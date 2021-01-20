Sky: «всё только начинается» — президент Трамп попрощался с американцами

Дональд Трамп обратился с прощальной речью к американскому народу. Покидающий свой пост президент США пожелал удачи новой администрации Джо Байдена. При этом он подчеркнул, что движение, которое он задал стране, никуда не исчезнет, а с каждым днём будет только укрепляться, передаёт Sky News.

ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы добились того, ради чего пришли сюда, и гораздо большего.

На этой неделе мы приводим к присяге новую администрацию и молимся за её успех в сохранении безопасности и процветания Америки. Мы желаем им всего наилучшего, а также желаем им удачи — это очень важное слово<...>

Штурм нашего Капитолия привёл в ужас всех американцев. Политическое насилие - это нападение на всё, чем мы, американцы, дорожим. Его никогда нельзя допускать.

Сейчас, более чем когда-либо, мы должны объединиться вокруг наших общих ценностей, преодолеть межпартийную злобу и творить нашу общую судьбу <...>

Я боролся за вас, за вашу семью, за нашу страну. Прежде всего, я боролся за Америку и всё, что она олицетворяет. А именно: безопасность, силу, гордость и свободу.

Сейчас, пока я готовлюсь к передаче власти новой администрации в полдень в среду, я хочу, чтобы вы знали: движение, которое мы запустили, только начинается. Ничего подобного ещё не было. Вера в то, что страна должна служить своим гражданам, не исчезнет, а лишь будет укрепляться с каждым днём.

До тех пор пока американский народ хранит в своих сердцах искреннюю и беззаветную любовь к нашей стране, она сможет достичь чего угодно. Наши сообщества будут процветать. Наш народ будет преуспевать. Наши традиции будут бережно храниться. Наша вера будет твёрдой. И наше будущее будет ярче, чем когда-либо прежде.

Я покидаю это величественное место с преданным и радостным сердцем, оптимистичным настроем и высочайшей уверенностью в том, что для нашей страны и для наших детей лучшее ещё впереди.

Спасибо и всего хорошего. Да благословит вас Бог. Да благословит Бог Соединённые Штаты Америки.

Дата выхода в эфир 19 января 2021 года.