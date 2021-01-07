MSNBC: в эту «ночь всех ночей» Белый дом превратился в чёрную дыру

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11:41 «Ахмат» хочет выкупить у «Спартака» Тимофеева и Мелкадзе Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал, что клуб намерен выкупить арендованных у московского «Спартака» футболистов Артёма Тимофеева и Георгия Мелкадзе.

11:34 Путин отметил вклад РПЦ в укрепление межнационального диалога Президент России Владимир Путин в поздравлении россиян по случаю Рождества отметил вклад Русской православной церкви (РПЦ) и других конфессий в укрепление семьи, воспитание поколений и поддержание межнационального диалога.

11:29 В «Ахмате» рассказали о планах на зимнее трансферное окно Генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров рассказал о планах клуба на трансферное окно.

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11:15 Кастерова: Малкин искренне ценит болельщиков, но за последние годы научился говорить в каких-то ситуациях «нет» Анна Кастерова, супруга нападающего клуба Национальной хоккейной лиги «Питтсбург Пингвинз» Евгения Малкина, рассказала как её муж относится к общению с болельщиками.

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