Politico: репетиция инаугурации Байдена отложена из соображений безопасности

13:06
Мурашко призвал вакцинированных россиян продолжать носить маски
Россияне, прошедшие вакцинацию от коронавируса, должны носить маски вне зависимости от уровня иммунитета, заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.
13:04
Эксперт прокомментировал ситуацию с коронавирусом
Доктор медицинских наук ведущий телеканала «Доктор» Николай Дурманов рассказал, когда стоить ожидать спада эпидемии коронавируса.
12:59
Глава украинской партии может привиться российской вакциной
Лидер украинской политсилы «Партия Шария» Анатолий Шарий заявил, что может привиться от коронавирусной инфекции российской вакциной.
12:54
Тарасова остро отреагировала на конфликт Плющенко и Железнякова
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о конфликте между двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и хореографом группы Этери Тутберидзе Алексеем Железняковым.
12:48
В Нижегородской области введут в эксплуатацию три спортивных объекта
Спортивная инфраструктура Нижегородской области в 2021 году должна пополниться тремя крупными объектами.
12:44
Якубович прокомментировал сообщение о смерти Грачевского
Советский и российский телеведущий, телепродюсер, народный артист России Леонид Якубович прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
12:41
Институт Роспотребнадзора высказался о пике коронавируса в России
Заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная высказалась о пике коронавируса в России.
12:40
Хендрикс прибыл на сбор «Спартака»
Голландский полузащитник Йоррит Хендрикс прибыл в Дубай на сборы московского «Спартака».
12:40
ФРГ продлила разрешение на прокладку «Северного потока — 2» до мая
Федеральное ведомство морского судоходства и гидрографии Германии продлило разрешение компании Nord Stream 2 на прокладку «Северного потока — 2».
12:30
В Москве заработает программа «Молоды душой» для волонтёров старше 55 лет
Федеральная программа «Молоды душой» заработает в Москве на базе ресурсного центра «Мосволонтёр» для добровольцев старше 55 лет.
12:29
Лукашенко заявил о попытках «удушения» белорусской экономики
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что вводящие санкции против белорусской стороны пытаются удушить экономику страны.
12:29
Пермский институт отменил карантин для преподавателей
Пермский институт железнодорожного транспорта (ПИЖТ, филиал УрГУПС) отменил карантин для преподавателей вуза. Речь идёт о сотрудниках, готовящих специалистов среднего звена.
12:28
В Удмуртии рассказали о планах по строительству школ и детсадов
Глава Удмуртии Александр Бречалов и депутат Госдумы от Удмуртии Андрей Исаев подвели итоги работы в сфере образования республики за 2020 год.
12:26
«Локомотив» объявил о договорённости с «Бордо» по трансферу защитника Пабло
Московский «Локомотив» и французский «Бордо» договорились о трансфере центрального защитника Пабло.
12:18
Гинцбург рассказал о разработке лекарства от COVID-19 на основе антител
Директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке препарата для лечения коронавирусной инфекции COVID-19 на основе антител.
12:14
Мишустин утвердил глав новых подразделений аппарата правительства
Председатель правительства Михаил Мишустин подписал распоряжения о назначении руководителей нескольких вновь созданных структурных подразделений аппарата кабинета министров.
12:13
Тренер «Миннесоты» оценил дебют Капризова в НХЛ
Главный тренер «Миннесота Уайлд» Дин Эвансон оценил игру российского нападающего Кирилла Капризова в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).
12:04
Гинцбург советует ставить прививку даже переболевшим коронавирусом
Директор центра Гамалеи Александр Гинцбург считает, что даже переболевшим коронавирусной инфекцией людям следует вакцинироваться, хотя официальная позиция Минздрава этого и не предусматривает.
12:00
Сёмин считает, что Миранчук заслужил попадание в стартовый состав «Аталанты»
Бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин отреагировал на первый выход в стартовом составе итальянской «Аталанты» своего бывшего подопечного, российского полузащитника Алексея Миранчука.
12:00
В Татарстане ожидается метель и снежные заносы
По сообщениям Гидрометцентра РТ, в отдельных районах республики днём 15 января ожидается метель, гололедица и снежные заносы.
11:56
В Польше прокомментировали возможность поставок вакцины «Спутник V»
Руководитель канцелярии главы правительства Польши Михал Дворчик прокомментировал в эфире Польского радио возможность применения в стране российской вакцины против коронавируса «Спутник V».
11:53
Цискаридзе выразил соболезнования в связи со смертью Грачевского
Российский артист балета и педагог Николай Цискаридзе, народный артист, член Совета при президенте по культуре и искусству, прокомментировал в беседе с RT сообщение о смерти художественного руководителя «Ералаша» Бориса Грачевского.
11:51
Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для вузов
Рособрнадзор обсуждает введение бессрочной аккредитации для российских вузов.
11:48
«Жёлтый» уровень погодной опасности объявлен в Москве и области
В Москве и Московской области объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы.
11:46
Глава ACА назвал незаконными действия США в отношении лиги
Президент организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко отреагировал на блокировку Youtube-канала промоушена.
11:37
МИД: Байдену могут помешать вести диалог с Россией по кибербезопасности
В Москве не исключают, что уходящая администрация США будет пытаться создать дополнительные препятствия для новых властей, чтобы избранный президент Джо Байден не смог принять меры по восстановлению диалога в сфере информационной безопасности с Россией. Об этом на брифинге рассказала официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
11:37
В Казани на уборке дорог задействовано более 500 единиц спецтехники
В минувшую ночь в Казани на уборке снега была задействована вся спецтехника — более 500 единиц.
11:36
Синоптик рассказал о морозах в Санкт-Петербурге
Специалист центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что минувшая ночь стала самой холодной в Петербурге с начала зимы.
11:34
В Московской области рассказали о мерах по обеспечению прав обманутых дольщиков
Министр жилищной политики Московской области Инна Федотова рассказала, что за 2020 год в Подмосковье обманутые дольщики получили 19,5 тыс. ключей от новых квартир. Кроме того, им начали выплачивать денежные компенсации.
11:34
В АСА сообщили о блокировке YouTube-канала промоушена
YouTube-канал организации по смешанным единоборствам Absolute Championship Akhmat (АСА) был заблокирован.
11:30
С 18 января в России возобновятся очные занятия в школах
Глава Минпросвещения России Сергей Кравцов заявил, что школы во всех регионах страны с 18 января возобновят очные занятия.
11:23
Скончался получивший на ралли «Дакар» травмы французский мотогонщик
Французский мотогонщик Пьер Шерпен скончался от травм, полученных во время падения на седьмом этапе ралли-марафона «Дакар».
11:23
Попова заявила о скорой регистрации в России новой вакцины от COVID-19
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что в ближайшие дни в России может быть зарегистрирована вакцина от коронавируса центра имени Чумакова.
11:14
В Москве возбудили дело из-за поставок использованных перчаток
Прокуратура Москвы инициировала возбуждение уголовного дела из-за поставленных в Россию почти 10 млн одноразовых перчаток, уже бывших в употреблении.
11:08
Плющенко прокомментировал извинения хореографа из группы Тутберидзе
Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко прокомментировал с извинениями от хореографа группы Этери Тутберидзе Алексея Железнякова, который вызывал легендарного фигуриста на дуэль.
11:01
В России за сутки выявили 24 715 случаев коронавируса
В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили ещё у 24 715 человек. Всего за время пандемии в стране зарегистрирован 3 520 531 случай заболевания COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
10:55
Калининградскую область за время каникул посетили более 50 тысяч туристов
Министр по культуре и туризму Калининградской области Андрей Ермак заявил, что с 30 декабря по 10 января регион посетили 53 тыс. человек. Это на 10% больше, чем годом ранее.
10:54
Капризов стал третьим игроком в истории НХЛ, забросившим победную шайбу в овертайме дебютного матча
Российский форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вошёл в историю Национальной хоккейной лиги (НХЛ), забросив победную шайбу в матче регулярного чемпионата с «Лос-Анджелес Кингз» (4:3 ОТ).
10:52
Лавров 26 января в Москве проведёт переговоры с главой МИД Ирана
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 26 января в Москве проведёт переговоры с главой МИД Ирана Зарифом.
10:46
Роспотребнадзор обнаружил почти 1500 мутаций COVID-19 в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что специалисты ведомства выявили почти 1,5 тыс. мутаций коронавирусной инфекции COVID-19 в России.
10:39
Хореограф группы Тутберидзе принёс извинения Плющенко за вызов на бой
Хореограф Алексей Железняков, который работает с фигуристками группы Этери Тутберидзе, извинился перед двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко.
10:35
Во Владивостоке рассказали о кампании по вакцинации от коронавируса
Во Владивостоке в ближайшие дни планируют принять на вакцинацию от коронавируса около 400 человек.
10:34
Попова рассказала о прогнозе окончания пандемии коронавируса в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что точной даты завершения пандемии коронавируса в настоящий момент нет, однако существуют соответствующие прогнозы.
10:29
Эксперт оценил законопроект об информационной системе учёта договоров найма жилья
Член совета Московской ассоциации риелторов Сергей Жидаев прокомментировал законопроект, который Минстрой планирует внести в Госдуму до конца 2021 года. Новый закон выведет рынок частного наёмного жилья из серой зоны.
10:26
МЧС выпустило в Приморье экстренное предупреждение из-за снегопада
Днём 15 января в Приморье ожидается серьёзное ухудшение погоды. ГУ МЧС края ранее объявило экстренное предупреждение.
10:24
У Артёма Дзюбы выявлен коронавирус
Голкипер Андрей Лунев и нападающий Артём Дзюба не вошли в состав «Зенита» на сбор в Дубае из-за положительных результатов тестов на коронавирус.
10:20
В НБА перенесли очередной матч из-за коронавируса
Национальная баскетбольная ассоциация (НБА) приняла решение отложить матч регулярного чемпионата лиги между «Финикс Санз» и «Индиана Пейсерс».
10:18
На Украине выявили 8199 новых случаев коронавируса за сутки
На Украине выявили 8199 новых случаев заболевания COVID-19 за сутки. Всего в стране было зафиксировано 1 146 963 случая инфицирования коронавирусом.
10:17
В Иркутской области в ДТП погибли четыре человека
В результате ДТП на трассе «Вилюй» в Иркутской области с участием двух иномарок погибли четыре человека, в аварии также пострадала семилетняя девочка.
10:10
РБК: в России предложили ограничить возможность государства покупать банки
Минэкономразвития доработало и внесло в правительство законопроект, согласно которому возможность государства покупать акции или доли в организациях финансового сектора будет ограничена.