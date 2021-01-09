Hill: Пелоси пригрозила отправить Трампа в отставку — но вряд ли успеет до инаугурации Байдена

Несмотря на то, что Дональд Трамп уже через две недели передаст полномочия Джо Байдену, спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси убеждена, что уходящий президент должен понести наказание за свои «подстрекательские» призывы к сторонникам, которые в среду взяли штурмом Капитолий, сообщает The Hill. Как пишет издание, Пелоси в четверг призвала вице-президента Майка Пенса отправить Трампа в отставку, пригрозив в случае отказа повторно объявить ему импичмент — однако, как полагает обозреватель газеты, на отстранение Трампа у демократов скорее всего не хватит времени.

Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси заявила в четверг, что американский конгресс должен принять незамедлительные шаги для отстранения от должности президента страны Дональда Трампа в связи с тем, что он сыграл роль «подстрекателя», вдохновив в среду своих сторонников на штурм Капитолия, сообщает The Hill. По данным издания, Пелоси — как это ранее уже сделал лидер демократов в сенате США Чак Шумер — призвала вице-президента Майка Пенса привести в действие 25-ой поправку к конституции США, которая предусматривает возможность объявить президента неспособным исполнять обязанности, и немедленно лишить Трампа полномочий, а в противном случае пообещала, что во второй раз запустит в отношении главы государства процедуру импичмента.

«Вчера президент Соединённых Штатов призвал к вооружённому восстанию против Америки, — приводит The Hill слова Пелоси. — Сопровождавшееся ликованиями осквернение американского Капитолия, который является храмом нашей американской демократии, а также насильственные действия в отношении конгресса стали кошмарами, навсегда запятнавшими историю нашей страны, а спровоцировал это всё наш президент». По мнению Пелоси, действия Трампа, подтолкнувшего своих сторонников штурму, представляют собой «чудовищное посягательство» против демократии, которую он по долгу службы обязан защищать.

По данным The Hill, спикер палаты представителей призвала Майка Пенса и остальных членов администрации Трампа объединить усилия и отстранить президента от должности — несмотря на то, что до истечения его срока и инаугурации избранного президента Джо Байдена остаётся лишь две недели. «Речь идёт об острой проблеме, которая требует самых безотлагательных мер, — заявила она. — Хотя осталось лишь тринадцать дней, каждый из этих дней может стать для Америки аттракционом ужасов».

Как подчёркивается в материале The Hill, остроту проблему явно ощутили демократы-прогрессивисты в палате представителей, которые под руководством членов палаты Дэвида Чичиллине, Теда Лью, Ильхар Оман и Айанны Прессли последние 24 часа активно распространяют сразу два черновых представления к импичменту в отношении Трампа. Первое из них гласит, что Трамп злоупотребил полномочиями, попытавшись добиться отмены итогов президентских выборов 2020 года; авторы документа, в частности, указывают на телефонный разговор Трампа с одним из высокопоставленных чиновников избиркома штата Джорджия, в ходе которого президент потребовал пересчитать голоса в штате в его пользу. Во втором представлении говорится, что президент злоупотребил властью, подтолкнув своих сторонников, собравшихся у Капитолия, к насильственным действиям, и таким образом предпринял попытку «госпереворота».

«Дональд Трамп остаётся самой главной угрозой для нашей страны. Пока он остаётся на президентском посту, сохраняя за собой контроль над вооружёнными силами ядерным арсеналом США, безопасность американского народа и мира находятся под угрозой», — прокомментировала инициативу соратников одна из составителей документов Ильхар Оман, призвав конгресс прервать каникулы и провести экстренное заседание для того, чтобы рассмотреть вопрос об отстранении Трампа.

Как напоминает обозреватель The Hill, демократы в палате представителей уже попытались в декабре 2019 года добиться импичмента Трампа в связи с тем, что он попытался заставить украинские власти провести расследование деятельности Байдена и его сына на Украине, однако тогда его выручил сенат, где большинство тогда сохранялось за республиканцами: сенаторы, проявив «партийную дисциплину», выступили против отстранения президента. Получится ли у Пелоси реализовать свои угрозы и вновь провести процедуру импичмента Трампа до инаугурации нового президента 20 января, неясно: американский конгресс до этой даты будут на каникулах, а о намерениях провести экстренное заседание спикер нижней палаты ничего не говорила — но даже если она соберёт конгрессменов, времени для того, чтобы добиться импичмента, почти наверняка не хватит, подчёркивает автор материала. Тем не менее, штурм Капитолия стал как для демократов, так и для республиканцев мощнейшим мотивирующим фактором к тому, чтобы призвать президента к ответу и за его отказ признавать поражение на выборах, и за призывы к сторонникам «показать силу», пишет автор статьи.

Штурм Капитолия стал абсолютно беспрецедентным событием для Америки, говорится в материале The Hill. «Сотни демонстрантов быстро одолели сотрудников полиции Капитолия, некоторых из которых облили перцовым газом и избили кусками арматуры, а затем прошли маршем через легендарное строение, разбивая по пути окна, похищая разные вещи из кабинетов членов конгресса и в итоге попытавшись пробиться в зал заседаний палаты представителей, где укрылись законотворцы», — описывает события журналист газеты. Как отмечает автор, в ходе попытки проникновения в зал заседаний погибла одна участница штурма, в которую выстрелил сотрудник полиции; ещё три демонстранта, по словам чиновников, погибли в результате проблем со здоровьем, не связанными непосредственно с насилием.

Между тем, Пелоси обрушилась не только Трампа — она также раскритиковала республиканцев в конгрессе, которые, по её мнению, потакали президенту, поддержав его «ложные заявления» о масштабных фальсификациях на минувших выборах, пишет The Hill. Как напоминает журналист издания, в среду более 100 законотворцев в палате представителей, а также несколько сенаторов от Республиканской партии выступили против подтверждения результатов голосования, из-за чего в обычных условиях сугубо формальный процесс их признания конгрессом растянулся на много часов, продолжившись даже после штурма Капитолия. «Эти республиканцы нарушили свою должностную присягу, которую они приняли лишь тремя днями ранее, обязавшись защищать американский народ и оберегать конституцию США», — возмутилась Пелоси.

Впрочем, отдельные представители Республиканской партии были настолько шокированы действиями сторонников Трампа в среду, что выразили солидарность с коллегами-демократами, призывающими отправить Трампа в отставку, сообщает The Hill. По информации издания, среди них, в частности, оказались член палаты представителей от Иллинойса Адам Кинзингер, губернатор Мэриленда Ларри Хоган, а также бывшая соперница Трампа по праймериз 2016 года Карли Фиорина.