CNN: «они осмелели» — по итогам штурма Капитолия возбудили 25 дел о внутреннем терроризме

По итогам штурма вашингтонского Капитолия в США возбудили не менее 25 дел о внутреннем терроризме, пишет CNN со ссылкой на публикацию разговора министра армии Райана Маккарти с конгрессменом-демократом Джейсоном Кроу. При этом, как отмечает канал, в преддверии инаугурации Джо Байдена Кроу запросил у министра данные на военнослужащих, которые будут переброшены на это мероприятие, чтобы удостовериться, что они «не симпатизируют внутренним террористам».

По итогам штурма вашингтонского Капитолия, в результате которого столица погрузилась в пучину хаоса, в США возбудили не менее 25 дел о внутреннем терроризме, пишет CNN со ссылкой на пресс-релиз разговора министра армии Райана Маккарти с конгрессменом-демократом Джейсоном Кроу.

По словам Кроу, который является членом комитета по Вооружённым силам палаты представителей, Маккарти озвучил эту цифру в телефонном разговоре в воскресенье. При этом, как отметил министр армии, в ходе расследования власти обнаружили длинноствольное огнестрельное оружие, «коктейли Молотова», взрывные устройства и пластиковые стяжки.

Как отмечает CNN, список открытых дел о внутреннем терроризме позволит лучше судить о характере экстремистских элементов той толпы, которая пробралась в Капитолий.

Что же касается президента США Дональда Трампа, то в ходе протестов он призвал бунтовщиков «разойтись по домам», но только после того, как его начали просить об этом его помощники и союзники, застрявшие внутри осаждённого Капитолия. При этом это не помешало ему продолжить жаловаться насчёт украденных выборов, не имея для подобных заявлений никаких оснований.

Между тем, эксперты предупреждают, что в преддверии дня инаугурации избранного президента Джо Байдена призывы к насилию будут только усиливаться.

«Мы фиксируем переговоры сторонников превосходства белой расы, этих крайне правых экстремистов — они сейчас осмелели, — сообщил генеральный директор Антиклеветнической лиги Джонатан Гринблатт. — Мы имеем все основания полагать, что ситуация с насилием может усугубиться, прежде чем она начнёт улучшаться».

При этом Кроу отметил, что он высказал Маккарти свою озабоченность по поводу «сообщений о том, что действующие военнослужащие и военнослужащие запаса оказались вовлечены в восстание», а также попросил «в ускоренном порядке провести расследования и военные трибуналы по делам этих фигурантов».

Конгрессмен также запросил данные «о военнослужащих, переброшенных для проведения инаугурации, чтобы убедиться, что они не симпатизируют внутренним террористам». Маккарти, как отмечается в пресс-релизе, согласился с Кроу.