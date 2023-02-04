Der Spiegel: Брюссель снова не озвучил никакой конкретики по поводу вступления Украины в ЕС

Саммит Украина — ЕС в Киеве был лишь сигналом о поддержке в адрес Украины, пишет Der Spiegel: никаких конкретных обещаний по поводу принятия в ЕС озвучено не было. В итоговой декларации представители Брюсселя ограничились символическими заявлениями. Многие европейские политики опасаются, что слишком радикальное расширение сделает ЕС политически недееспособным.
«Наше сегодняшнее присутствие в Киеве — это чёткий сигнал: весь ЕС на стороне Украины», — приводит Der Spiegel слова Урсулы фон дер Ляйен, сказанные в ходе вчерашнего саммита ЕС – Украина. Как отмечает издание, эта встреча и не могла быть не чем иным, как сигналом.
Премьер Украины Денис Шмыгаль заявил о намерении Украины стать полноценным членом ЕС за два года, пишет Der Spiegel. Однако обычно процесс вхождения в ЕС длится многие годы или даже десятилетия, отмечает издание. Поэтому на саммите в Киеве не было обозначено никаких конкретных временных перспектив. В итоговой декларации ЕС лишь подтверждает свою приверженность поддержке процесса евроинтеграции Украины.
Der Spiegel напоминает, что в июне прошлого года Украина и Молдавия получили статус стран-кандидатов на членство в ЕС. При этом в Брюсселе такой жест рассматривают как символический, поскольку он не подразумевает автоматического согласия на вступление. Тем не менее статус кандидата, вне сомнений, повысил надежды Киева, отмечает издание.
В связи с этим Владимир Зеленский чётко обозначил цель: начать переговоры о вступлении в ЕС уже в этом году, пишет Der Spiegel. Однако многие политики и дипломаты из стран Европы регулярно высказывают свои сомнения по поводу того, что ЕС сейчас готов принимать новых членов, поскольку если в его состав будут приняты Украина и Молдавия, то возрастёт давление по поводу вхождения стран Западных Балкан. Эксперты опасаются, что в случае столь радикального расширения ЕС станет недоговороспособным в вопросах внешней политики, финансов и безопасности, где для принятия решений требуется консенсус всех членов.
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