Guardian: Трамп стал седьмым президентом США, отказавшимся посетить инаугурацию преемника

В очередной раз нарушив традиции, Дональд Трамп решил не ходить на инаугурацию Джо Байдена и вместо этого провести собственное мероприятие с салютом и военным оркестром, пишет The Guardian. Газета отмечает, что очень немногие президенты США отказывались присутствовать при присяге своего преемника, поскольку это считается важным символом мирной передачи власти.

До Трампа в истории Америки было всего шесть президентов, которые повели себя аналогично: Джон Адамс, Джон Квинси Адамс, Мартин Ван Бюрен, Эндрю Джексон, Вудро Вильсон и Ричард Никсон. «У Вильсона был инсульт, а Никсон ушёл в отставку, — уточняет автор статьи. — Президенты редко отвергали эту норму присутствия, обычно рассматриваемого как важный символ мирной передачи власти».



Вместо посещения инаугурации Трамп планирует собственное мероприятие на Объединённой базе Эндрюс. Там выступит военный оркестр и будет салют из 21 орудия, сообщает The Guаrdian. Историк и политолог Майкл Бешлосс резко раскритиковал это решение в Twitter: «Как трёхлетний малыш, закатывающий истерику, потому что сегодня не его день рождения».



The Guardian отмечает, что Трамп всё это время нарушал традиции, связанные с передачей власти преемнику: долго отказывался признать поражение, не предоставлял Байдену и его команде «своевременный доступ к важнейшим брифингам, в том числе по конкретным вопросам национальной безопасности и вакцинации от COVID-19». Кроме того, Трамп пренебрёг традицией, отказавшись приглашать Джо Байдена и его семью в Белый дом в последние дни перед инаугурацией.



Последний жест Трампа The Guardian назвал «неблагопристойным окончанием неблагопристойного президентства».