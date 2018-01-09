Breitbart: новая книга о «сговоре» Трампа с русскими не доказывает его, а опровергает Хотя, по мнению критиков Трампа, новая книга «Огонь и ярость» Майкла Вулфа доказывает «сговор» членов избирательной кампании Трампа с Россией, на деле она его опровергает, пишет Breitbart. Как отмечает издание, ссылаясь на текст книги, Трамп-младший согласился на встречу с россиянами только для того, чтобы показать свою полезность отцу, тем самым попытавшись выиграть борьбу за влияние внутри избирательной кампании американского президента. 9 января 2018 Breitbart

Breitbart: актёр Морган Фримен потребовал от Трампа правды о «войне» России против США Известный американский актёр Морган Фримен снялся в ролике, в котором обвинил «разъярённого развалом своей родины» Владимира Путина в стремлении отомстить США, сообщает Breitbart. По словам актёра, ради того, чтобы взять реванш над своим «заклятым врагом», российский президент прибегает к кибероружию для подрыва демократического общества. 20 сентября 2017 Breitbart

Breitbart: американские активисты выступили против «фейковых новостей» CNN В США возле штаб-квартиры CNN в Атланте состоялся протест движения «Патриоты Мэйн-стрит» против «фейковых новостей», распространяемых этим и другими СМИ по всей стране, сообщает Breitbart. Протестующие обвинили либеральные СМИ в «журналистской некомпетентности на ежедневной основе», а также призвали сторонников Трампа показать, что они «так же мотивированы и неравнодушны» по отношению к президенту, как и те, кто выступает против него. 18 июня 2017 Breitbart

Breitbart: «связной» между Кремлём и Трампом уйдёт в ООН бороться с терроризмом Кремль намерен трудоустроить нынешнего посла РФ в США Сергея Кисляка на создаваемую в рамках ООН должность заместителя генсека по контртерроризму. Как утверждает Breitbart, в ООН «почти уверены», что именно Кисляк, стоящий в центре скандала с предполагаемыми связями членов кампании Трампа и российскими чиновниками, займёт этот пост. 6 июня 2017 Breitbart

Глава Стратком: США не успевают за Россией в модернизации армии Америка рискует утратить военное превосходство над своими противниками, в частности над Россией и Китаем. Об этом заявил глава Стратегического командования американских ВС генерал Джон Хайтен, выступая на заседании в комитете сената по вооружённым силам, сообщает Breitbart. Для модернизации армии не хватает средств, однако и по сей день американские силы сдерживания остаются «надёжными и готовы к действию». 5 апреля 2017 Breitbart

Breitbart: Стремлению Клинтон развязать войну с Россией нашли объяснение Кандидат в президенты США Хиллари Клинтон слишком оптимистично относится к идее российско-американского конфликта, считает один из основателей PayPal и сторонник Дональда Трампа Питер Тиль. По его словам, к совершению этой ошибки, которая грозит обернуться ядерным конфликтом, бывшего госсекретаря толкает ее «богатая практика», передает Breitbart. 1 ноября 2016 Breitbart

Экс-кандидат в президенты США: Нам придется сотрудничать с Путиным Бывший кандидат в президенты США, публицист Пэт Бьюкенен сообщил Breitbart, что российский президент - союзник США по борьбе с «Исламским государством». Вашингтону, по его словам, в любом случае придется иметь дело с Москвой, но ведь и раньше Белый дом как-то ладил с жесткими и авторитарными российскими лидерами. 25 апреля 2016 Breitbart

Breitbart: На «российскую угрозу» Швеция ответит боевым феминизмом Министр иностранных дел Швеции Маргот Вальстрём назвала Россию главной угрозой для современной Европы, пишет Breitbart. В своей программной речи политик также подчеркнула, что ее страна продолжит придерживаться курса «феминистской политики безопасности», и пообещала защитить своих скандинавских соседей. 25 февраля 2016 Breitbart

США не нашли себя в тройке «лучших стран» США заняли лишь четвертое место в рейтинге «лучших стран», представленном U.S. News & World Report на форуме в Давосе, сообщает Breibart. На позицию Соединенных Штатов в первую очередь повлияла более негативная, чем у конкурентов, ситуация с гендерным равенством и прогрессивностью. 21 января 2016 Breitbart

Breitbart: Осудив ГМО, РПЦ подключилась к борьбе с западными продуктами Как пишет Breitbart, РПЦ объявила «грехом» употребление чипсов, энергетиков, «алкогольных напитков дурного качества», ГМО-продуктов, поскольку они вредят здоровью человека. Это заявление церковных властей, отмечает издание, прозвучало в рамках более масштабной инициативы Москвы, направленной на то, чтобы вдохновить россиян не употреблять западные продукты питания. 27 октября 2015 Breitbart