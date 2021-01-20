USA TODAY: «Демократия восторжествовала» — Байден обратился к нации после инаугурации

В своём обращении к нации после инаугурации в качестве 46-го президента США Джо Байден заявил о торжестве демократии и пообещал бороться с расколом в обществе, сообщает USA Today. Новый лидер также поклялся защищать своих противников на посту президента не менее яростно, чем своих сторонников.

После своей инаугурации в качестве 46-го президента Соединённых Штатов Америки в среду 20 января Джо Байден завил что «демократия восторжествовала» и призвал американцев объединиться для противостояния опасным вызовам, стоящим перед ними: смертельной пандемии коронавируса, экономическим потрясениям и глубоким разногласиям по поводу американского лидерства, сообщает USA Today.

«Сегодня день Америки, день демократии», — объявил новый глава Белого дома.

«Сегодня мы празднуем торжество не кандидата, а дела демократии, народа. Воля народа была услышана», — провозгласил Байден в обращении, длившемся 21 минуту.

«Мы ещё раз убедились, что демократия драгоценна. Демократия хрупка. В этот час, друзья мои, демократия восторжествовала», — продолжил лидер США.

Как отмечает издание, 78-летний Байден «встаёт у руля» в опасный момент американской истории, когда страна продолжает борьбу со смертельным вирусом и логистическими проблемами кампании по вакцинации сотен миллионов людей. Кроме того, новый президент пришёл к власти через две недели штурма Капитолия толпой сторонников его предшественника Дональда Трампа, подчеркнувшего «кипящую напряжённость» в американской политике. Байдену придётся найти способ обуздать её, если он надеется продвинуть свою амбициозную повестку, отмечает газета.

Как напоминает издание, Трамп пропустил инаугурацию нового президента США, нарушив более, чем 150-летнюю традицию. При этом вице-президент Майк Пенс присутствовал на мероприятии. Среди зрителей были также бывшие президенты Билл Клинтон, Джордж Буш—младший и Барак Обама.

По словам издания, тон Байдена на протяжении большей части выступления был обнадёживающим. Он неоднократно обращался к теме единства глубоко расколотой нации и утверждал, что вложит «всю душу» в попытку объединить людей после ожесточённой предвыборной схватки.

«Я знаю, что в наши дни разговоры о единстве могут показаться глупой фантазией. Я знаю, что силы, которые разделяют нас, глубоки и реальны. Но я также знаю, что они не новы», — заявил Байден. Президент призвал к «новому началу» в Вашингтоне и поклялся столь же яростно сражаться за тех, кто не голосовал за него, как и за тех, кто поддержал его кандидатуру.