«Тогда не примем Украину»: на пути к европейскому «супергосударству» Берлин и Париж намерены шантажировать Польшу

Европарламент работает над новой структурой ЕС, в которой страны-члены передадут большинство своих полномочий Брюсселю и в итоге альянс превратится в супергосударство, заявил польский евродепутат Яцек Сариуш-Вольский. В интервью TVP Info он предупредил о ловушке, в которую может попасть «протестующая» Варшава: её обвинят в том, что именно она встала на пути принятия Украины в ЕС.

Евродепутат от партии «Право и справедливость» Яцек Сариуш-Вольский рассказал, что Европейский парламент работает над новой структурой ЕС. Изменения касаются в основном передачи Брюсселю многих полномочий, ранее принадлежавших странам-членам. «Чтобы запустить изменения в договоре, необходимо применить статью 48. Для этого нужен отчёт Европарламента, который будет представлен совету. Над этим работает команда из 6 докладчиков, представляющих 6 политических групп конституционной комиссии. Вчера мы закончили первое чтение после нескольких месяцев», — отметил он в беседе с TVP Info.

«Эти изменения занимают 219 страниц. Они охватывают Основополагающий договор ЕС, второй договор о работе ЕС и протоколы. Работа должна быть завершена к лету, а затем он будет передан в совет. Совет ждёт этого, чтобы затем приступить к следующим шагам. Это очень большой материал», — добавил он.

Политик обратил внимание на то, что главные изменения касаются двух вопросов: отмены права вето во всех областях, в том числе таких, как внешняя политика, безопасность, налоги, социальная политика, энергетическая политика, которые ранее были неприкосновенными.

Второе изменение подразумевает под собой передачу тех компетенций на уровень ЕС, которые до сих пор были исключительной компетенцией стран-членов. Это 10 областей: внешняя политика, безопасность, оборона, границы, леса, образование, здравоохранение, охрана окружающей среды, энергетика. По его словам, это масштабный «трансфер компетенций» с уровня стран-членов на уровень ЕС.





«Такие изменения — это коперниканская революция. Это отказ от ЕС, каким мы его знаем. Движение в направлении супергосударства с подавляющей компетенцией ЕС и остаточной компетенцией стран-членов», — предупредил он.

По его оценкам, в настоящее время наблюдается определённое давление со стороны стран-членов. «…На горизонте маячит большой шантаж: Германия и Франция говорят, что либо вы согласитесь на такое изменение, то есть превращение ЕС в супергосударство, либо мы заблокируем вступление Украины в ЕС», — разъяснил он.

«Для такой страны, как Польша, этот шантаж — большая ловушка. Тогда мы окажемся в тисках. Эти федералисты будут совершать нападки на нас за то, что мы не хотим дать своё согласие, а Украина будет выдвигать претензии, что мы блокируем её вступление в ЕС, отталкиваясь от того, что мы делаем», — резюмировал политик.