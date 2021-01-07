MSNBC: в эту «ночь всех ночей» Белый дом превратился в чёрную дыру

11:42
Конгресс США утвердил победу Байдена на президентских выборах
Конгресс США на совместном заседании обеих палат утвердил победу кандидата в американские президенты от Демократической партии Джо Байдена, передаёт CNN.
11:41
«Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб намерен выкупить арендованных у московского «Спартака» футболистов Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе.
11:34
Путин отметил вклад РПЦ в укрепление межнационального диалога
Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Рождества отметил вклад Русской православной церкви (РПЦ) и других конфессий в укрепление семьи, воспитание поколений и поддержание межнационального диалога.
11:29
В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно
Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах клуба на трансферное окно.
11:20
Драчёв: поднять российский биатлон — это задача не на один год
Бывший президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчёв высказал мнение о результатах национальной команды в текущем сезоне.
11:19
За сутки в России от коронавируса вылечились ещё 23 729 человек
За прошедшие сутки в России после лечения от коронавирусной инфекции выписали ещё 23 729 человек. Общее число выздоровевших от COVID-19 увеличилось до 2 709 452.
11:18
В России за сутки умерли 506 пациентов с коронавирусом
В России за сутки умерли 506 пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего за время пандемии в стране скончались 60 457 заболевших COVID-19, сообщает оперативный штаб.
11:16
В России за сутки выявлен ещё 23 541 случай коронавируса
В России за сутки выявлен ещё 23 541 заболевший коронавирусной инфекцией в 85 регионах. Общее число зафиксированных в стране случаев COVID-19 возросло до 3 332 142, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом.
11:15
Кастерова: Малкин искренне ценит болельщиков, но за последние годы научился говорить в каких-то ситуациях «нет»
Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала как её муж относится к общению с болельщиками.
11:10
Жена Малкина рассказала о взаимоотношениях мужа с Кросби и Овечкиным
Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, высказала мнение о конкуренции её мужа с Сидни Кросби в клубе и с форвардом «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным в сборной России.
10:59
Палата представителей США отклонила протест по выборам в Пенсильвании
Палата представителей конгресса США отклонила протест по итогам президентских выборов в штате Пенсильвания, передаёт CNN.
10:46
Ягудин рассказал, когда Загитова возобновит карьеру
Олимпийский чемпион в мужском одиночном катании Алексей Ягудин ответил на вопрос, когда, по его мнению, чемпионка ОИ-2018 Алина Загитова возобновит карьеру.
10:31
Власти Японии вводят режим ЧС в Большом Токио из-за коронавируса
Власти Японии приняли решение ввести режим чрезвычайной ситуации в Токийском столичном округе и префектурах Тиба, Канагава и Сайтама из-за распространения коронавирусной инфекции.
10:14
Синоптик прогнозирует сибирские морозы в Москве на следующей неделе
На следующей неделе в Москве ожидаются морозы до -27 °С ночью и до -17 °С днём, рассказал ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
10:08
Менеджер рассказал, что Нурмагомедову предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Мейвезером
Али Абдель-Азиз, менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова, рассказал, что его клиенту предлагали $100 млн за боксёрский поединок с Флойдом Мейвезером.
09:59
На Украине за сутки зафиксировано почти 9 тысяч случаев коронавируса
На Украине за сутки коронавирусную инфекцию выявили у 8997 человек. Общее число зарегистрированных в стране случаев COVID-19 возросло до 1 099 493.
09:52
Капризов о тренировках в «Миннесоте»: ещё немного путаюсь из-за своего английского
Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов рассказал о своих первых днях в команде, а также о прогрессе в изучении английского.
09:44
Капризов: я со спокойной душой уехал из России в НХЛ
Нападающий «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов поделился ожиданиями от нового сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
09:35
Жена Малкина рассказала, чувствует ли она свою причастность к спортивным успехам мужа
Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина рассказала, чувствует ли она собственную причастность к спортивным успехам мужа.
09:30
Собянин поздравил москвичей с Рождеством
Мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» поздравил москвичей с Рождеством.
09:30
Жена Малкина: олимпийской медали в коллекции Евгения, при всех его регалиях, очень не хватает
Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала, как её муж относится к тому, что он так и не сумел завоевать олимпийских наград со сборной России.
09:15
Сенат США отклонил возражения по итогам выборов в Пенсильвании
Сенат конгресса США в ходе голосования отклонил возражения по итогам президентских выборов в штате Пенсильвания, передаёт CNN.
09:08
Мостовой отреагировал на то, что в «Монако» назвали Головина царём
Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказал мнение о сравнении полузащитника клуба французской Лиги 1 «Монако» Александра Головина с царём.
08:59
Три человека пострадали в результате обвала льда на Камчатке
Три человека, в том числе ребёнок, пострадали в результате обвала льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, сообщили в краевом главке МЧС России.
08:50
Дабл-дабл Портиса помог «Милуоки» победить «Детройт» в матче НБА
«Милуоки Бакс» одержал победу над «Детройт Пистонс» в матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).
08:44
На Камчатке возбудили дело после гибели людей при обрушении в шахтах
В Камчатском крае возбуждено уголовное дело после гибели двух человек при обрушении в шахтах Асачинского золоторудного месторождения, сообщили в региональном главке Следственного комитета России.
08:29
В конгрессе США выдвинули возражения по итогам выборов в Пенсильвании
Представители Республиканской партии США выдвинули возражения на заседании конгресса против утверждения итогов выборов американского президента в штате Пенсильвания, передаёт CNN.
08:14
Один человек погиб в результате обрушения глыбы льда на Камчатке
Один человек погиб в результате обрушения глыбы льда на Вилючинском водопаде в Камчатском крае. Одного пострадавшего спасли, ещё четыре человека могут находиться под завалом, сообщили в краевом главке МЧС России.
07:59
В Вашингтоне 52 человека задержаны после введения комендантского часа
В Вашингтоне более 50 человек задержаны после введения комендантского часа из-за беспорядков.
07:41
В ходе протестов в Вашингтоне скончались четыре человека
В результате протестов в Вашингтоне скончались четыре человека.
07:28
На Камчатке на водопаде обрушился лёд, под завалом находятся люди
Лёд обрушился на Вилючинском водопаде в Камчатском крае, под завалом находятся люди.
07:13
В Вашингтоне продлили режим ЧС на 15 дней
Мэр столичного округа Колумбия Мюриэл Баузер приняла в среду вечером решение о продлении режима ЧС на 15 дней — до 21 января.
07:00
Диетолог дала рекомендации для соблюдающих Рождественский пост
Врач-диетолог, гастроэнтеролог Марина Хорол рассказала в беседе с RT, какие правила стоит соблюдать россиянам после окончания Рождественского поста.
06:49
Прибывшие в Бурятию из Москвы должны будут сдавать тест на COVID-19
Власти Республики Бурятия ввели обязательное тестирование на коронавирус для граждан, прибывающих воздушным транспортом из Москвы, Новосибирска, Красноярска и Хабаровска.
06:30
США планируют провести на Украине хакатон по космической тематике
Госдепартамент США планирует провести на Украине хакатон для молодых специалистов и студентов, во время которого участники будут решать поставленные задачи, связанные с космической тематикой. Американское ведомство выделит грант на организацию мероприятия. С описанием проекта ознакомился RT.
06:22
В Вашингтоне 30 человек задержаны за нарушение комендантского часа
Правоохранительные органы задержали в Вашингтоне 30 человек за нарушение комендантского часа, введённого из-за беспорядков.
06:05
Китай за сутки выявил 63 случая коронавируса
Китай за минувшие сутки выявил 63 случая коронавируса и 79 бессимптомных носителей, из больниц выписан 21 пациент.
05:47
В Казахстане зарегистрировали более 770 случаев коронавируса
Казахстанские врачи за минувшие сутки выявили 775 новых случаев заболевания коронавирусом, что на 33 больше, чем днём ранее.
05:29
В Армении планируют продлить карантин из-за COVID-19 на шесть месяцев
Министерство здравоохранения Армении планирует продлить на шесть месяцев карантин, введённый из-за коронавирусной инфекции COVID-19.
05:10
Власти штата Нью-Йорк направят 1000 бойцов Нацгвардии в Вашингтон
Власти штата Нью-Йорк направят в Вашингтон 1 тыс. бойцов Национальной гвардии США в связи с беспорядками в Капитолии.
04:55
Facebook заморозил аккаунт Трампа
Президент США Дональд Трамп на 24 часа лишён возможности писать в Facebook.
04:36
Обама обвинил Трампа в разжигании беспорядков в Вашингтоне
Бывший президент Соединённых Штатов Барак Обама обвинил действующего американского лидера Дональда Трампа в подстрекательстве к беспорядкам в Вашингтоне.
04:21
Сенат США возобновил дебаты по результатам президентских выборов
Сенат конгресса США возобновил дебаты по результатам президентских выборов, которые были прерваны из-за беспорядков в Капитолии, сообщает ТАСС.
04:16
В Греции за сутки выявили 816 новых случаев коронавируса
В Греции за сутки выявили 816 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19.
03:59
Террористы совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
Заместитель руководителя российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Вячеслав Сытник заявил, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 26 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
03:42
Twitter потребовал от Трампа удалить три твита и заморозил аккаунт
Социальная сеть Twitter заморозила аккаунт президента США Дональда Трампа на 12 часов и грозит постоянной блокировкой, если Трамп не удалит три твита, которые, по мнению соцсети, нарушают правила сообщества.
03:28
Прокуратура проводит проверку по факту смерти людей при пожаре в Москве
Прокуратура Москвы начала проверку обстоятельств пожара на востоке города, в результате которого погибли два человека.
03:15
Стоимость биткоина превысила $37 тысяч
Стоимость биткоина впервые превысила $37 тыс.
03:00
Пелоси: конгресс возобновит сертификацию итогов президентских выборов
Спикер палаты представителей Нэнси Пелоси заявила, что члены конгресса США готовы в ближайшие часы возобновить процедуру сертификации результатов президентских выборов после столкновений в Капитолии.
02:51
Буш сравнил штурм Капитолия с протестами в банановых республиках
Бывший президент США Джордж Буш — младший назвал события в конгрессе мятежом и заявил, что так результаты выборов оспаривают в банановых республиках, а не в демократическом государстве.