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France 24: День республики в Индии фермеры отметили массовыми протестами

Материал представлен в переводе ИноТВ
В Индии не утихают протесты фермеров, которые вышли маршем даже в национальный праздник. Как поясняет местный корреспондент, уже многие годы доходы работников сферы падают, а между тем в сельском хозяйстве занято 40% работоспособного населения страны, передаёт France 24.
После периода, когда правительство игнорировало протесты, оно пошло на переговоры. Но после 11 раундов ни одна сторона не согласилась с другой, всё ещё нет консенсуса. Зарплаты и доходы фермеров сокращаются уже на протяжении десятилетий, и, больше того, последние годы Индия переживает инфляцию, а зарплаты всё те же.
 
Нужно помнить, что около 40% индийцев заняты в сельском хозяйстве, так что представьте, сколько людей от этого страдает в стране с населением в 1,6 миллиардов человек.
 
Напряжённость вокруг фермерского вопроса уже давно растёт. И в прошлом году был издан закон, который открывал сектор сельскохозяйственной продукции свободному рынку. Тогда было много недовольства. И эти фермеры опасались, что им конец.
 
Так что фермеры больше так не могут. С 26 ноября они протестуют у границы, и будут продолжать. Следующий шаг — марш к парламенту, назначенный на день объявления бюджета. Так что в ближайшее время заканчивать протест мы не собираемся.
 

Дата выхода в эфир 26 января 2021 года. 

Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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France 24 Франция Европа
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