«Не в ближайшее десятилетие» — Le Parisien оценила перспективы вступления Украины в ЕС

Вопрос о вступлении Украины в ЕС не был приоритетным на повестке дня заседания Европейского совета в Брюсселе, отмечает Le Parisien. Как поясняет издание, ускоренное рассмотрение заявки Киева на вхождение в Евросоюз в прошлом году было, скорее, политическим жестом, чем реальным обещанием членства в блоке. По словам газеты, учитывая уровень развития страны и продолжающийся конфликт с Россией, даже самые оптимистичные европейские чиновники не прогнозируют принятия Киева в европейское сообщество в ближайшем десятилетии.

На 11 страницах заявления по итогам заседания Европейского совета, который в четверг вечером дорабатывали главы государств и правительств ЕС, собравшиеся в Брюсселе, всего две строчки неясного содержания были посвящены вопросу о кандидатуре Украины на членство в ЕС, сообщает Le Parisien. «Европейский совет приветствует приверженность Украины, её усилия в области реформ и подчёркивает важность процесса вступления Украины в Европейский союз», — говорится в документе. Таким образом, это «деликатное дело» не входит в число приоритетов на переговорах европейских лидеров, среди которых преобладает сильное нежелание ускорять процесс присоединения Киева, обещающий быть долгим и чреватым трудностями, делает вывод издание.

И всё же в июне 2022 года все 27 стран ЕС единогласно проголосовали за присвоение статуса кандидата Украине и Молдавии, напоминает издание. Важный этап, названный прессой всех частей Европы «историческим», был тогда пройдён в рекордно короткие сроки — всего через четыре месяца после подачи украинской заявки. Как поясняет издание, это решение, принятое «под сильным давлением» президента Украины Владимира Зеленского и «при весомой поддержке» Европейской комиссии, рассматривается государствами-членами прежде всего как политический символ, а не как обещание членства в краткосрочной перспективе.

Это создаёт путаницу в отношениях с Киевом, где лелеют надежду на скорейшее вступление в ЕС к 2024 году. На самом деле, положительный исход этого дела в краткосрочной или даже среднесрочной перспективе представляется крайне маловероятным, отмечает газета. В Брюсселе даже самые оптимистично настроенные чиновники не думают, что этот процесс завершится в течение ближайшего десятилетия.

Как передаёт издание, в июне прошлого года главные противники предоставления членства в ЕС Украине — Нидерланды, Германия и Франция — добились от Брюсселя постановления о том, что этот шаг будет обусловлен проведением Украиной первого этапа реформ, направленных на приближение страны к европейским стандартам в области безопасности, независимости правосудия и средств массовой информации, борьбы с коррупцией и олигархией, а также прав меньшинств. В ближайшие недели Европейская комиссия опубликует «неофициальную оценку» хода указанных реформ, прежде чем принять решение в октябре.

Хотя Киев не жалеет усилий для выполнения требований Евросоюза, начало переговоров на данном этапе остаётся крайне маловероятным, пишет газета. Тем более что решение должно быть одобрено всеми 27 членами блока. К примеру, чтобы интегрироваться в европейский рынок, не слишком дестабилизируя его, Украина должна совершить «настоящее экономическое чудо», поскольку разница в развитии между ней и нынешними государствами — членами ЕС огромна.

Кроме того, стране придётся добавить в своё законодательство «десятки тысяч страниц», посвящённых нормам европейского права, накопленным с 1950-х годов в таких разнообразных областях, как энергетика, окружающая среда, транспорт, конкуренция, регулирование финансовых рынков и прочее. Это грандиозная задача, которую страна не имеет надежды выполнить в период боевых действий, замечает Le Parisien.

Прекращение боевых действий является предварительным условием для вступления Украины в ЕС по нескольким причинам, одна из которых — положение о коллективной обороне, обязательное для государств — членов блока, подчёркивает газета. Как поясняет издание, принятие Украины в ЕС до завершения конфликта с Россией сделало бы Европу одной из сторон противостояния.