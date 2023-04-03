Американский сенатор: мы отправили самой коррумпированной в мире стране $113 млрд и не знаем, как они тратятся

США отправили Украине, самой коррумпированной в мире стране, $113 млрд — а, возможно, даже $130 млрд — в виде помощи, в том числе военной, заявил в эфире Fox News американский сенатор Джеймс Вэнс. При этом он подчеркнул, что у американских властей нет ни малейшего реального представления о том, как расходуются эти ресурсы.

Марк Милли заявил, что не знал о беседах с трансвеститами, проводимых на военных базах. Но — что, возможно, важнее, — он также не может уверенно сказать, куда деваются все те вооружения, которые мы отправляем на Украину.



Вчера Джо Манчин, демократ из Западной Вирджинии, спросил Милли, может ли он заявить, цитирую, о своей уверенности в подотчётности Украины за вооружения США и НАТО. Вот что он ответил.



МАРК МИЛЛИ, председатель Объединённого комитета начальников штабов: У нас для этой задачи нет ни военных в униформе, ни гражданских, которые бы сопровождали украинские силы на линии фронта. У нас действительно есть люди, работающие за пределами посольства. Они работают на уровне Министерства обороны. Этим на практике ограничивается наша возможность учёта. У нас есть некоторые другие способы посредством докладов, которые поступают к нам от украинцев. Я буду рад поговорить об этом на секретном заседании. Но существуют некоторые способы и механизмы отчётности, которые не столь строгие, как вы могли бы подумать.



Да, не столь строгие. Джеймс Вэнс служил в Корпусе морской пехоты США, а теперь служит в сенате Соединённых Штатов, представляя штат Огайо. Этим вечером он с нами на связи. Господин сенатор, большое вам спасибо за то, что пришли на нашу программу.



Когда вы слышите заявление председателя Объединённого комитета начальников штабов о том, что мы не совсем уверены в том, куда идут передовые системы вооружений. Что вы об этом думаете?



ДЖЕЙМС ВЭНС, американский сенатор: Такер, это возмутительно, но, к сожалению, подтверждает, что мы, по сути, уже знаем: мы отправили 113 миллиардов долларов — а, вероятно, Такер, ещё больше: где-то 130 миллиардов долларов — самой коррумпированной стране на Земле, и у нас нет никакого реального представления о том, как тратятся эти ресурсы. Такер, самая важная часть тут — а я глубоко погрузился в эту тему — заключается в том, что мы в нашей стране не производим достаточно пуль для поддержки нескольких фронтов в нескольких конфликтах. Под пулями я имею в виду боеприпасы, продукцию военного назначения, артиллерийские снаряды, некоторые передовые ракетные системы.



Поэтому когда мы говорим об отправке вооружений на сумму 120 миллиардов долларов на Украину, то это те самые вооружения, которые мы не можем отправить на Тайвань или в другую часть мира и которые будут служить национальным интересам Америки. Вся эта идея о том, что мы можем сосредоточиться и на России, и на Китае, — это фарс.



Эти ребята вначале перевели всю нашу промышленную базу в Китай. Мы производим недостаточное количество своих собственных вооружений, и тот факт, что мы отправляем их на Украину со столь минимальной возможностью учёта, является той самой причиной, почему в современном мире растут как угроза, так и влияние Китая.



Да. Мы близки к тому, что американский доллар перестанет быть мировой резервной валютой, и это обвалит нашу экономику. Я согласен с этим. Мне интересно, было ли какое-то согласованное усилие со стороны конгресса с целью выяснить, кто на этом обогатился. А обогатились многие. Но знаем ли мы точно, кто эти люди?



ДЖЕЙМС ВЭНС: Такер, мы не знаем, кто эти люди, отчасти потому, что администрация Байдена не даст нам ответы. Я лично направил письмо, — это было одной из первых вещей, которую я сделал в качестве американского сенатора, — в котором был запрос о полной отчётности о том, куда делись средства, отправленные нами на Украину. Администрация Байдена даже при условиях соблюдения секретности сильно сопротивляется, не желая быть с нами честной.



Такер, честно говоря, я не уверен, связано ли это с тем, что у них нет никакого представления о том, куда делись эти 120 миллиардов долларов, или с тем, что они просто не хотят нам говорить. Но мы можем быть уверенными почти наверняка в том, что на этих 120 миллиардах долларов хорошо обогатились очень тёмные, очень, очень злонамеренные люди. Надеюсь, что это также принесло какую-то пользу. Но простой факт состоит в том, что мы не знаем и что никакой полной отчётности по этому вопросу нет.



Эта безрассудность просто внушает ужас. Это же управление в пьяном виде целой страной. Нечто невероятное. Сенатор Вэнс из штата Огайо, благодарю вас за участие в нашей программе. Спасибо.



ДЖЕЙМС ВЭНС: Спасибо, Такер.



Дата публикации 03 апреля 2023 года.