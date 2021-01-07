MSNBC Оригинал

MSNBC: в эту «ночь всех ночей» Белый дом превратился в чёрную дыру

Материал представлен в переводе ИноТВ
После ожесточённых протестов сторонников Трампа на Капитолийском холме вокруг Белого дома сложилась экстраординарная ситуация, передаёт MSNBC. В эту «ночь всех ночей» здание было в полнейшей темноте и выглядело на кадрах как чёрная дыра.
Перенесёмся к главному зданию нашей страны. Вернёмся к трансляции от Белого дома.

Сложилась экстраординарная ситуация: чёрная дыра в центре экрана — это Белый дом. Этим вечером он в полнейшей темноте, за исключением флагштока на крыше здания.

Обычно можно увидеть дальнее правое окно на второй этаже, где находится семейная кухня. Сейчас там горит слабый свет. В эту ночь всех ночей то, чего не видно на этих кадрах, говорит об экстраординарной ситуации.

Дата выхода в эфир 07 января 2021 года.
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источник
MSNBC США Северная Америка
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