляет на Украину всё более сложное и дорогостоящее вооружение, в том числе боевые танки Abrams.



Согласно докладу «Совместный стратегический план надзора за помощью Украине», в 2022 году Пентагон потратил $62,3 млрд на вооружения, боеприпасы, обучение, материально-техническое обеспечение, заработную плату и денежные довольствия для Киева. А Госдеп и Агентство США по международному развитию (USAID) потратили $46 млрд на деятельность, начиная от обеспечения безопасности границ и заканчивая финансированием основных государственных службы, таких как коммунальные услуги, больницы, школы и пожаротушение. Другие государственные ведомства, в том числе Министерство сельского хозяйства США, потратили ещё $5 млрд.



В этом докладе также говорится о трудностях, с которыми столкнулись американские ведомства при ведении учёта потраченных миллиардов.



Согласно докладу генерального инспектора Пентагона, Минобороны США, например, было «не в состоянии обеспечить мониторинг конечного использования» вооружений на Украине в соответствии с политикой оборонного ведомства. Мониторинг конечного использования, как поясняет издание, включает в себя отслеживание серийных номеров оружия и боеприпасов, чтобы убедиться в том, что они используются по назначению.



Украина, как подчёркивает издание, давно известна своей коррумпированностью. В индексе восприятия коррупции организации Transparency International Украина занимает 116-е место из 180 стран.



14 февраля украинский министр обороны назначил новых заместителей после того, как в новостях появилась информация о том, что чиновники оборонного ведомства закупали продовольствие для войск по завышенным ценам.



По словам Джона Сопко, коррупция подрывает доверие общества к правительству. В Афганистане элиты присваивали американскую финансовую помощь, и эта очевидная коррупция оттолкнула афганцев.



Талибы взяли Кабул почти без боя, потому что афганцы мало верили в своё правительство. Сопко предупредил, что без надлежащего надзора то же самое может произойти и на Украине.