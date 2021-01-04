ABC News: соратники Трампа в сенате США готовят бунт против Байдена — но его назначение «неизбежно»
На Капитолийском холме в преддверии назначенного на среду совместного заседания обеих палат конгресса для голосования об утверждении победы Джо Байдена на президентских выборах назревает серьёзный конфликт, который обещает обернуться политической свистопляской: по крайней мере 12 сенаторов-республиканцев заявили, что будут выступать против, и, как ожидается, к ним присоединятся ещё 140 членов палаты представителей. Впрочем, такую позицию поддерживают не все республиканцы, а к тому же театрализованные представления в конгрессе в последний момент ничего не изменят. С репортажем из Вашингтона — наш корреспондент Алекс Прешей.
Сегодня часть самых преданных сторонников президента в конгрессе готовятся к «последнему бою» — ещё 11 сенаторов и избранных сенаторов планируют на следующей неделе выступить против утверждения победы Байдена на президентских выборах 2020 года. Среди участников инициативы — сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон, которые в совместном заявлении сослались на «неподтверждённые заявления о фальсификациях» и «нарушениях» на выборах такого масштаба, который, по их словам, им «на своём веку» видеть ещё не приходилось.
Сенаторы потребовали от конгресса назначить специальную комиссию по проверке результатов выборов в штатах, где велась наиболее жёсткая борьба, но победил в итоге Байден. Ничем не подкреплённые заявления законотворцев уже неоднократно были оспорены в суде, а по результатам многочисленных пересчётов голосов победу присудили всё-таки Байдену.
К группе также присоединился сенатор Джош Холи и как минимум 140 республиканцев из палаты представителей, которые тоже планируют выступить против утверждения победы Байдена
ДЖОШ ХОЛИ, сенатор от штата Миссури (Республиканская партия): Для меня это — шанс поднять голову и не промолчать.
Всё более активная поддержка со стороны республиканцев попыток президента добиться отмены результатов проигранных им выборов уже напоролась на критику.
АНГУС КИНГ, сенатор от штата Мэн (фракция независимых): То, что они бросают свой вызов в такой день, означает, что теперь по сути идёт борьба между Трапом и демократией, вот о чём реально идёт речь.
Кроме того, под давлением оказался и глава большинства в сенате Митч Макконнелл, который уже успел признать Байдена избранным президентом публично.
МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер большинства в сенате: ...Сегодня я хотел бы признать победу избранного президента Джо Байдена.
Как стало известно ABC News, в частном общении со своей фракцией Макконнелл заявил, что голосование 6 января станет самым масштабным по последствиям за всю его жизнь. Вместе с тем Макконнелл призвал сенаторов голосовать по совести.
Как бы то ни было, вся эта активность со стороны республиканцев лишь оттягивает неизбежное — без поддержки большинства в обеих палатах их возражения никакой силы не возымеют.
НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Джо Байден будет решением обеих палат конгресса утверждён в качестве 46-го президента США, в соответствии с итоговым голосованием Коллегии выборщиков.
А мы выходим на прямую связь с Алексом Прешей в Вашингтоне. Алекс, во вторник — то есть за день до совместного заседания обеих палат конгресса для утверждения решения Коллегии выборщиков — в Джорджии состоится важнейшее голосование — второй тур выборов в сенат. А ведь один из сенаторов от Джорджии, которая будет бороться за то, чтобы сохранить должность, теперь намекает, что и она может выступить против утверждения победы Байдена, так ведь?
АЛЕКС ПРЕШЕЙ, корреспондент ABC News в Вашингтоне: Именно так, Уитт. Речь о сенаторе Келли Леффлер, и она уже заявила, что на кону для неё всё. Между тем, хотя президент Трамп и назвал предстоящие в Джорджии выборы незаконными и не имеющими юридической силы, и он сам, и вице-президент Майк Пенс ведут кампанию в поддержку кандидатов-республиканцев в штате. Уитт?
Спасибо вам, Алекс.
Дата выхода в эфир 03 января 2020 года.
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