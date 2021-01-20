Guardian: Трамп стал седьмым президентом США, отказавшимся посетить инаугурацию преемника

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19:03 Бывшие президенты США Буш и Обама прибыли на инаугурацию Байдена Бывшие президенты США Джордж Буш — младший и Барак Обама прибыли на инаугурацию избранного главы государства Джо Байдена, которая состоится в Капитолии.

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17:55 Шмаров назвал приход Кокорина в «Спартак» провальной сделкой Бывший нападающий московского «Спартака» Валерий Шмаров высказал мнение о форварде Александре Кокорине.

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