Полковник Макгрегор: Украина терпит поражение — и в Вашингтоне это теперь понимают все

Хотя раньше американские власти, возможно, и хотели «опосредованной войны» с Россией на Украине, теперь Вашингтон об этом наверняка сожалеет, заявил в интервью YouTube-каналу Judging Freedom полковник армии США в отставке Дуглас Макгрегор. По мысли отставного офицера, в американском истеблишменте ныне понимают, что Киев терпит поражение от Москвы. Впрочем, как полагает Макгрегор, США при желании могут остановить конфликт «хоть завтра» — для этого достаточно будет лишь надавить на украинское руководство.

ДУГЛАС МАКГРЕГОР, полковник армии США в отставке: ...Я лишь хочу сказать, что по тем данным, которые я получаю от своих источников в минобороны — а это люди, близко знакомые с высшими военными чинами, — они очень чётко дали понять, что, если мы решим воевать с Россией на Украине, это станет серьёзной ошибкой и её допускать не стоит. Так они говорят — и мне кажется, что они говорят правду, они в кои-то веки говорят искренне.



Второй момент — в состоянии ли мы вести боевые действия. Боевые действия мы вести, разумеется, способны, но на самом деле вопрос в том, победим ли мы, если их начнём. А этот вопрос люди задают слишком редко.





Здесь всё сводится к старой стратегической аксиоме о том, что мерилом возможных завоеваний должны служить возможные потери. Военное столкновение с Россией, если оно случится, выльется для нас в потери. Что-то заполучить в результате такого конфликта мы не сможем, ведь у россиян нет ничего, что нам было бы нужно, идеологического противостояния между нами нет, да и за власть или контроль над каким-то конкретным регионом мы никакого соперничества с ними не ведём.





Разногласия у России имеются исключительно с Украиной. Да, мы, несомненно, внесли весомый вклад в те причины, по которым эти разногласия существуют, но мы всему этому можем хоть завтра утром положить конец, если захотим — достаточно будет лишь заявить: «Мы уже достаточно долго повоевали, Россия одерживает верх, поэтому, Зеленский, садись, заткнись и начинай записывать: нам нужно заключить перемирие, но для этого нам сначала надо согласиться на переговоры без предварительных условий»...

А в Вашингтоне есть вообще желание воевать с Россией — ну, то есть вести с ней опосредованную войну?





ДУГЛАС МАКГРЕГОР: Думаю, что раньше было, но, скажу вам откровенно — мне кажется, что теперь там об этом уже сожалеют. Публично этого признавать никто не станет, но, если вспомнить конференцию «спонсоров», на которой Ллойд Остин (глава Пентагона. — ИноТВ) общался со спонсорами из стран НАТО и других государств, он ведь тогда сказал: «У нас осталось очень мало времени, окно для того, чтобы чего-то добиться, уже закрывается, наше время на исходе».





Я ведь именно поэтому и цитировал его в своей недавней статье: он — а вместе с ним теперь и все люди в Вашингтоне, которые имеют хоть какие-то властные полномочия, — понимает, что Украина терпит поражение. Украинское сопротивление сыпется, и само это государство сейчас оказалось под угрозой прекратить существование — вот насколько всё плохо.

Дата публикации 01 февраля 2023 года.