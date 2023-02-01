RMF24: всё больше поляков разделяют точку зрения России по украинскому конфликту

Несмотря на то что польское общество в самом начале украинского конфликта активнее всего было в него вовлечено, оно стало менять к нему своё отношение. В ходе последнего опроса, проведённого для Warsaw Enterprise Institute, выяснилось, что стало больше поляков, которые разделяют по крайней мере некоторые из объяснений и заявлений Москвы о событиях на Украине. Интересный факт, что своё мнение изменили прежде всего молодые люди, пользователи соцсетей, сообщает RMF24.

«Кризис или пропаганда? Отношение поляков к войне на Украине» — это второй такой опрос, проведённый Maison&Partners для Warsaw Enterprise Institute. В сентябре 2022 года и январе 2023 года исследовательский центр попросил поляков рассказать о своём отношении к восьми выбранным тезисам, пишет на RMF24 польский журналист Сезари Фабер.

Тезисы, указанные в опросе, соответствуют общей цели трактовок событий, которые Кремль экспортирует за границу. Его авторы указывают на то, что эта линия повествования нацелена на подрыв в оказании поддержки Киеву в западных обществах и на разжигание социальной напряжённости особенно в странах, где в основном поселились украинские беженцы, рассказывает автор.





«Война — это либеральный заговор западных элит, тех самых, которые планировали пандемию», «Если бы не экспансия НАТО на Восток, Путин не напал бы на Украину и украинцев», «Беженцы с Украины — это на самом деле экономические мигранты», «Мы не должны помогать Украине, пока она не покается за Волынь и не осудит Бандеру», «Беженцы Польше не по карману», «Не стоит раздражать Россию, потому что у неё есть ядерное оружие», «Мы должны продвигать идею мира любой ценой — даже ценой территориальных уступок Украины в пользу России», «Нам следует прекратить поставки оружия, потому что это ещё больше разжигает конфликт, который не имеет к нам никакого отношения» — таковы были тезисы опроса, результаты которого накануне представили в Варшаве.

41% респондентов «решительно согласен» или «скорее согласен» как минимум с четырьмя тезисами, предложенными в рамках исследования. В сентябре их было лишь 34%. «Это рост на целых 7 процентных пункта. Одновременно, как отмечается в отчёте, молодые люди в возрасте 25—34 лет более склонны верить тезисам, соответствующим российской пропаганде, которые относительно чаще пользуются соцсетями», — объясняет журналист.

«...В настоящее время мы подвергаемся атакам со стороны Российской Федерации и Республики Беларусь. Кремль методично выстроил сеть влияния», — отметил полковник из Центра государственной безопасности Славомир Лазарек.

Одновременно он выразил удовлетворение тем, что в Польше есть большая группа украинских беженцев. «...Это тот случай, когда мы готовы больше оказывать помощь, и так сложнее повлиять на антагонизм между двумя группами. Операция по вынужденной миграции приводит к тому, что мы «натравливаем» одну группу на другую и в результате говорим: «Они отбирают у нас работу, хлеб, здравоохранение». Говорим, что они плохие», — объяснил аналитик. По его словам, сознательный человек не должен быть восприимчив к методам манипулирования.

В свою очередь, полковник Адам Явор обратил внимание на то, что пропаганда и дезинформация — это элементы военной науки в России. «Современная война ведётся не только на поле боя, но и в сознании людей», — констатировал военный. По его словам, россияне весьма успешны в области информационной войны. По его оценкам, то, что молодые люди — пользователи соцсетей — наиболее подвержены дезинформации, вполне объяснимо. «Социальные сети — очень благодарный театр военных действий», — добавил он.

Томаш Врублевский, глава Enterprise Institute, уверен, что на начальном этапе украинского конфликта польские власти справились с этой угрозой, дав возможность гражданам действовать самим. «Люди сами принимали у себя украинцев, у них была возможность выслушать эти истории и стать их частью. Это тот опыт, на котором должна учиться вся Европа. Это невозможно совершить без эмоционального и активного участия нашего собственного общества», — подчеркнул он.

Эксперты также сошлись во мнении, что в целом поддержка Украины отвечает интересам Польши по многим направлениям. Экономист Малгожата Старчевска-Кшиштошек из Варшавского университета отметила, что в Польше работает 700 тыс. украинцев, а это почти 5% занятых людей. «Благодаря этому состояние нашей экономики очень хорошее», — добавила она.

Однако чтобы предотвратить дезинформацию, политический класс должен занять позицию, которая будет выше выше разногласий, уверены эксперты. Значение имеет также социальное образование, ориентированное на отдельные возрастные группы. «Повышение уровня осведомлённости общественности — это приоритет», — резюмировал полковник Славомир Лазарек.