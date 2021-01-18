CNN: беспокоиться о беспорядках в США стоит не до инаугурации Байдена, а после неё

Эксперты предупреждают, что угроза экстремизма в США после инаугурации избранного президента Джо Байдена 20 января сохранится, сообщает CNN. При этом специалисты призывают не останавливаться на возведении забора вокруг Капитолия и направления солдат Национальной гвардии в Вашингтон. Отмечается, что бороться с радикализацией необходимо посредством борьбы с дезинформацией.

На фоне опасений того, что произошедший 6 января штурм Капитолия может спровоцировать беспорядки в преддверии инаугурации избранного президента США Джо Байдена 20 января, здание конгресса было обнесено забором с колючей проволокой, а охранять Вашингтон были направлены солдаты Национальной гвардии. Тем не менее эксперты предупреждают, что опасаться следует, в первую очередь, того, что взятие Капитолия штурмом может представлять реальную угрозу в долгосрочной перспективе, пишет CNN.

«Сюжеты завтрашнего дня буквально вырисовываются прямо сейчас», — отметил в интервью телеканалу сотрудник Антидиффамационной лиги Орен Сигал.

Эксперты обеспокоены объединением людей, которые чувствуют себя обманутыми — политиками, находящимися у власти в США, политической системой и технологическими гигантами. Не меньшее беспокойство также вызывает рост числа потенциально агрессивных экстремистов.

По словам специалистов в области противодействия экстремизму, тот факт, что крупнейшие социальные сети заблокировали аккаунты президента Дональда Трампа и некоторых его сторонников в связи с опасениями того, что они и дальше будут разжигать насилие, лишь способствовал появлению у них растущей сочувствующей аудитории, подверженной риску радикализации.

Глава некоммерческой организации Media matters Анджело Карузоне, отслеживающий экстремистские высказывания, заявил о распространении в социальных сетях сообщений о заговоре с целью «вернуть Америку» и выступить против того, что сторонники Трампа называют цензурой.

«Мы наблюдали массовую миграцию с традиционных платформ, таких как Twitter и Facebook, и всплеск активности на Parler, а затем вторичный всплеск активности на таких платформах, как Telegram», — рассказал в интервью CNN Карузоне.

В настоящий момент, как отмечают специалисты, происходит смешение и объединение ультраправых группировок и расистов со сторонниками теорий заговора и сторонниками Трампа, которые считают, что у него украли победу на президентских выборах. И многие из них рассуждают над тем, какими должны быть следующие шаги после штурма Капитолия.

При этом Сигал называет события 6 января «знаменательным моментом», полагая, что инцидент может оказать даже большее влияние, нежели исторически самые серьёзные катализаторы антиправительственных движений в стране.

«Это не осада «Маунт Кармел» и не инцидент в Руби-Ридж, это серьёзнее, — сравнил эксперт штурм здания конгресса с событиями, которые прежде порождали глубокое недоверие ряда жителей США к правительству. — Эта ситуация влияет на большее количество людей».

По словам Карузоне, усилия по предотвращению потенциальных беспорядков не должны ограничиваться заборами и солдатами. В частности, специалист указывает на необходимость борьбы с радикализацией посредством борьбы с дезинформацией.

При этом эксперты полагают, что вероятность столкновений в день инаугурации Байдена не так высока, как это было 6 января, в день утверждения результатов выборов, так как на этот раз событие реже является предметом обсуждения в социальных сетях. Кроме того, федеральные власти отслеживают десятки людей, которые, по их мнению, представляют потенциальную угрозу и, возможно, приедут в Вашингтон 20 января.

«Мы должны беспокоиться о том, что они попытаются разжечь ещё одну гражданскую войну не до инаугурации, а после неё», — предупредил Сигал.

Как отмечает CNN, эксперты в области противодействия экстремизму сходятся во мнении, что США находятся в эпицентре массовой радикализации. При этом «пожар» начал не Трамп, президент лишь подбрасывал дров в огонь. В связи с этим специалисты призывают не поддаваться ложному ощущению безопасности, которое возникнет, в случае если инаугурация Байдена пройдёт спокойно. Эксперты полагают, что угроза после инаугурации сохранится.