La Libre: «нельзя игнорировать реалии» — экс-посол Бельгии на Украине призвал к дипломатическому урегулированию конфликта между Киевом и Москвой

Украинский конфликт наносит тяжёлый удар не только народу этой страны, но и всей мировой экономике, поэтому необходимо способствовать его скорейшему завершению путём переговоров, считает бывший посол Бельгии на Украине Пьер Везен. Как пишет дипломат в статье для La Libre, для этого Киеву необходимо разрешить восточным областям самим определять своё будущее, отказаться от членства в НАТО в обмен на гарантии безопасности, а также отказаться от непримиримой позиции в адрес российской власти.

Конфликт на Украине наносит тяжёлый удар по украинскому народу, оказывает влияние на Европу и грозит негативными последствиями населению России, а также мировой экономике, в том числе экономике развивающихся стран, констатирует в статье для La Libre дипломат и бывший посол Бельгии на Украине Пьер Везен. «Похоже, что никаких перспектив для мира не предвидится, поскольку сторонники радикальных взглядов громко выступают с обеих сторон с нереалистичными заявлениями», — отмечает автор статьи. Для того чтобы начать переговоры в этой, казалось бы, тупиковой ситуации, Везен предлагает вернуться к основам, послужившим причинами конфликта.

Первым вопросом, требующим решения, дипломат считает территориальный спор вокруг принадлежности Донбасса и Крыма. Для его урегулирования Везен предлагает «спросить мнение всех заинтересованных местных жителей, организовав настоящие консультации с заинтересованными сторонами под международным контролем». Хотя автор признаёт, что организовать подобные консультации было бы непросто, он не считает это невозможным, напоминая об имеющихся в истории прецедентах. Так, похожие обсуждения проходили в 1921 году в Силезии и в 1955 году в Сааре. Что касается частичного отделения территорий в нарушение принципа территориальной целостности государств, такие примеры можно найти в образовании государства Бангладеш в 1971 году и в 1990-х годах после распада Югославии, пишет специалист.

Одной из декларируемых Россией причин начала специальной военной операции на Украине была необходимость предпринять превентивные действия, чтобы помешать Киеву вступить в НАТО, напоминает автор статьи. «Для Путина невыносима мысль о том, что Москва могла бы находиться в пределах досягаемости ракет, размещённых НАТО на территории Украины. Так же как США не согласились в 1962 году, чтобы советские ракеты были размещены на Кубе и непосредственно угрожали их территории», — поясняет дипломат.

Безусловно, Украина, как и Куба, является суверенным государством и имеет право самостоятельно определять свою внешнюю политику и выбирать свои союзы. «Но есть реалии, которые нельзя игнорировать», — настаивает Везен. С его точки зрения, Украине следует оказаться от членства в НАТО в краткосрочной перспективе, однако Киев должен получить международные гарантии безопасности. Для этого ООН могла бы разместить миротворческие силы на новых российско-украинских границах, предполагает эксперт.

Наконец, хотя Минские соглашения находятся «в коме», не следует забывать об их положительных моментах, таких как предоставление автономии и гарантированный статус русского языка наравне с украинским для заинтересованных регионов, считает автор.

Хотя военные действия, несомненно, долгое время будут определять отношения между двумя народами, примирение между ними не кажется Везену невероятным. Достаточно посмотреть, как протекал этот процесс между Германией и её бывшими европейскими врагами после 1945 года, замечает дипломат. Для начала автор предлагает России и Украине создать совместную научную комиссию, «которая, наконец, провела бы честную и объективную работу над историей прошлых отношений». Обе стороны должны приложить усилия, чтобы заглянуть в тёмные страницы своего прошлого, такие как голодомор и сотрудничество некоторых западных украинцев с нацистами во время Второй мировой войны, полагает эксперт.

По мнению автора, россиянам пора смириться с болезненным, но неизбежным «разводом» и восстановить доверительные отношения с независимой Украиной с учётом тесных языковых, культурных и религиозных связей двух стран. При этом Везен не поддерживает идеи сторонников непримиримого подхода о «трибунале» для российского президента как предпосылке для мирных переговоров между государствами. «Нужно ли напоминать, что Нюрнбергский процесс стал возможен потому, что нацистская Германия безоговорочно капитулировала?» — пишет дипломат. С его точки зрения, очевидно, что к сегодняшней России подобный подход неприменим.



«В ближайшем будущем первоочередной задачей является прекращение страданий украинского народа при обеспечении ему приемлемых условий мира и твёрдых гарантий его будущего. Необходимо также положить конец угрозам, которые могут дестабилизировать все международные отношения», — подчёркивает автор статьи.



Последний шаг, который, на взгляд эксперта, необходимо сделать помимо «плана Маршалла» по восстановлению Украины, — это изучение возможности создания новой структуры европейской безопасности и экономического партнёрства, которая восстановит сотрудничество между Западом и Востоком. Новая структура должна подразумевать извлечение уроков из прошлого, но при этом сохранение взаимовыгодных отношений с Россией, «обойтись без которых по-прежнему не получится, поскольку мы выбираем своих друзей, но не соседей», — заключает Везен.