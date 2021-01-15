Politico: репетиция инаугурации Байдена отложена из соображений безопасности

13:06 Мурашко призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

13:04 Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом Доктор медицинских наук ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, когда стоить ожидать спада эпидемии коронавируса.

12:59 Глава украинской партии может привиться российской вакциной Лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что может привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной.

12:54 Тарасова остро отреагировала на конфликт Плющенко и Железнякова Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.

12:48 В Нижегородской области введут в эксплуатацию три спортивных объекта Спортивная инфраструктура Нижегородской области в 2021 году должна пополниться тремя крупными объектами.

12:44 Якубович прокомментировал сообщение о смерти Грачевского Советский и российский телеведущий, телепродюсер, народный артист России Леонид Якубович прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

12:41 Институт Роспотребнадзора высказался о пике коронавируса в России Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась о пике коронавируса в России.

12:40 Хендрикс прибыл на сбор «Спартака» Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс прибыл в Дубай на сборы московского «Спартака».

12:40 ФРГ продлила разрешение на прокладку «Северного потока — 2» до мая Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока — 2».

12:30 В Москве заработает программа «Молоды душой» для волонтёров старше 55 лет Федеральная программа «Молоды душой» заработает в Москве на базе ресурсного центра «Мосволонтёр» для добровольцев старше 55 лет.

12:29 Лукашенко заявил о попытках «удушения» белорусской экономики Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вводящие санкции против белорусской стороны пытаются удушить экономику страны.

12:29 Пермский институт отменил карантин для преподавателей Пермский институт железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС) отменил карантин для преподавателей вуза. Речь идёт о сотрудниках, готовящих специалистов среднего звена.

12:28 В Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов Глава Удмуртии Александр Бречалов и депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев подвели итоги работы в сфере образования республики за 2020 год.

12:26 «Локомотив» объявил о договорённости с «Бордо» по трансферу защитника Пабло Московский «Локомотив» и французский «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Пабло.

12:18 Гинцбург рассказал о разработке лекарства от COVID-19 на основе антител Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе антител.

12:14 Мишустин утвердил глав новых подразделений аппарата правительства Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата кабинета министров.

12:13 Тренер «Миннесоты» оценил дебют Капризова в НХЛ Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвансон оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).

12:04 Гинцбург советует ставить прививку даже переболевшим коронавирусом Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что даже переболевшим коронавирусной инфекцией людям следует вакцинироваться, хотя официальная позиция Минздрава этого и не предусматривает.

12:00 Сёмин считает, что Миранчук заслужил попадание в стартовый состав «Аталанты» Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на первый выход в стартовом составе итальянской «Аталанты» своего бывшего подопечного, российского полузащитника Алексея Миранчука.

12:00 В Татарстане ожидается метель и снежные заносы По сообщениям Гидрометцентра РТ, в отдельных районах республики днём 15 января ожидается метель, гололедица и снежные заносы.

11:56 В Польше прокомментировали возможность поставок вакцины «Спутник V» Руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик прокомментировал в эфире Польского радио возможность применения в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V».

11:53 Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, народный артист, член Совета при президенте по культуре и искусству, прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.

11:51 Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для российских вузов.

11:48 «Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.

11:46 Глава ACА назвал незаконными действия США в отношении лиги Президент организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко отреагировал на блокировку Youtube-канала промоушена.

11:37 МИД: Байдену могут помешать вести диалог с Россией по кибербезопасности В Москве не исключают, что уходящая администрация США будет пытаться создать дополнительные препятствия для новых властей, чтобы избранный президент Джо Байден не смог принять меры по восстановлению диалога в сфере информационной безопасности с Россией. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

11:37 В Казани на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники В минувшую ночь в Казани на уборке снега была задействована вся спецтехника — более 500 единиц.

11:36 Синоптик рассказал о морозах в Санкт-Петербурге Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы.

11:34 В Московской области рассказали о мерах по обеспечению прав обманутых дольщиков Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что за 2020 год в Подмосковье обманутые дольщики получили 19,5 тыс. ключей от новых квартир. Кроме того, им начали выплачивать денежные компенсации.

11:34 В АСА сообщили о блокировке YouTube-канала промоушена YouTube-канал организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) был заблокирован.

11:30 С 18 января в России возобновятся очные занятия в школах Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы во всех регионах страны с 18 января возобновят очные занятия.

11:23 Скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных во время падения на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».

11:23 Попова заявила о скорой регистрации в России новой вакцины от COVID-19 Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни в России может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса центра имени Чумакова.

11:14 В Москве возбудили дело из-за поставок использованных перчаток Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела из-за поставленных в Россию почти 10 млн одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении.

11:08 Плющенко прокомментировал извинения хореографа из группы Тутберидзе Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал с извинениями от хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, который вызывал легендарного фигуриста на дуэль.

11:01 В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 24 715 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 3 520 531 случай заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.

10:55 Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тысяч туристов Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что с 30 декабря по 10 января регион посетили 53 тыс. человек. Это на 10% больше, чем годом ранее.

10:54 Капризов стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим победную шайбу в овертайме дебютного матча Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив победную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).

10:52 Лавров 26 января в Москве проведёт переговоры с главой МИД Ирана Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 января в Москве проведёт переговоры с главой МИД Ирана Зарифом.

10:46 Роспотребнадзор обнаружил почти 1500 мутаций COVID-19 в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.

10:39 Хореограф группы Тутберидзе принёс извинения Плющенко за вызов на бой Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.

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10:34 Попова рассказала о прогнозе окончания пандемии коронавируса в России Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что точной даты завершения пандемии коронавируса в настоящий момент нет, однако существуют соответствующие прогнозы.

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10:26 МЧС выпустило в Приморье экстренное предупреждение из-за снегопада Днём 15 января в Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды. ГУ МЧС края ранее объявило экстренное предупреждение.

10:24 У Артёма Дзюбы выявлен коронавирус Голкипер Андрей Лунев и нападающий Артём Дзюба не вошли в состав «Зенита» на сбор в Дубае из-за положительных результатов тестов на коронавирус.

10:20 В НБА перенесли очередной матч из-за коронавируса Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить матч регулярного чемпионата лиги между «Финикс Санз» и «Индиана Пейсерс».

10:18 На Украине выявили 8199 новых случаев коронавируса за сутки На Украине выявили 8199 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 146 963 случая инфицирования коронавирусом.

10:17 В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека В результате ДТП на трассе «Вилюй» в Иркутской области с участием двух иномарок погибли четыре человека, в аварии также пострадала семилетняя девочка.