Трамп: Джо Байден подталкивает мир к третьей мировой войне — отправляет американские танки на Украину

Президент США Джо Байден ещё десять месяцев назад сам говорил, что поставки американских танков на Украину могут втянуть США в конфликт, напоминает бывший президент США Дональд Трамп. В своём обращении к американцам он предупредил, что тот конфликт будет не похож ни на один другой, потому что это будет ядерная война.

ДОНАЛЬД ТРАМП, бывший президент США: Ситуация на Украине очень опасная, взрывная, она с каждым днём ухудшается. Слабость и некомпетентность Джо Байдена привела нас на порог ядерной войны. И сейчас Байден делает то, что, по его словам, произнесённым 10 месяцев назад, может привести к третьей мировой войне. Он отправляет американские танки.

Все вовлечённые стороны уже давным-давно должны были устремиться к достижению мирного урегулирования войны на Украине, пока эта ужасная катастрофа не вышла из-под контроля и не привела в итоге на самом деле к третьей мировой войне. И она будет не похожа ни на одну другую, потому что это будет ядерная война.

Как я уже много раз говорил: Россия никогда бы не пошла на Украину, если бы в Белом доме был я. Даже возможности такой не было бы, даже подумать о таком было бы нельзя. Мы должны покончить с этой нелепой войной и потребовать, чтобы на Украине сейчас же наступил мир, пока дела не стали хуже. Хотите верьте, хотите — нет, но сделать это было бы легко, очень легко.

Дата выхода в эфир 01 февраля 2023 года.