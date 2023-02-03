WP: саммит лидеров ЕС в Киеве покажет, что «европейская мечта» Украины не сбудется ещё много лет

В Киеве в пятницу пройдёт встреча лидеров Евросоюза при участии украинских властей — однако каких-либо сенсационных итогов от мероприятия ждать не приходится, пишет The Washington Post. Как полагает обозреватель издания, саммит лишь продемонстрирует, что ожидания Киева явно не совпадают с возможностями Брюсселя, а его путь к заветному членству в ЕС займёт долгие годы.

Украинские чиновники на этой неделе предъявили своим европейским союзникам весьма длинный список требований: Киеву нужны и истребители для отражения предполагаемого российского наступления, и членство в ЕС в течение ближайших нескольких лет, и юридические механизмы для того, чтобы «призвать Россию к ответу», и, наконец, чёткий план действий по конфискации российских активов, которые должны уйти на восстановление страны, пишет The Washington Post. Однако от прибывшей в украинскую столицу в четверг делегации высокопоставленных чиновников Евросоюза конкретных обещаний по всем этим многочисленным пунктам Украина почти наверняка не услышит, полагает обозреватель издания.

Как подчёркивает журналист, на данный момент ожидается, что плодами киевского саммита европейских лидеров в необычном «военном» формате станут разве что заявление с похвалами в адрес киевских властей и призывом продолжать реформы и, вероятно, кое-какие подвижки по таким вопросам, как отмена роуминга, — если, конечно, не считать «возможности наделать красивых фотографий».

Сами функционеры из ЕС подают намеченное на пятницу мероприятие как жест солидарности, который одновременно демонстрирует серьёзность намерений Брюсселя и служит сигналом Москве, говорится в материале WP. Советник украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк подчеркнул в интервью газете, что уже сам тот факт, что европейские лидеры решились прибыть в Киев в военное время, показывает, что в Евросоюзе понимают, «какую цену платит Украина».

Вместе с тем, киевская встреча чётко покажет, что между надеждами Киева и возможностями ЕС имеется существенное расхождение, считает колумнист WP.

«С политической точки зрения смысл этого саммита для ЕС в том, чтобы показать, что он ещё сохраняет какое-никакое влияние и будет играть ключевую роль в определении будущего Украины, — поведал WP исследователь Центра европейских исследований имени Вильфрида Мартенса при Европейской народной партии Оуэн Дри. — Военными путями он это сделать не может, — соответствующих средств у него нет, — а вот политическими и экономическими вполне способен».

Впрочем, на фоне продолжающихся боевых действий некоторые из политических и экономических обещаний Брюсселя начинают выглядеть очень уж далёкими, особенно в том, что касается вступления Киева в Евросоюз, констатирует обозреватель The Washington Post. Как пожаловался изданию на условиях анонимности европейский дипломат, официальные лица ЕС своими заявлениями породили «ожидания, которые, честно говоря, сейчас недостижимы, и это в первую очередь касается вопроса вступления». «Когда имеешь красивую легенду — это, конечно, здорово, но ещё ведь нужно контролировать ожидания, чтобы не допустить конфликтов в будущем», — отметил собеседник газеты.

Как пишет журналист The Washington Post, ЕС смог дать «неожиданно слаженный» ответ России, когда та начала свою спецоперацию на Украине — Брюссель не только ввёл санкции против Москвы, но и обеспечил Киеву займы на поддержание работы государственных институтов, а также предоставил ему статус кандидата на вступление. Вместе с тем, сейчас Украина прежде всего добивается от властей ЕС поставок высокотехнологичного оружия, необходимого для того, чтобы изменить обстановку на поле боя, — а Евросоюз тем временем подталкивает Киев к реализации масштабных бюрократических шагов, являющихся условием для вступления в блок, отмечает автор. Украинские власти слушаются: Зеленский во вторник объявил о скором проведении реформ, которые изменят «социально-правовую и политическую реальность», а в среду стало известно, что Киев начнёт масштабную «антикоррупционную зачистку».

А между тем, хотя члены ЕС в целом поддерживают Украину, к возможности её ускоренного вступления в блок они до сих пор относятся совсем не так единогласно — за как можно более быстрое принятие страны в объединение выступают лишь самые убеждённые сторонники Киева, тогда как остальным эта идея не нравится, предупреждает обозреватель WP.

Как напоминает автор, Украина долго пыталась пробиться на путь к членству в ЕС, а российская спецоперация придала этому вопросу оттенок безотлагательности — однако в первые месяцы после начала СВО даже идея о получении Киевом статуса кандидата казалась «чем-то из области фантастики». Тем не менее, благодаря эмоциональным призывам Зеленского, напористости украинских дипломатов и возмущению Москвой, процесс всё же сдвинулся с мёртвой точки — и в июне председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что Брюссель рекомендует своим членам сделать Украину кандидатом. Члены ЕС этой рекомендации вняли, отмечает журналист WP.

Однако лидеры, официальные лица и дипломаты ЕС продолжают говорить о том, что путь Украины к «европейской мечте» может занять много лет, а то и десятилетий, продолжает автор. Как подчёркивает журналист, та же Турция подала заявку на вступление в Евросоюз в 1987-м, а в статусе кандидата пребывает с 1999-го — а Сербия, Черногория, Северная Македония и ряд других стран уже много лет ведут переговоры с Брюсселем, но не добиваются результата.

По частным беседам с европейскими политиками можно сделать вывод о том, что их больше всего заботит восстановление страны, на которое понадобятся огромные деньги, говорится в материале The Washington Post. «Вступив в блок, Украина станет пятым его членом по численности населения — и при этом самым бедным. По оценкам МВФ, в 2021 году её подушевой ВВП составил 4827 долларов, против 11 683 долларов у Болгарии, которая является беднейшей страной ЕС на данный момент, — а ведь это было ещё до военных действий», — разъясняет обозреватель издания. Теперь же, после года российских ударов, украинская экономика сокрушена, а её ВВП, по оценкам самого Киева, сократился в 2022 году на 30%, пишет журналист.

Господина Подоляка всё это, однако, не смущает: как пообещал чиновник The Washington Post, Украина вступит в ЕС и НАТО по ускоренной процедуре «буквально через три месяца» после завершения боевых действий.

Некоторые лидеры и страны ЕС надеются пустить на восстановление Украины замороженные в рамках санкций российские активы, но договориться о том, как это юридически оформить, им пока не удаётся, пишет WP. Но кое в чём они согласны — целиком и полностью брать на себя эти расходы Европа не будет, отмечает журналист газеты.

По информации The Washington Post, в кулуарных беседах европейские дипломаты неизменно поднимают вопрос украинской коррупции — нахваливая Киев за попытки проводить реформы на фоне боевых действий, они вместе с тем подчёркивают, что стране предстоит ещё долгий путь. Поэтому вести об увольнении на прошлой неделе целого ряда высокопоставленных украинских чиновников, включая одного из советников Зеленского, европейцев вряд ли успокоят, предполагает обозреватель издания.

«В Брюсселе особенно любят пафосные речи о помощи Украине и демократии, и против этого никто не возражает, — комментирует ситуацию европейский политолог Оуэн Дри. — Вот только, к сожалению, политические реалии могут оказываться уже иными».