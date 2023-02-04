ZDF: фон дер Ляйен — мастер пафосных слов, но Украине они приносят только ложные надежды

Урсула фон дер Ляйен в полной мере владеет искусством политической инсценировки и мастерски использует патетические слова и сильные символы, которые вызывают на Украине завышенные ожидания. По мнению корреспондента телеканала ZDF, это проблема для всей Европы. Из-за этого саммит в Киеве принёс только один итог: ложную иллюзию Украины о том, что вступление в ЕС в обозримом будущем для неё вполне реально.

Надо отдать должное Урсуле фон дер Ляйен — она мастер политической инсценировки, отмечает корреспондент немецкого телеканала ZDF Флориан Нойханн. Она превосходно пользуется громкими, патетическими словами и сильными символами.

Это заметно, например, когда у неё появляется украинский флаг, подписанный всеми участниками встречи Еврокомиссии с украинским правительством. Или когда на пресс-конференции она рассказывает «дорогому Владимиру» — то есть президенту Зеленскому, — как «блестяще» его правительство подготовило заявку на вступление в ЕС. Или, наконец, когда она заявляет, что этот саммит — больше, чем встреча между чиновниками, — это «семья, которая собирается здесь». «Семья? Правда?» — недоумевает корреспондент ZDF.

Слова фон дер Ляйен, по его мнению, — результат риторического соревнования на выбывание, которое глава Еврокомиссии и президент Совета ЕС Шарль Мишель (оба испытывают друг к другу сердечную неприязнь) ведут уже на протяжении нескольких недель. Кто найдёт самые сильные символы, кто первым поедет на Украину, кто больше всех пообещает стране?

Тот факт, что фон дер Ляйен легко выигрывает это соревнование, интересен прежде всего для брюссельского «пузыря ЕС». Однако тот факт, что эта конкуренция приводит к преувеличенным надеждам на Украине, — это проблема для всей Европы, подчёркивает Флориан Нойханн.

Конечно, ни фон дер Ляйен, ни Шарль Мишель не дали конкретных обещаний в Киеве. Но общий итог этого визита может привести Украину лишь к ложной иллюзии, что вступление в ЕС — или, по крайней мере, быстрое начало переговоров о вступлении — вполне реально.

На этом фоне главы европейских государств предостерегают Киев от слишком больших надежд. Слова президента Франции Эммануэля Макрона, сказанные в начале лета прошлого года, вероятно, по-прежнему актуальны: до полного членства Украины в ЕС пройдут десятилетия.

Это касается и того, что сказал осенью канцлер Германии Олаф Шольц: перед масштабным расширением — а вступление Украины было бы именно им — ЕС должен реформировать свои порядки. Между тем, до таких реформ сейчас дальше, чем до прекращения российской военной спецоперации, уверен автор материала.

И, наконец, чтобы Украина действительно вступила в Евросоюз, ей придётся взять себя в руки и решить проблему разгула коррупции, которая была серьёзной темой ещё до войны, а сделать это с помощью нескольких эффектно показанных в СМИ расследований незадолго до встречи на высшем уровне с ЕС невозможно.

Украина заслуживает поддержки Европы, как военной, так и финансовой, считает корреспондент ZDF. Но она также заслуживает того, чтобы лидеры Европы обходились с ней честно — и не подавали ложных надежд.