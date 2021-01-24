Fox: борьба американских демократов с внутренним терроризмом встревожила правозащитников

Представители Демократической партии в конгрессе предложили законопроект о предотвращении внутреннего терроризма, который в теории должен помочь администрации Байдена бороться с неонацистами и белыми националистами. Но правозащитники опасаются, что при принятии этой инициативы в число экстремистов ошибочно могут попасть невиновные, передаёт Fox News.

Десятки правозащитных организаций обеспокоены из-за законопроекта о внутреннем терроризме, якобы направленном на борьбу с белыми националистами и неонацистами. Вопрос в том, какие именно группы считать террористами, и не является ли эта мера предвзятой. С подробностями корреспондент Fox News Марк Мередит.

В своей инаугурационной речи президент Байден пообещал бороться с разжигающими ненависть группами, которые он считает растущей угрозой национальной безопасности.

ДЖО БАЙДЕН, президент США: Рост политического экстремизма, белый расизм, внутренний терроризм — это то, чему мы должны противостоять, и то, что мы должны разгромить.

На этой неделе конгрессмен-демократ от штата Иллинойс Брэд Шнайдер внёс на рассмотрение Законопроект о предотвращении внутреннего терроризма. Документ подразумевает создание отделов по борьбе с внутренним терроризмом в Минюсте, Министерстве внутренней безопасности и ФБР. Он требует, чтобы конгрессменов дважды в год информировали о внутренней террористической активности, и проводились проверки на возможное проникновение представителей расистских групп в Вооружённые силы и службы правопорядка.

По словам партийного организатора сенатского большинства Дика Дёрбина, после недавнего мятежа на Капитолийском холме законодатели должны почувствовать, что им срочно необходимо действовать.

ДИК ДЁРБИН, сенатор-демократ от штата Иллинойс: Палата представителей приняла этот законопроект прошлой осенью, и я попытался добиться его принятия в сенате. К сожалению, сенаторы-республиканцы его заблокировали. Надеюсь, теперь они изменили своё мнение.

Критики опасаются, что законопроект может вызвать ещё большие противоречия и ошибочно включить некоторых американцев в число внутренних террористов.

РОН ДЖОНСОН, сенатор-республиканец от штата Висконсин: Мы должны действовать очень аккуратно. И повторюсь: у нас уже есть принятые законы. Подавляющее большинство американцев не поддерживают эти группы, какую бы сторону политического спектра они ни занимали.

На этой неделе 135 правозащитных организаций отправили в сенат письмо. Они призывают законодателей обратить внимание на разжигающие ненависть группы, но не принимать новые обвинения о внутреннем терроризме. Вот, что об этом говорит Бекки Монро, представительница организации Leadership Conference on Civil and Human Rights

БЕККИ МОНРО, представительница Leadership Conference on Civiland Human Rights: Новые уголовные обвинения, с какими бы благими намерениями они ни вводились, в итоге навредят тем самым сообществам, которым в данном случае стремятся навредить белые националисты.

Кроме того, существуют опасения о сохранении конфиденциальности информации. Некоторые законодатели беспокоятся, что правительство уже обладает слишком большими полномочиями для слежки за гражданами.

МАРК МЕРЕДИТ, корреспондент FoxNews: С сегодняшнего дня Белый дом поручил Совету национальной безопасности сосредоточиться на борьбе с угрозой, которую представляют склонные к насилию экстремисты. Администрация также хочет получить всесторонний анализ о том, как власти могут разрушить экстремистские сети. Брэд?

Спасибо, Марк.

Дата выхода в эфир 23 января 2021 года.