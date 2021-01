«Уморительный подхалимаж» — Fox News об освещении инаугурации Байдена в американских СМИ

Во время церемонии вступления Джо Байдена в должность президента Соединённых Штатов Америки журналисты словно соревновались, кто из них больше всех любит Джо и больше всех рад уходу Дональда Трампа, отмечает ведущий Fox News Грег Гатфелд. По его словам, следующие четыре года пресса будет воздерживаться от критики Белого дома, но будет скучать по эпохе Трампа.

Да начнётся уморительный подхалимаж!



ДЭВИД ЧАЛИАН, политический директор CNN: Эти лучи света, которые протянулись из Мемориала Линкольну вдоль зеркального пруда… Я смотрю, и это почти как продолжение рук Джо Байдена, обнимающих Америку! Это момент, когда новый президент прибыл в город и, скажем так, собрал страну, чтобы отдать дань памяти, и протянул руки…



Вот это да! (Аналитик CNN. — ИноТВ) Тубин дал себе волю! Но погодите, это ещё не всё.



CNN: Сорок шестой президент Соединённых Штатов вложил душу в своё первое обращение…



MSNBC: На инаугурации он произнёс именно такую речь, с какими выступали наши президенты в былые времена. В речи было столько же надежды, сколько и в человеке, который её произнёс.



CNN: Мы видели стальную решимость и сострадание президента Джо Байдена.



MSNBC: Какая замечательная история любви между Джилл Байден и Джо Байденом. Четыре года у нас не было истории любви в Белом доме.



Это и вправду история любви — между Байденом и прессой. Редактор The New York Times даже признаётся, что у неё от Джо мурашки по коже. Надеемся, что это не COVID.



От Джо у корпоративной прессы текут слюнки, а в уходящего президента она яростно плюётся. Журналисты соревнуются, кто из них почувствовал большее облегчение от завершения нашего национального кошмара.



MSNBC: Желанное зрелище для многих американцев. Президент Трамп покидает Вашингтон.



CNN: На Объединённой базе Эндрюс будет жалкая маленькая кучка людей…



ДЖИМ АКОСТА, главный корреспондент CNN по внутренним вопросам: Он покидает город почти как автократ…



CNN: Он просто выглядит… маленьким человечком.



ЧАК ТОДД, политический директор NBC News: Он знает, что уходит как изгой и что никто не хочет быть замеченным рядом с ним.



ДОН ЛЕМОН, ведущий CNN: Четыре года завершились настоящей американской бойней — беспорядками, пандемией! Бойня!



Поразительно, с каким накалом страстей они выражают своё единообразие. СМИ так предсказуемы, что по тому, как они шагают в ногу, можно сверять часы.



Пресса — всё равно что дети, которых переполняет радость, оттого что никчёмный мамин хахаль наконец-то перестал жить в их доме. Вот только им всё равно некуда деться от американского плохиша: нет, Трамп оставил в их жизни дыру размером с Трампа, и они пытаются понять, как и чем её теперь заполнить.



Репортажи СМИ будут раскачиваться из стороны в сторону: то игривая чепуха, выдаваемая за настоящие новости — например: «Эй, вы слышали, у Джо есть тренажёр Peloton! Два моих источника готовы официально подтвердить!» — то статьи с воспоминаниями о том, как ужасно жилось при Трампе, этом гибриде Фонзи и Годзиллы.



Не волнуйтесь, не будет никаких анонимных источников, скармливающих (ведущему CNN. — ИноТВ) Блицеру лживые истории о «байденовских истериках». И в бурлящем вареве СМИ вы увидите сожаление. Что они будут делать, после того как выскажут на прощание все свои злобные эмоциональные слова? Когда они поймут, что исчез их главный источник прибыли — создание конфликтов и ненависти на основании собственного отвращения к Трампу… Спросим Мару.



МАРА ГЕЙ, корреспондент The New York Times: Множество благонамеренных американцев видело истинное лицо идеологии превосходства белых и глубинную суть трампизма. Объединиться для борьбы с нашими настоящими врагами, вроде COVID, нам мешает расизм. Это центральный фактор, позволивший Трампу четыре года свободно терроризировать американский народ.



Да. Пусть Трамп ушёл, но ты, потенциальный расист, проголосовавший за Трампа, ты остался! Впрочем, ненадолго, если это будет зависеть от них…



Дата выхода в эфир 20 января 2021 года.