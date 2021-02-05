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Breitbart: в Индии завели дело на Грету Тунберг за подстрекательство к протестам

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Полиция в Дели возбудила дело против экоактивистки Греты Тунберг после её публикаций в Twitter, которые были расценены в Индии как недопустимое иностранное вмешательство во внутренние дела страны. Ранее Тунберг опубликовала (а затем удалила из сети) подробный список «рекомендуемых постов» о продолжающихся гражданских беспорядках в Индии и запланированных демонстрациях у индийских посольств по всему миру, сообщает Breitbart.
Breitbart: в Индии завели дело на Грету Тунберг за подстрекательство к протестам
Reuters

Шведская экоактивистка Грета Тунберг вызвала возмущение индийских властей своими публикациями в социальных сетях. Сотрудники полиции и прокуратуры обратили внимание на Тунберг после того, как она опубликовала сообщение с подробным списком «рекомендуемых постов» и советов, касающихся освещения беспорядков в Индии. И хотя позднее она быстро удалила скандальный пост, для наблюдателей это стало сигналом о том, что Тунберг явно получает инструкции со стороны о том, какую позицию необходимо поддерживать в отношении фермерских протестов, пишет Breitbart. 

В опубликованной Тунберг «методичке» содержались советы о том, что и как нужно публиковать в социальных сетях на эту тему, включая комментарии по поводу ожесточённых протестов индийских фермеров. В частности, рекомендовалось делать репосты и ставить теги с указанием других знаменитостей, пишущих на эту тему в Twitter, включая поп-звезду Рианну. Кроме того, предлагалось обращать особое внимание на сообщения о запланированных демонстрациях у индийских посольств по всему миру, говорится в статье.

Ранее Рианна опубликовала в Twitter обращение к своим подписчикам, число которых превышает 101 миллион, с вопросом: «Почему мы не говорим об этом?!» — и разместила ссылку на репортаж CNN о том, что власти Индии якобы намеренно блокируют интернет-сервисы в местах, где проходят протесты. По мнению поп-звезды, эту целенаправленную тактику правительства Индии, которое пытается помешать проведению протестов, необходимо осудить. 

В ответ высокопоставленные члены правительства, индийские знаменитости и даже Министерство иностранных дел Индии выступили с призывами осудить «чужаков», таких как Тунберг и Рианна, которые «пытаются расколоть страну», говорится в статье. «К сожалению, группы, преследующие свои корыстные интересы, пытаются навязать этим протестам свою повестку дня и сорвать их», — подчёркивается в специальном заявлении МИД Индии. Министерство также подвергло жёсткой критике «иностранных граждан», размещающих необъективную информацию в социальных сетях, но без упоминания Рианны и других её последователей по именам.

Со своей стороны, полиция Дели в четверг возбудила дело в отношении Греты Тунберг из-за её публикаций в социальных сетях. Её обвиняют в недопустимом «иностранном вмешательстве» в вопросы, которые, по мнению индийских властей, являются исключительно внутренним делом Индии, сообщает Breitbart.

Ранее десятки тысяч фермеров собрались на окраинах индийской столицы, чтобы выразить протест против новых законов в сельском хозяйстве, опасаясь того, что в результате реформы они «станут беднее и окажутся во власти корпораций». В то время как премьер-министр Нарендра Моди объявил эти законы необходимыми для модернизации сельского хозяйства страны, поясняется в статье.

Хотя протесты начинались мирно, позднее они переросли в беспорядки и ожесточённые столкновения с полицией, когда часть из десятков тысяч фермеров на тракторах свернула с маршрута, ранее согласованного с властями, и начала штурмовать исторический форт. В результате сотни полицейских получили ранения, один протестующий погиб. Лидеры протестующих фермеров осудили эскалацию насилия, однако заявили, что не прекратят выступать против новых законов, заключает Breitbart.

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источник
Breitbart США Северная Америка
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