Politico: новые попытки Киева ужесточить дисциплину в армии провоцируют страх и негодование в украинских войсках

Принятый Киевом закон, ужесточающий наказания за нарушение армейской дисциплины, провоцирует страх и негодование в войсках, пишет Politico. Критики заявляют, что этот закон нарушает права человека и демотивирует украинских военных, говорится в статье.

Новые меры, направленные на ужесточение дисциплины в украинской армии, провоцируют страх и негодование на фронте, пишет Politico.



Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отказался наложить вето на новый закон, ужесточающий наказание для своенравных военнослужащих. При этом он отверг петицию, подписанную более чем 25 тыс. украинцами, которые заявили, что этот закон чересчур суров.



«Залогом боеспособности воинских частей и, в конечном счёте, победы Украины является соблюдение воинской дисциплины», — заявил Зеленский в своём письменном ответе на петицию.



Как отмечает издание, в рядах киевских сил, состоящих в основном из новобранцев, которым не хватает военного опыта или подготовки, есть те, кто с трудом справляется с происходящим. Есть те, кто бунтует против приказов командиров, напивается или ведёт себя ненадлежащим образом, а также есть и такие люди, которые, когда у них боеприпасы и боевой дух оказываются на исходе, бегут, спасая свои жизни, и бросают свои позиции.



Этот закон направлен на стандартизацию и ужесточение ответственности за нарушение правил, на повышение дисциплины и боеготовности воинских частей. Так, военнослужащим за неповиновение будет грозить от пяти до восьми лет тюрьмы, а не от двух до семи, как ранее; за дезертирство или неявку на службу без уважительной причины — до 10 лет тюрьмы.



Угрозы командирам, употребление алкоголя, оспаривание приказов и многие другие нарушения также будут преследоваться более жёстко, вплоть до тюремного заключения. Ранее те, кто нарушал эти правила, могли отделаться условным сроком или сокращением их боевого жалования.



Те, кто лоббировал этот закон, например, Генштаб ВСУ, утверждают, что он сделает дисциплину более справедливой.



Однако критики заявляют, что новый закон нарушает права человека и демотивирует военнослужащих.



Солдаты, юристы и правозащитники раскритиковали эти меры как неуместный и грубый инструмент, который не поможет устранить коренные причины отсутствия военной дисциплины. Более 25 000 украинцев в петиции, поданной президенту в конце прошлого года, призвали президента вообще наложить вето на этот закон.



«Этот закон будет иметь негативные последствия для защиты прав военнослужащих, обвиняемых в совершении преступлений, и снизит уровень мотивации при прохождении службы», — говорится в заявлении коалиции общественных организаций «Реанимационный пакет реформ».



По мнению этой организации, данный документ может нести риски как для защиты прав человека, так и для обороноспособности Украины.



Те, кто выступает против нового закона, утверждают, что Киев, вместо того чтобы жёстче наказывать солдат, нарушающих правила, должен бороться с глубинными причинами дезертирства и неправомерного поведения.



Офицер украинской армии, недавно покинувший прифронтовой город Бахмут и пожелавший остаться неназванным, так как офицеры не имеют права общаться со СМИ, рассказал Politico: «Иногда оставление позиций становится единственным способом спасти личный состав от бессмысленной гибели. Если они не могут доставить боеприпасы или сменить войска, когда вы несколько дней сидите в окопах без сна и отдыха, ваша боевая ценность сводится к нулю».