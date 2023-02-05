Les Echos: украинские беженцы обеспечили Бельгии рекордный прирост населения

Население Бельгии в прошлом году выросло на рекордные 104 тыс. человек, приводит Les Echos данные Федерального бюро планирования. Главным образом причиной стал массовый приезд беженцев с Украины, половина из которых, по прогнозам, вернётся домой после прекращения боевых действий.

В прошлом году население Бельгии впервые за десяток лет выросло на рекордные 104 тыс. человек, сообщает Les Echos со ссылкой на статистику, опубликованную Федеральным бюро планирования. Во фламандской газете De Standaard отмечается, что «почти столько же людей проживает в городе Генк» — одном из важных промышленных центров Фландрии. Теперь число жителей страны составляет 11,58 млн человек.

Причиной исторического прироста населения в Бельгии стал украинский конфликт. «Такой необычный по сравнению с прошлыми годами рост по большей части вызван приёмом украинских беженцев, которые получили статус временной защиты», — объясняет телерадиокомпания RTBF. Действительно, из 104 тыс. новых жителей страны 63 тыс. составляют украинцы, бежавшие от военных действий.

В то же время французская газета подчёркивает, что такой рост населения будет недолгим. Во-первых, газета De Standaard приводит официальные прогнозы кризисного центра: ожидается, что в этом году в Бельгию приедет в 10 раз меньше украинцев — только 6500 человек. Таким образом, с 2023 года «число новых жителей должно вернуться к среднему уровню, который наблюдается с 2010 года», пишет франкоязычная газета La Libre.

Кроме того, не все украинские беженцы останутся в Бельгии, даже если пока сложно делать какие-либо прогнозы. «В свете неопределённости украинского конфликта Федеральное бюро планирования выработало базовый сценарий, основанный на предположении, что в 2024 году половина беженцев решит вернуться на Украину», — резюмирует бельгийская газета Moustique. Что касается другой половины, они предпочтут остаться и перевезут сюда детей и близких.

В статье отмечается, что без такого разового притока беженцев рост населения Бельгии был бы не таким резким. Газета Het Laatste Nieuws указывает, что в среднем в год до 2070 года прирост населения составляет 31 тыс. человек, а по прогнозу Федерального бюро планирования «коэффициент чистой миграции установится примерно на 25 тысяч прибывающих в год». В таком случае, принимая во внимание старение населения, к 2070 году в Бельгии должно увеличиться до 13 млн человек, пишет Les Echos.