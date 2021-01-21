Меркель: инаугурация Байдена и Харрис — торжество демократии

Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду на ренессанс немецко-американских отношений после вступления в должность нового президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис, пишет Frankfurter Allgemeine. Меркель назвала инаугурацию Байдена «торжеством демократии», поприветствовав «нового главу немецко-американской дружбы».
После инаугурации президента США Джо Байдена правительство ФРГ надеется на восстановление пошатнувшихся отношений со своим важнейшим неевропейским союзником, пишет Frankfurter Allgemeine. «Я рада новому главе немецко-американской дружбы и сотрудничества», — приводит издание слова Ангелы Меркель.
Канцлер ФРГ заявила, что вступление в должность Байдена и вице-президента Камалы Харрис стало «торжеством демократии». Глава МИД ФРГ Хайко Маас также выразил облегчение в связи со сменой власти в Белом доме после четырёх лет правления Дональда Трампа, при котором отношения между Германией и США оказались в самом тяжёлом кризисе со времён окончания Второй мировой войны. «За последние четыре года мы увидели, что значит «Америка прежде всего»: никаких согласований, никаких консультаций. Я очень рад, что всё возвращается на круги своя. Потому что США нужны нам, для того чтобы противостоять глобальным вызовам и кризисам нашего времени», — приводит издание слова Мааса.
Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр пообещала новому президенту США большее вовлечение Германии в политику безопасности, пишет Frankfurter Allgemeine. «Мы и наши европейские партнёры, союзники США, должны предпринять уверенные шаги по усилению трансатлантической безопасности», — отметила Крамп-Карренбауэр. По её словам, Европа должна предпринимать конкретные шаги для усиления собственной защиты и превращения в более сильного партнёра США.
Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер также выразил надежду на усиление немецко-американского сотрудничества, сообщает издание. В частности, политик выразил надежду на совместную борьбу с пандемией и изменениями климата, на сотрудничество в области безопасности и контроля за вооружениями.
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