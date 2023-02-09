Пытаются закрепить за собой роль лидеров Европы — Welt о встрече Шольца и Макрона с Зеленским

То обстоятельство, что главы Германии и Франции вместе встретились с Зеленским в Париже, свидетельствует об их попытке закрепить за собой роль лидеров Европы, считают наблюдатели. Ведь из-за разногласий в последнее время и Олаф Шольц, и Эммануэль Макрон выглядели не слишком убедительно, отмечает Die Welt.

В рамках «неожиданного блитцтура» украинский президент Владимир Зеленский посетил сначала Лондон, а потом Париж, где встретился с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщает Die Welt. Во время переговоров с европейскими лидерами он в очередной раз потребовал предоставить его стране боевые самолёты и тяжёлое вооружение, при этом сделать это как можно скорее, ведь «боевые действия не ждут».

Макрон заверил Зеленского в том, что Франция будет поддерживать Украину «до победы». В свою очередь, Шольц подчеркнул, что продолжит оказывать Киеву военную помощь «так долго, как это будет необходимо». То обстоятельство, что глава ФРГ неожиданно приехал в Париж, наблюдатели восприняли как символ того, что Франция и Германия уладили разногласия и теперь хотят вновь закрепить за собой роль лидеров Европы. Они также видят в этом сотрудничестве признак того, как обе страны собираются заниматься урегулированием украинского кризиса в будущем.

И французам сейчас необходим действовать, подчёркивает Die Welt. Ведь британское правительство уже объявило о том, что рассмотрит возможность поставки Украине боевых самолётов, а также обучит её пилотов. А во время своего визита в Киев новый министр обороны Германии Борис Писториус обещал поставить украинцам 178 танков Leopard 1. Возможно, именно эти события послужили причиной того, что ещё до встречи с Зеленским Париж представил СМИ отчёт об оказанной Украине военной помощи. Франция пытается разубедить общественность в том, что по сравнению с немцами и британцами она делает слишком мало.

Возможность поставки Киеву боевых самолётов и танков Lerclerc Макрон пока не исключает, но и не подтверждает. Эксперты объясняют сдержанную позицию французов логистическими проблемами. Дело в том, что Париж остановил производство этих машин ещё в 2008 году. У страны их всего 222 единицы. Из-за нехватки комплектующих их трудно поддерживать в боеспособном состоянии. К тому же получается, что украинским солдатам придётся учиться управлять ещё одним типом танков, которых не так много.

Стратегия Парижа, по-видимому, в основном заключается в том, чтобы поставлять топливо и боеприпасы для той техники, которая уже находится на Украине. Также к лету Франция хочет обучить 2000 украинских солдат. Ещё 600 пройдут тренировку под началом французских инструкторов в Польше. Также Париж ведёт переговоры с союзниками о поставке Киеву зенитных ракетных комплексов Crotale.