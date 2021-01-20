Guardian: Трамп стал седьмым президентом США, отказавшимся посетить инаугурацию преемника

В очередной раз нарушив традиции, Дональд Трамп решил не ходить на инаугурацию Джо Байдена и вместо этого провести собственное мероприятие с салютом и военным оркестром, пишет The Guardian. Газета отмечает, что очень немногие президенты США отказывались присутствовать при присяге своего преемника, поскольку это считается важным символом мирной передачи власти.
Дональд Трамп, первый президент США, которому был дважды объявлен импичмент, отказался от посещения инаугурации Джо Байдена, пишет The Guardian.
До Трампа в истории Америки было всего шесть президентов, которые повели себя аналогично: Джон Адамс, Джон Квинси Адамс, Мартин Ван Бюрен, Эндрю Джексон, Вудро Вильсон и Ричард Никсон. «У Вильсона был инсульт, а Никсон ушёл в отставку, — уточняет автор статьи. — Президенты редко отвергали эту норму присутствия, обычно рассматриваемого как важный символ мирной передачи власти».
Вместо посещения инаугурации Трамп планирует собственное мероприятие на Объединённой базе Эндрюс. Там выступит военный оркестр и будет салют из 21 орудия, сообщает The Guаrdian. Историк и политолог Майкл Бешлосс резко раскритиковал это решение в Twitter: «Как трёхлетний малыш, закатывающий истерику, потому что сегодня не его день рождения».
The Guardian отмечает, что Трамп всё это время нарушал традиции, связанные с передачей власти преемнику: долго отказывался признать поражение, не предоставлял Байдену и его команде «своевременный доступк важнейшим брифингам, в том числе по конкретным вопросам национальной безопасности и вакцинации от COVID-19». Кроме того, Трамп пренебрёг традицией, отказавшись приглашать Джо Байдена и его семью в Белый дом в последние дни перед инаугурацией.
Последний жест Трампа The Guardian назвал «неблагопристойным окончанием неблагопристойного президентства».
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