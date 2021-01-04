ABC News: соратники Трампа в сенате США готовят бунт против Байдена — но его назначение «неизбежно»

12 сенаторов, а также 140 членов палаты представителей от Республиканской партии пообещали на предстоящем совместном заседании обеих палат конгресса США по утверждению итогов президентских выборов выступить против присуждения победы на них Джо Байдену, передаёт ABC News. По мнению корреспондента канала, попытки бунтовщиков-республиканцев оспорить победу Байдена не только бросают тень на их партию, но и по сути бессмысленны, поскольку лишь «оттягивают неизбежное».

На Капитолийском холме в преддверии назначенного на среду совместного заседания обеих палат конгресса для голосования об утверждении победы Джо Байдена на президентских выборах назревает серьёзный конфликт, который обещает обернуться политической свистопляской: по крайней мере 12 сенаторов-республиканцев заявили, что будут выступать против, и, как ожидается, к ним присоединятся ещё 140 членов палаты представителей. Впрочем, такую позицию поддерживают не все республиканцы, а к тому же театрализованные представления в конгрессе в последний момент ничего не изменят. С репортажем из Вашингтона — наш корреспондент Алекс Прешей.

Сегодня часть самых преданных сторонников президента в конгрессе готовятся к «последнему бою» — ещё 11 сенаторов и избранных сенаторов планируют на следующей неделе выступить против утверждения победы Байдена на президентских выборах 2020 года. Среди участников инициативы — сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон, которые в совместном заявлении сослались на «неподтверждённые заявления о фальсификациях» и «нарушениях» на выборах такого масштаба, который, по их словам, им «на своём веку» видеть ещё не приходилось.

Сенаторы потребовали от конгресса назначить специальную комиссию по проверке результатов выборов в штатах, где велась наиболее жёсткая борьба, но победил в итоге Байден. Ничем не подкреплённые заявления законотворцев уже неоднократно были оспорены в суде, а по результатам многочисленных пересчётов голосов победу присудили всё-таки Байдену.

К группе также присоединился сенатор Джош Холи и как минимум 140 республиканцев из палаты представителей, которые тоже планируют выступить против утверждения победы Байдена

ДЖОШ ХОЛИ, сенатор от штата Миссури (Республиканская партия): Для меня это — шанс поднять голову и не промолчать.

Всё более активная поддержка со стороны республиканцев попыток президента добиться отмены результатов проигранных им выборов уже напоролась на критику.

АНГУС КИНГ, сенатор от штата Мэн (фракция независимых): То, что они бросают свой вызов в такой день, означает, что теперь по сути идёт борьба между Трапом и демократией, вот о чём реально идёт речь.

Кроме того, под давлением оказался и глава большинства в сенате Митч Макконнелл, который уже успел признать Байдена избранным президентом публично.

МИТЧ МАККОННЕЛЛ, лидер большинства в сенате: ...Сегодня я хотел бы признать победу избранного президента Джо Байдена.

Как стало известно ABC News, в частном общении со своей фракцией Макконнелл заявил, что голосование 6 января станет самым масштабным по последствиям за всю его жизнь. Вместе с тем Макконнелл призвал сенаторов голосовать по совести.

Как бы то ни было, вся эта активность со стороны республиканцев лишь оттягивает неизбежное — без поддержки большинства в обеих палатах их возражения никакой силы не возымеют.

НЭНСИ ПЕЛОСИ, спикер палаты представителей США: Джо Байден будет решением обеих палат конгресса утверждён в качестве 46-го президента США, в соответствии с итоговым голосованием Коллегии выборщиков.

А мы выходим на прямую связь с Алексом Прешей в Вашингтоне. Алекс, во вторник — то есть за день до совместного заседания обеих палат конгресса для утверждения решения Коллегии выборщиков — в Джорджии состоится важнейшее голосование — второй тур выборов в сенат. А ведь один из сенаторов от Джорджии, которая будет бороться за то, чтобы сохранить должность, теперь намекает, что и она может выступить против утверждения победы Байдена, так ведь?

АЛЕКС ПРЕШЕЙ, корреспондент ABC News в Вашингтоне: Именно так, Уитт. Речь о сенаторе Келли Леффлер, и она уже заявила, что на кону для неё всё. Между тем, хотя президент Трамп и назвал предстоящие в Джорджии выборы незаконными и не имеющими юридической силы, и он сам, и вице-президент Майк Пенс ведут кампанию в поддержку кандидатов-республиканцев в штате. Уитт?

Спасибо вам, Алекс.

Дата выхода в эфир 03 января 2020 года.