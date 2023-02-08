Дуглас Макгрегор: киевскому режиму приходит конец — но сдаваться он не собирается

Власти Украины, судя по всему, окончательно отчаялись — с некоторых пор они стали забирать в армию шестнадцатилетних детей, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom отставной американский полковник Дуглас Макгрегор, ссылаясь на собственные источники. По мысли Макгрегора, киевский режим всё ближе к краху, однако он будет до последнего цепляться за власть, жертвуя ради неё всем, чем может.

Ещё мы с вами обсуждали, что себе порой позволяют украинские госслужащие и чиновники, отвечающие за набор в армию — я уж не знаю, относятся они к вооружённым силам или нет. Речь о снижении призывного возраста до 16 лет. Знаете, во всём остальном мире 16-летний мальчик — это именно мальчик, а не мужчина, полноценно он в мужчину ещё не вырос и в армию ему идти рано. Но, видимо, Украина считает, что не рано. Я сделал у себя в соцсетях репост видео, где ребёнка — и я даже не знаю, сколько ему лет, может быть, 14 или 15 — в буквальном смысле похищают на глазах у его матери и пихают в военный грузовик, а они ведь просто по улице шли.

Как подобное отразится на моральном духе украинского народа? Это вообще распространённая практика или же речь о единичных случаях? Снизили ли всё-таки на Украине призывной возраст до 16 лет — несмотря на то, что такой шаг практически является насилием над детьми?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: Насколько я понимаю, да, его действительно снизили — это подтверждают сразу несколько источников. Да и украинцы размещают в сети много свидетельств о том, какова ситуация на самом деле: есть фотографии украинских солдат, которым на вид явно 15-16 лет, а значит, подобное, несомненно, происходит.





Вместе с тем мне кажется, что это лишь один элемент общей картины. Россияне перешли к стратегии экономии сил и довели до максимума эффективность связки между космическими и наземными средствами разведки с одной стороны и артиллерийскими и ракетными комплексами — с другой. Они нанесли украинцам ужасные потери — украинские мужчины гибли целыми возрастными группами, их больше нет, они уничтожены.





А тем временем численность населения, из которого можно набирать солдат, у Украины значительно сократилась, о чём я уже упоминал: на Украине живут уже не 37 миллионов человек: в регионах, которые контролирует Зеленский, осталось где-то от 18 до 22 миллионов людей, то есть примерно столько же, сколько живёт в Нидерландах. Конечно, как мне рассказывают, в составе этого населения преобладают мужчины, поскольку многие старики, женщины и дети страну уже покинули, — но всё же оставшиеся мужчины не все годны к службе, некоторые из них находятся в достаточно преклонном возрасте, а многие — ещё дети. Поэтому они, отчаявшись, и прибегли к таким методам.





Этому режиму приходит конец. Это действительно так. Но сдаваться он не будет — он будет биться до последней капли крови и ради сохранения власти принесёт в жертву всё, что сможет.

Но когда же Джо Байден, Тони Блинкен, Ллойд Остин и Джейк Салливан — то есть люди, которые, по идее, принимают соответствующие решения, — признают то, что вы только что изложили? Что режиму приходит конец?

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Я думаю, что фактически министерство обороны передало Белому дому такую информацию ещё несколько недель назад — но эту оценку отклонили. И точка.

То есть они отказываются верить в реальность, предпочитая руководствоваться своими политическими нуждами. Видимо, это мы услышим и в послании к конгрессу сегодня вечером.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Не сомневаюсь, что в послании мы услышим описание картины, которая не имеет никакого отношения к действительности. Меня сегодня спросили: «Как мы дошли до жизни такой?» А я ответил: «Мы 40 лет вели холодную войну, по итогам которой Советский Союз распался, а мы из неё вышли если не победителями, то уж точно в добром здравии, сумев при этом избежать мировой войны, что и оставалось нашей целью все эти 40 лет. И при этом всего за один год мы столнулись с перспективой не только поражения в опосредованной войне на Украине, но и, что ещё важнее, возможной конфронтации с Россией, чего мы десятилетиями старались не допустить». Поэтому ответ на ваш вопрос, господин судья, я, наверное, дам вот какой: перспективы тут нерадужные, признавать поражение мы не станем, и признавать ошибки никто не будет.

Дата выхода в эфир 07 февраля 2023 года.