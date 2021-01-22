Fox News: призывы создать в США новую тайную полицию опаснее «бунта» в Капитолии

После беспорядков, вспыхнувших в Вашингтоне 6 января, американские конгрессмены призывают выискивать в стране «внутренних террористов», передаёт Fox News. По мнению телеведущего Такера Карлсона, идея создания в США новой тайной полиции опасна и неконституционна.

Когда остальные СМИ и многие в конгрессе игнорировали или оправдывали беспорядки, длившиеся в нашей стране месяцами, мы почти каждый вечер говорили вам в эфире, что мы против любого политического насилия. 6 января политическое насилие вспыхнуло в Капитолии, и мы были против этого. Но мы ничуть не менее против разрушения гражданских свобод, делающих Америку страной, в которой хочется жить. Этот пункт раньше не вызывал разногласий, особенно среди левых. Но теперь, кроме горстки принципиальных, в основном крайне левых деятелей, в конгрессе никто из людей, называющих себя либералами, не выскажет этого вслух. Вместо этого они на высокой скорости движутся в противоположном направлении.



В свете «бунта» 6 января демократы спешат поддержать новое полицейское государство. Эту дату они используют как предлог для создания, скажем, новой тайной полиции. И это не наши выдумки. Мы рассказывали вам об этом вчера вечером, и мы упоминали конкретно конгрессмена от штата Иллинойс. Персонажа по имени Брэд Шнайдер. Шнайдер говорит, что хочет принять так называемый Закон о профилактике внутреннего терроризма. По-видимому, вчера вечером Брэд Шнайдер смотрел нашу программу. Выслушайте его ответ и спросите себя, доверили бы вы этому человеку профилактику внутреннего терроризма или нет.



Вот его реакция, цитирую: «Хочу ли я усиленного отслеживания агрессивных, экстремистки настроенных внутренних террористов, вроде тех, что устроили нападение на Капитолий, унёсшее жизни пяти человек, включая сотрудника полиции? Разумеется. Настоящий вопрос в том, почему эти смерти устраивают Такера Карлсона». Ага, то есть если у вас есть вопросы насчёт передачи ключей от вашей страны некоему Брэду Шнайдеру и насчёт аннулирования Билля о правах по требованию Брэда Шнайдера в свете «бунта» 6 января, значит, вы за убийство полицейских. Вы желаете людям смерти. Может быть, именно у вас и нужно забрать гражданские свободы. Посмотрим.



Звучит знакомо? Так и есть. Каждый раз, когда происходит что-то ужасное, маленькие гаденькие демагоги вроде Брэда Шнайдера бегут к микрофону и говорят вам: «Извините, вы больше не можете быть свободными». Так было после (терактов. — ИноТВ) 11 сентября. Какое отношение имеет 11 сентября к 6 января? Казалось бы, странное сравнение, настолько непропорциональное, что это, на самом деле, смехотворно и оскорбительно для трёх тысяч человек, погибших 11 сентября.



Но к этому сравнению всё равно прибегали члены конгресса, кстати, от обеих партий. На том же брифинге, на котором Брэд Шнайдер высказал своё тупое и жуткое мнение, другой член конгресса, бывший агент ФБР по имени Брайан Фитцпатрик заявил, что нам нужно относиться к «внутреннему терроризму» так же, как к «Аль-Каиде»* после 11 сентября.



БРАЙАН ФИТЦПАТРИК, конгрессмен США: Если посмотреть, каким был наш ответ на 11 сентября, мы тогда сказали: «Такого не повторится!» Мы создали совершенно новое министерство, ввели новую министерскую должность в правительстве. Целое новое министерство — Министерство внутренней безопасности. Мы предприняли много шагов, чтобы мы могли сказать: «Такого не повторится!» — в случае если с нами случится нечто вроде 11 сентября. Нам нужно такое же отношение — «Такого не повторится!» — ко внутреннему терроризму. Потому что это точно такая же угроза.



Что?! Кто этот парень, почему он в конгрессе? Кстати, он, кажется, республиканец. Но кому какая разница? Это оскорбительно. События 6 января были засняты на видео. Вы их видели. Это было плохо. Мы осудили это и осудим ещё раз, хоть каждый день. Потому что таково наше отношение, и всё тут. Но сравнивать это с 11 сентября?! Если вы говорите это с серьёзным лицом, то вы лжец, а ваша повестка дня должна встревожить нас всех. Но так делают многие из них!



Другой конгрессмен, Лу Корреа, признал, что так называемый Закон о профилактике внутреннего терроризма — это только начало. Шпионажа за собственным народом будет гораздо больше, пообещал он.



ЛУ КОРРЕА, конгрессмен США: Это первое в долгой череде действий, которые нам необходимо предпринять, чтобы действительно что-то поделать с проблемой американцев, терроризирующих других американцев в этой великой стране.



Ага. Следующее в долгой череде действий… Давайте говорить начистоту. В отличие от многих людей, которые выступают перед вами с призывами создать новую тайную полицию, мы против любого политического насилия. Но сколько бы ни было этого насилия, мы всё равно американцы, мы родились здесь. Мы имеем право высказывать всё, во что мы верим. Точка. Вы не можете ограничить это право. Мы имеем право на то, чтобы наше собственное государство не шпионило за нами из-за того, что власть имущие не согласны с нашими политическими взглядами. Точка. И всякий, кто хочет забрать эти права, представляет для этой страны гораздо большую угрозу, чем любой, кто пришёл на Капитолий 6 января. Точка. И всем следует так говорить, потому что это правда. И это осталось бы правдой, если бы стороны поменялись местами и у власти была другая партия. Это неважно. Это неизменные, бессмертные принципы, составляющие основу американской истории, культуры и жизни. И когда они перестанут занимать центральное место в жизни нашей страны, вам следует уехать. Потому что жить в такой стране не стоит.



Дата выхода в эфир 21 января 2021 года.



* «Аль-Каида» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 14.02.2003.



