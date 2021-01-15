Politico Оригинал

Politico: репетиция инаугурации Байдена отложена из соображений безопасности

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена, которая должна была состояться в воскресенье, перенесена на понедельник из соображений безопасности, пишет Politico. Кроме того, команда будущего главы Белого дома отменила по тем же причинам поездку Байдена на поезде из Уилмингтона в Вашингтон.
Politico: репетиция инаугурации Байдена отложена из соображений безопасности
Reuters
Запланированная на ближайшее воскресенье репетиция инаугурации избранного президента США Джо Байдена отложена из соображений безопасности, пишет Politico со ссылкой на два осведомлённых источника.

После прошедших на прошлой неделе беспорядков в Вашингтоне сотрудники служб безопасности перекрыли все подходы к комплексу Капитолия.

Кроме того, ожидается, что Национальная гвардия направит более 20 тыс. бойцов для оказания помощи в обеспечении безопасности.

Высокопоставленные законодатели и сотрудники Министерства внутренней безопасности США встревожены растущими угрозами, связанными с инаугурацией Байдена.

Вдобавок в прошлые выходные ФБР предупредило о возможности вооружённых протестов во всех 50 штатах.

Теперь репетицию инаугурации планируют провести в следующий понедельник.

Команда избранного президента также из соображений безопасности отменила запланированную на понедельник поездку Байдена на поезде Amtrak из Уилмингтона в Вашингтон, отмечает Politico.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
Politico США Северная Америка
теги
Вашингтон Джо Байден инаугурация конгресс США ФБР
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров