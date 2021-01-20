Sky: «всё только начинается» — президент Трамп попрощался с американцами
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы добились того, ради чего пришли сюда, и гораздо большего.
ДОНАЛЬД ТРАМП, президент США: Мы добились того, ради чего пришли сюда, и гораздо большего.
Российские регионы до июня получат около 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева назначены капитанами команд на предстоящем командном турнире по фигурному катанию в Москве.
Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье, опубликованной в Foreign Affairs, вновь высказал мысль о том, чтобы в качестве альтернативы контенту RT читателю предлагались материалы BBC.
Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о результатах команды в текущем сезоне.
Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
За сутки в России выявлено 21 152 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 21 734 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 633 952 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.
Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказал мнение о Российской премьер-лиге (РПЛ).
Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 появятся в 42 частных клиниках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.
Сербский режиссёр Эмир Кустурица заявил, что предпочёл бы привиться от коронавируса российским препаратом «Спутник V».
Глава Федерации тенниса Австралии и директор Australian Open Крэйг Тайли опроверг информацию о выявлении двух случаев заболевания коронавирусной инфекцией среди участников турнира.
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова назвала ковид-паспорта необходимой мерой для борьбы с пандемией.
Международная федерация тенниса (ITF) рассматривает возможность возобновления розыгрышей Кубка Хопмана.
На Украине выявили 4383 новых случая заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране 1 172 038 пациентов с коронавирусом.
Согласно опросу портала SuperJob, инициативу по внедрению ковид-паспортов в России поддержали 12% респондентов.
Минздрав получил пакет документов от Центра имени Чумакова для регистрации вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
Председатель комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова прокомментировала в беседе с RT предложение Института прогрессивного образования внедрить для госслужащих в сфере образования ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды».
На открытии торгов в среду, 20 января, рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Итальянский журналист Джанлука Ди Марцио заявил об интересе «Фиорентины» к нападающему «Спартака» Александру Кокорину.
Бывший российский фигурист Александр Лебедев, выступающий за Белоруссию, рассказал о смене спортивного гражданства.
В Германии за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 15 974 человек. Общее число зарегистрированных в ФРГ случаев COVID-19 возросло до 2 068 002.
Именитый новичок баскетбольного «Зенита» Тарик Блэк поделился своими знаниями о России.
Российский легионер «Питтсбург Пингвинз» вышел на шестое место по числу голов в большинстве в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) среди игроков из Европы.
Действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.
Киргизия запросила у России 500 тыс. доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Алымкадыр Бейшеналиев.
Екатерина Малафеева, жена бывшего вратаря «Зенита» и сборной России Вячеслава Малафеева, рассказала о его самочувствии.
«Денвер Наггетс» обыграл «Оклахома-Сити Тандер» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
Первый президент СССР Михаил Горбачёв в интервью ТАСС высказал мнение, что руководству России и США следует систематически обсуждать региональные проблемы.
Вратарь «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский прокомментировал свою игру в матче с «Чикаго Блэкхоукс».
Число выявленных новых случаев коронавируса в Узбекистане за прошедший день увеличилось ещё на 72 и достигло 78 163, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения страны.
«Виннипег Джетс» в гостях обыграл в овертайме «Оттава Сенаторз» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
«Флорида Пантерз» обыграл в овертайме «Чикаго Блэкхоукс» (5:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В Хабаровске устанавливаются обстоятельства заражения кишечной инфекцией воспитанников и сотрудников школы-интерната.
«Нью-Джерси Дэвилз» обыграл в гостях «Нью-Йорк Рейнджерс» (4:3) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Первый президент СССР Михаил Горбачёв прокомментировал беспорядки в Вашингтоне.
«Питтсбург Пингвинз» обыграл в овертайме «Вашингтон Кэпиталз» (5:4) в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Мировые цены на нефть растут в ходе торгов в среду, 20 января.
В Москве в среду, 20 января, ожидается до -10 °С. Об этом сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Гидрометцентр России.
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) назвали число умерших пациентов с коронавирусной инфекцией COVID-19 в мире за неделю с 11 по 17 января.
Российские миротворцы сопроводили очередную колонну с беженцами, которые вернулись в Нагорный Карабах из Армении. Всего вернулось уже более 50,1 тыс. человек.
В школе-интернате в Хабаровске произошла вспышка кишечной инфекции среди воспитанников. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на прокуратуру Хабаровского края.
В штабе избранного президента США Джо Байдена рассказали о расписании инаугурации и сопутствующих ей мероприятиях 20 января.
Учёные Института космических исследований РАН создали лабораторный прототип прибора для будущего российского тяжёлого «Лунохода-геолога», который предназначен для поиска полезных ископаемых.
Агентство США по международному развитию (USAID) изучает возможность реализовать в Косове программу реорганизации системы высшего образования. Об этом говорится в соответствующем запросе агентства на получение информации, с текстом которого ознакомился RT.
Действующий американский лидер Дональд Трамп в день инаугурации избранного президента США Джо Байдена покинет Белый дом в 08:00 (16:00 мск).
Институт прогрессивного образования предлагает внедрить для госслужащих в сфере образования (сотрудников Минпросвещения, Рособрнадзора и региональных министерств образования) ежегодные курсы «Тренды цифровой молодёжной среды». Копия письма на имя главы Минпросвещения Сергея Кравцова имеется в распоряжении RT.
В Аргентине за сутки выявили 12 141 случай коронавирусной инфекции COVID-19. Общее число выявленных случаев достигло 1 819 569.
Военнослужащие мотострелкового соединения 58-й армии во время учений в Дагестане отработали уничтожение беспилотников противника из вооружения боевых машин пехоты БМП-3.
В Министерстве промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) заявили, что по итогам 2020 года недропользователи региона «получили порядка 39 т золота, что на 7,1% больше уровня 2019 года».
Власти Чукотки приняли решение продлить до 3 февраля ограничительные меры по коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщили в правительстве региона.
Кандидат на пост госсекретаря США Энтони Блинкен ответил на вопрос о сохранении посольства США в Иерусалиме.