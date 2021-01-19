Hill: две трети американцев убеждены, что США движутся в «неправильном направлении»

Большинство американцев опасаются повторения беспорядков в день инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января, сообщает The Hill со ссылкой на опрос Саффолкского университета и USA Today. Тем не менее находятся и те, кто считает, что бунтовщики были правы в своих действиях 6 января во время штурма Капитолия, хотя и «зашли слишком далеко».

На фоне штурма Капитолия и опасений дальнейших ожесточённых беспорядков в связи с инаугурацией избранного президента Джо Байдена процент американцев, считающих, что страна движется в «неправильном направлении», вырос в два раза по сравнению с декабрём, сообщает The Hill.

Опубликованный в воскресенье опрос Саффолкского университета и USA Today показал, что две трети жителей страны опасаются, что США движутся не в том направлении.

52% респондентов сочли, что действующий президент Дональд Трамп должен покинуть пост главы Белого дома после событий 6 января в здании конгресса. Четверо из каждых десяти опрошенных также указали на то, что конгрессу США необходимо начать действовать, для того чтобы попытаться сохранить демократию в стране.

Тем не менее чуть меньше трети из опрошенных американцев, признались, что всё ещё верят «ложным заявлениям» о том, что результаты прошедших в ноябре президентских выборов были сфальсифицированы. По данным опроса, законным победителем выборов Байдена считают 64% респондентов.

В том, что касается штурма Капитолия, большинство опрошенных высказались против нападения на здание конгресса, однако бунтовщики всё же пользовались некоторой поддержкой среди тех, кто принял участие в опросе. Так, около 70% назвали тех, кто ворвался в здание конгресса в ходе утверждения результатов ноябрьских выборов 6 января «преступниками». При этом 24% респондентов признались, что убеждены в том, что бунтовщики «зашли слишком далеко, однако были правы».

56% из одной тысячи опрошенных опасаются, что беспорядки повторятся 20 января во время инаугурации нового американского лидера, сообщает The Hill.