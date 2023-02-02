Politico: в Пентагоне признали, что Киеву сейчас не хватит сил отбить Крым

По оценкам американских военных экспертов, Украина вряд ли способна отбить Крым* и силой включить его в свой состав в ближайшем будущем, несмотря на все заявления Киева на этот счёт. Об этом заявили конгрессменам высокопоставленные чиновники Министерства обороны США на закрытом брифинге, который состоялся на заседании комитета по делам вооружённых сил в палате представителей, сообщает Politico.

Украина вряд ли будет способна военным путём включить Крым* в свой состав в ближайшем будущем. Об этом заявили четыре высокопоставленных чиновника Министерства обороны США на закрытом брифинге, проходившем на заседании комитета по делам вооружённых сил в палате представителей. Такие прогнозы Пентагона наверняка разозлят украинские власти, которые не раз заявляли о своём намерении отбить полуостров у России и о том, что это является для них одной из главных целей, пишет Politico.



Неизвестно, что именно привело докладчиков к такому выводу, поясняется в статье. Однако три неназванных источника, непосредственно знакомых с тем, что обсуждалось на закрытом брифинге, рассказали журналистам Politico, что на нём чётко было заявлено: Пентагон не думает, что Украина сейчас или в скором времени получит реальную возможность вытеснить российские войска с Крымского полуострова, который был присоединён к России уже почти десять лет назад, подчёркивается в статье.



Четвёртый присутствовавший там же источник сказал, что, по его мнению, заявления на брифинге были не настолько однозначными. Однако главный смысл всё равно заключался в том, что если Украина решит атаковать Крым с намерением отобрать территорию военным путём, то победа ей не гарантирована. Все четверо участников закрытого брифинга согласились рассказать о его содержании только на условии анонимности, поясняет Politico.



По их словам, среди выступавших на этом заседании докладчиков были Лаура Купер, заместитель помощника министра обороны США по России, Украине и Евразии, а также генерал-лейтенант Дуглас Симс, начальник оперативного отдела Объединённого штаба. Общие оценки, выраженные докладчиками, перекликаются с тем, что председатель Объединённого комитета начальников штабов США генерал Марк Милли говорил в последние недели, отмечается в статье.



На проходившей в Германии встрече контактной группы по Украине 20 января Милли заявил о том, что полностью «изгнать российские войска со всей территории Украины» военным путём в этом году будет крайне сложно. «Это не значит, что такого не может быть. И не значит, что этого не произойдёт, однако сделать это будет очень, очень сложно», — подчеркнул американский генерал.

«Мы не собираемся комментировать секретные брифинги за закрытыми дверями, не будем говорить о гипотезах или спекулировать на возможных будущих операциях», — заявила официальный представитель Пентагона Сабрина Сингх. «С точки зрения способности Украины воевать и отвоёвывать суверенную территорию, их замечательные действия в отражении российской агрессии и постоянная способность к адаптации на поле боя говорят сами за себя».



Представитель Дома вооружённых сил отказался от комментариев.



Вопрос о «возвращении Крыма» уже на протяжении нескольких месяцев был предметом спора в политических кругах, поскольку американские и европейские официальные лица продолжают настаивать на том, что Крымский полуостров с юридической точки зрения «является частью Украины», поясняется в статье.



Как рассказал журналистам Politico ещё один осведомлённый источник, который хорошо знаком с ситуацией в украинских политических кругах, администрация президента Владимира Зеленского «была в ярости» из-за подобных заявлений генерала Милли, поскольку этой весной Украина готовится провести «крупномасштабное наступление». Украинцы также заявляют о том, что оценки американской разведки относительно их оборонного потенциала и военных способностей на протяжении последнего года постоянно оказывались ошибочными, говорится в статье.



Выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе в прошлом месяце, советник президента Зеленского Андрей Ермак категорически отверг идею победы Украины без захвата Крыма. «Это абсолютно неприемлемо», — подчеркнул Ермак. Он отметил, что «победа» для Киева означает «восстановление международно признанных границ Украины, включая Донбасс и Крым», сообщается в статье.



Председатель комитета по делам вооружённых сил в палате представителей Майк Роджерс заявил в недавнем интервью, что военный конфликт на Украине «должен завершиться этим летом». По его мнению, это потребует от США срочного дополнительного снабжения Украины, чтобы обеспечить ей все возможности для предстоящего наступления, а от Киева — более чёткого плана действий, чем всё должно закончиться, пишет Politico.



«Существует точка зрения… что Крым тоже должен быть частью этого. Россия никогда не собирается сдаваться и отказываться от Крыма», — подчеркнул Роджерс. «Путин должен решить, с чем он может уйти и заявить о своей победе», — также заявил конгрессмен, однако не упоминая при этом обсуждения на закрытом брифинге, проходившем в его комитете на прошлой неделе.

«И я не думаю, что это всё уже согласовано. Поэтому я считаю, что наше правительство и лидеры НАТО должны будут оказывать некоторое давление на Зеленского в отношении того, как выглядит победа. И думаю, что это поможет нам больше, чем что-либо ещё, заставить Путина и Зеленского сесть за стол переговоров, чтобы завершить всё этим летом», — добавил Роджерс.



Ранее Украина неоднократно запрашивала у Запада оружие большей дальности, в том числе реактивную артиллерию и управляемые боеприпасы, запускаемые истребителями и беспилотниками, для поражения российских центров управления и складов боеприпасов, расположенных в Крыму далеко за линией боевых действий, напоминает Politico.



Но после того, как летом США передали Украине высокомобильную артиллерийскую ракетную систему, Россия вывела многие из своих наиболее потенциально уязвимых резервов за пределы радиуса действия в 50 миль. При этом администрация Байдена по-прежнему отказывается отправить Киеву ракеты для пусковых установок, радиус действия которых способен достигать 300 миль, что поставило бы под угрозу весь Крым, заключает Politico.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).