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CNN: «чтобы исцелиться, мы должны помнить» — Байден почтил память более 400 тысяч жертв COVID-19 в США

Материал представлен в переводе ИноТВ
Избранный президент США Джо Байден в преддверии своей инаугурации почтил в Вашингтоне память американцев, умерших от COVID-19, передаёт CNN. Как отмечает канал, это первый с начала пандемии случай, когда Соединённые Штаты всей страной оплакивают и признают свою утрату — уже более 400 тысяч человек.
ДЖО БАЙДЕН, избранный президент США: Чтобы исцелиться, мы должны помнить — а иногда помнить тяжело, — но именно так мы исцеляемся. Важно сделать это как страна. Именно поэтому мы сегодня находимся здесь. Между закатом и сумерками давайте зажжём в темноте фонари вдоль священного зеркального пруда и вспомним всех, кого мы потеряли.

Вульф, просто потрясающе. Пандемия бушует уже с февраля-марта 2020 года, и это первый случай, когда мы как страна объединились, чтобы оплакать и признать нашу утрату — более 400 тысяч погибших. Я уже не говорю о миллионах заразившихся американцев, часть из которых будет испытывать проблемы со здоровьем до конца своих дней. И это первый случай, когда мы как Соединённые Штаты Америки признаём это на национальном уровне.

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода 20 января 2021 года.
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источник
CNN США Северная Америка
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