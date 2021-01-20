CNN: «чтобы исцелиться, мы должны помнить» — Байден почтил память более 400 тысяч жертв COVID-19 в США

14:14 Путин поздравил Кадырова с уничтожением банды Бютукаева Президент России Владимир Путин пообщался с главой Чечни Рамзаном Кадыровым по телефону и поздравил его и других участников операции с уничтожением банды Аслана Бютукаева. Все участники операции будут представлены к государственным наградам.

14:14 Песков прокомментировал слова Макфола об идеологии Путина Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков прокомментировал публикацию бывшего посла США в России Майкла Макфола о том, что Путин является носителем идеологии «антизападного, анотиамериканского антилиберализма».

14:13 Ловрен рассказал, в чем Ракицкий сильнее ван Дейка Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен рассказал в чём его одноклубник Ярослав Ракицкий, по его мнение сильней защитника английского «Ливерпуля» Вирджила ван Дейка.

14:06 В Турции более 1 млн человек привились от коронавируса Министерство здравоохранения Турции сообщает, что более 1 млн граждан страны прошли вакцинацию от коронавирусной инфекции COVID-19.

14:06 В «Союзмультфильме» рассказали, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!» Пресс-секретарь «Союзмультфильма» Марина Малыгина рассказала, как нашли актёра для роли Котёнка в «Ну, погоди!».

14:05 В Российском медицинском обществе оценили идею ковид-паспортов Президент Российского медицинского общества Евгений Ачкасов оценил идею ковид-паспортов.

14:03 Эксперт рассказал об антителах после вакцинации от COVID-19 Профессор вирусологии, автор книги «Вирусолог: цена ошибки» Александр Чепурнов оценил ситуацию с антителами после вакцинации от COVID-19.

14:02 Иммунолог дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19 Иммунолог Валерий Черешнев дал рекомендации желающим сделать прививку от COVID-19.

14:02 Мурашко заявил о росте средней зарплаты медиков в России Средняя зарплата работников системы здравоохранения в России выросла, несмотря на ситуацию с коронавирусной инфекцией. Об этом заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

13:46 Авербух высказался о возможном соперничестве Загитовой и Медведевой на командном турнире Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух высказал мнение о назначении Евгении Медведевой и Алины Загитовой капитанами на командном турнире в Москве.

13:44 Кадыров заявил о ликвидации в Чечне шести боевиков банды Бютукаева Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил о ликвидации в республике шести боевиков из банды Аслана Бютукаева, которые находились в федеральном розыске.

13:34 Семак вакцинировался от коронавируса Главный тренер петербургского «Зенита» Сергей Семак прошёл вакцинацию от коронавирусной инфекции.

13:29 В ВОЗ оценили ситуацию с коронавирусом в России В России наблюдается обнадёживающая ситуация со снижением количества новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, однако расслабляться не стоит. Об этом сообщила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

13:27 Украинский волонтёр рассказала о трудностях работы по спасению животных Председатель организации «Украинское объединение защитников животных» Мария Трунова рассказала о трудностях работы.

13:22 Госдума одобрила проект о запрете второго гражданства для госслужащих Госдума приняла в первом чтении законопроекты о запрете для государственных и муниципальных служащих иметь второе гражданство или вид на жительство за рубежом.

13:19 СМИ: «Спартак» согласился продать Кокорина «Фиорентине» за €5 млн Московский футбольный клуб «Спартак» достиг принципиальной договорённости с итальянской «Фиорентиной» относительно трансфера российского форварда Александра Кокорина.

13:17 В Кремле прокомментировали ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал ситуацию с массовой вакцинацией от коронавируса.

13:11 Тарасова прокомментировала выбор Медведевой и Загитовой капитанами на командном турнире Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказала мнение о назначении Евгении Медведевой и Алины Загитовой капитанами на командном турнире в Москве.

13:09 Число случаев коронавируса в Израиле превысило 570 тысяч В Израиле число выявленных случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19 увеличилось за сутки на 7918 и достигло 570 085.

13:06 Пелоси назвала Трампа «соучастником преступлений» у Капитолия Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси считает, что покидающий пост президента Дональд Трамп стал «соучастником преступлений», которые произошли 6 января во время беспорядков протестующих у здания Капитолия.

13:03 Тарасова считает прекрасной идеей проведение командного турнира в Москве Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова поделилась ожиданиями от командного турнира в Москве.

12:54 Мурашко отметил снижение числа заболеваний коронавирусом в России В России идёт снижение числа заболеваний коронавирусом, заявил глава Минздрава Михаил Мурашко.

12:43 Мостовой считает, что Кокорину следует принять предложение «Фиорентины», если таковое поступит Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение об интересе итальянской «Фиорентины» к форварду «Спартака» Александру Кокорину.

12:38 На модернизацию инфекционной службы планируется направить 17 млрд рублей На модернизацию инфекционной службы России в 2021 году кабмин направит 17 млрд рублей.

12:35 В ФФККР рассказали о принципе формирования состава участников командного турнира Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган рассказал, по какому принципу был сформирован состав участников предстоящего командного турнира в Москве.

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12:28 Плющенко считает важным проведение командного турнира в Москве за год до зимних Игр Двукратный олимпийский чемпион и тренер по фигурному катанию Евгений Плющенко поделился ожиданиями от командного турнира в Москве.

12:23 Мурашко назвал объём выделяемой помощи для амбулаторного лечения COVID-19 Российские регионы на этой неделе получат 2,7 млрд рублей на оказание помощи амбулаторным пациентам с коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

12:18 В «Спартаке» подтвердили переговоры с «Фиорентиной» по Кокорину Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил информацию об интересе флорентийской «Фиорентины» к нападающему команды Александру Кокорину.

12:15 Эксперт прокомментировал помилование Трампом 73 человек Исполнительный директор мониторинговой организации CIS-EMO Станислав Бышок прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что действующий президент США Дональд Трамп помиловал 73 человека, в том числе своего экс-советника Стивена Бэннона, а также смягчил наказание ещё 70 людям.

12:13 Регулятор обсудил с разработчиком «Спутника V» выход вакцины на рынок ЕС Европейское агентство по лекарственным препаратам (ЕМА) провело консультации с разработчиком российской вакцины от коронавируса «Спутник V», регулятор подготовит научное заключение по препарату, а после получения этого документа разработчик сможет создать заявку для авторизации вакцины на рынке Евросоюза.

12:11 Авербух считает, что командный турнир поддержит соревновательный ритм российских фигуристов Серебряный призёр Олимпийских игр, а ныне хореограф и постановщик Илья Авербух поделился ожиданиями от командного турнира по фигурному катанию в Москве.

12:09 В «Справедливой России» заявили об объединении с двумя партиями Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов анонсировал скорое объединение с партиями «За правду» и «Патриоты России».

12:07 Мурашко рассказал об инновационных препаратах для лечения коронавируса В России в этом году зарегистрировано несколько инновационных препаратов для лечения коронавируса. Об этом сказал глава Минздрава Михаил Мурашко.

12:02 Роспотребнадзор: почти половина Татарстана имеет иммунитет к COVID-19 Популяционный иммунитет к коронавирусу сформировался уже почти у половины населения Татарстана, об этом свидетельствуют исследования, рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

11:59 Валиева не выступит на юниорском ЧР по фигурному катанию Серебряный призёр чемпионата России по фигурному катанию 2021 года Камила Валиева пропустит юниорское первенство страны, которое пройдёт в феврале в Красноярске.

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11:47 Малафеев рассказал о самочувствии после заболевания коронавирусом Бывший голкипер петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Вячеслав Малафеев рассказал о своём самочувствии после госпитализации из-за коронавирусной инфекции.

11:34 Глава Евросовета призвал Байдена строить новые отношения США и ЕС Разногласия между Европейским союзом и США при президенте Джо Байдене не исчезнут «по мановению волшебной палочки», считает глава Евросовета Шарль Мишель.

11:33 В Петербурге ещё у 3347 жителей города выявлен коронавирус За прошедшие сутки положительные результаты теста на коронавирус получили ещё 3347 жителей Петербурга.

11:29 Попова заявила о тренде на снижение заболеваемости COVID-19 в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова прокомментировала ситуацию с коронавирусом в России.

11:24 Мантуров заявил, что в регионы к июню поставят около 70 млн доз вакцины Российские регионы до июня получат около 70 млн доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

11:23 Медведева и Загитова стали капитанами на командном турнире в Москве Олимпийская чемпионка Алина Загитова и вице-чемпионка Игр Евгения Медведева назначены капитанами команд на предстоящем командном турнире по фигурному катанию в Москве.

11:20 Макфол вновь предложил сопровождать контент RT материалами BBC Бывший посол США в России Майкл Макфол в статье, опубликованной в Foreign Affairs, вновь высказал мысль о том, чтобы в качестве альтернативы контенту RT читателю предлагались материалы BBC.

11:08 Ловрен считает, что сам «Зенит» является своим главным соперником в РПЛ Хорватский защитник санкт-петербургского «Зенита» Деян Ловрен высказал мнение о результатах команды в текущем сезоне.

11:05 Военный эксперт оценил заявление Блинкена по ДСНВ Член-корреспондент Академии военных наук России Владимир Козин прокомментировал в беседе с RT заявление кандидата на пост госсекретаря США Энтони Блинкена касательно договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

11:03 За сутки в России выявлено 21 152 случая заболевания коронавирусом За сутки в России выявлено 21 152 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Накануне стало известно о 21 734 заболевших. Всего в стране с начала эпидемии подтверждено 3 633 952 случая COVID-19, сообщили в оперативном штабе.

10:53 Ловрен считает лимит на легионеров одной из главных проблем РПЛ Защитник петербургского «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен высказал мнение о Российской премьер-лиге (РПЛ).

10:51 В 42 частных клиниках Москвы откроют пункты вакцинации от коронавируса Пункты вакцинации от коронавирусной инфекции COVID-19 появятся в 42 частных клиниках Москвы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного заммэра по вопросам социального развития Анастасии Раковой.